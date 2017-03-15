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    Гены Шмейхеля. Как «Лестер» вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов


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    Голосов: 1
    15.03.2017 01:20
    Сказка «Лестера» продолжается: чемпионы Англии вышли в следующую стадию Лиги чемпионов, обыграв «Севилью». Хорхе Сампаоли может винить только себя, а Крейг Шекспир пишет выдающееся драматическое произведение.

    Фамилия нового главного тренера «Лестера» в последнее время мелькала везде, зачастую – в контексте ее совпадения с фамилией выдающегося английского драматурга. Повод к тому, чтобы сравнивать двух Шекспиров, был: после увольнения Клаудио Раньери «лисы» чудесным образом преобразились, словно сбросили жмущую маску безвыходных поражений и предстали в своем прошлогоднем обличье. В матчах с «Ливерпулем» и «Халлом» мы увидели чемпионский «Лестер»: наглый, уверенный в себе и жгущий соперника острейшими контратаками – такими же острыми, как кинжал, что вонзила себе в грудь Джульетта.

    Впрочем, перед сегодняшним матчем фаворитом, как ни крути, являлась «Севилья»: первая игра на «Рамон Санчес Писхуан» убедила нас в явном преимуществе испанцев над англичанами. Команда Хорхе Сампаоли могла и должна была побеждать в том матче крупнее, но Хоакин Корреа не забил пенальти, а Джейми Варди реализовал единственный момент гостей и привез в Лестер комфортный для них счет 2:1.

    «Севилья» не реализовала пенальти и в ответном матче («постарался» Стивен Н'Зонзи), что стало одним из ключевых эпизодов в ее поражении. К тому моменту, как Каспер Шмейхель потащил удар бывшего полузащитника «Блэкберна», хозяева уже вели с преимуществом в два мяча и играли в большинстве. Джейми Варди умело спровоцировал Самира Насри, а тот с неумеренным пылом поддался на эту по-настоящему клавдиевскую подлость. Гол Н'Зонзи мог отправить команды в дополнительное время, но Шмейхель оказался против. Его отец Петер не сдерживал радости на трибунах, а в нашей голове крутился вопрос: а были ли в истории футбола вратарские династии круче, чем эта?

    На стадии 1/8 финала чудовищно не повезло как новой команде Унаи Эмери, так и старой. «Лестер» же одним только этим матчем полностью оправдал шаг с увольнением Раньери и как минимум на два акта продлил свою удивительную сказку.

    Как «Лестер» уничтожил «Ливерпуль» в первом матче без Раньери

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Squawka
    Рейтинг: 5 Голосов: 1
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +590

      mihail1980 15 марта 2017, 17:39

      вот вам и Шекспир

      0
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      Рейтинг: +42

      Дима97 15 марта 2017, 17:00

      Лестор преобразился)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +10

      Foma4245 15 марта 2017, 13:49

      Красавчики

      0
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      Рейтинг: +794

      VeniaminS 15 марта 2017, 12:45

      Хорошо играли.Молодцы!!!

      0
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      Рейтинг: +23

      CyPOBbIiXaH 15 марта 2017, 12:32

      в этом вся заслуга раньери а они его уволили неблагодарные

      0
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      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite 15 марта 2017, 07:30

      Очень давно так не переживал. Молодцы!

      1
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      Рейтинг: +32

      umarjon1935 15 марта 2017, 06:15

      Успехов в следующих играх!!! Молодцы!!!

      1
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