Смолов сотрудничает с хоккейным агентом, который отвозит русских в НХЛ – чтобы уехать в МЛС

У Федора Смолова странный сезон. Он неплохо начался: к шестому туру РПЛ у Смолова уже было 6 голов. А дальше – затишье. Итог к зимней паузе:

15 встреч в чемпионате России (14 в старте).

7 голов (между 6-м и 7-м была четырехматчевая сухая серия, потом – еще четыре матча без голов).

0 ассистов.

В Лиге Европы Смолов провел все 6 встреч, отыграл 420 минут, но не отметился голевыми действиями.

Смолов застал печальную серию «Локомотива». С 30 октября клуб сыграл 8 матчей, в которых победил лишь раз. В остальных встречах «Локо» дважды играл вничью и 5 раз подряд проигрывал. После третьего поражения (от «Арсенала» – 1:3) Смолов сказал: «Как тренируемся, так и играем».

Сейчас появились некоторые слухи, что Смолов может уйти. И основаны они на начавшемся сотрудничестве с агентом Дэном Мильштейном, который трудоустраивает русских хоккеистов в НХЛ.

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Кто такой Мильштейн. Он выбил громадные контракты Василевскому и Кучерову и помогает игрокам развивать свой бизнес

Сотрудничество со Смоловым подтвердил сам Мильштейн. Он дал небольшое интервью «Спорт-Экспрессу». Важное:

«Мы в хороших отношениях с агентом Смолова. Мы решили посмотреть рынок и поработать с Федей по Северной Америке. Смолов интересен для клубов МЛС».

«Смолов хочет попробовать себя в Северной Америке, это для него приоритет. Мы прорабатываем все варианты. Уже с полученным контрактом Федор со своим агентом будет решать».

Но почему именно Мильштейн? Просто он – большой хоккейный агент. Он управляет агентством Gold Star Hockey, в клиентах которого много известных хоккеистов. Есть русские игроки: Никита Кучеров, Павел Дацюк, Андрей Василевский и другие (раньше с ним сотрудничал еще и Артемий Панарин). Есть и иностранные хоккеисты: например, Эвандер Кейн («Сан-Хосе») и Куртис Габриель («Чикаго»).

Мильштейн перетащил много игроков из России в НХЛ и помогает им там. Вот некоторые истории:

1. Когда Павел Дацюк уехал в «Детройт». Мильштейн рассказывал: «Когда в 2001 году он по приезду в Северную Америку остался в основном составе «Детройта», кто-то дал ему мою визитку. На тот момент я уже считался первым банкиром в штате Мичиган и находился в начале второго десятка, если брать всю страну. Паша мне набрал, я помог ему с финансовыми делами, а потом мы сдружились. На протяжении многих лет я целиком занимался бизнес-стороной его карьеры, а потом стал полностью агентом Дацюка. Долгое время он был моим единственным клиентом».

2. В том же интервью Мильштейн подтвердил, что занимался выпуском линий одежды Василевского и Кучерова. Потом отмечал: «Это реально приносит деньги. Хотя на фоне 76 миллионов долларов понятно, что скромные. Ребятам приятно иметь свою линию одежды».

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3. Илья Михеев и «Торонто». Мильштейн даже отговаривал его от раннего переезда в НХЛ, но тот твердо решил сотрудничать с «Торонто». Так и случилось. Мильштейн рассказывал: «Я не стал этому препятствовать».

4. Никита Кучеров и Андрей Василевский подписывали контракт с «Тампой» на 8 лет, суммарная их зарплата – 76 млн долларов на каждого. После этого Василевский говорил: «Дэн сделает все, чтобы ты был счастлив».

Один из принципов Мильштейна действительно основан на том, чтобы выполнить желания своего клиента. Мильштейн неоднократно отмечал, что ему нет разницы, куда пристраивать игроков: в России или в Северной Америке (применительно к хоккею).

Смолов идеально подходит новому агенту. Он давно хотел уехать из России, были даже предложения из МЛС

Давайте честно: Смолов уже давно думал об отъезде из РПЛ. И шансов было достаточно:

• Так было в «Краснодаре». Им интересовалась дортмундская «Боруссия». В интервью Евгению Савину с ютуб-канала «КраСава» Смолов говорил: «Были переговоры с «Боруссией» Дортмунд на протяжении года или полутора, но не получилось, потому что ушел из команды Томас Тухель, а он был инициатором».

• Из того же интервью. У Смолова было предложение от «Вест Хэма» – ему не понравился оборонительный стиль игры.

• Агент Смолова Герман Ткаченко рассказывал, что «Манчестер Юнайтед» искал замену Ибрагимовичу и Лукаку. Главные варианты – Дибала и Гризманн. Смолов был запасным вариантом.

• Разумеется, аренда в «Сельту»: 19 матчей, 2 гола. На вопрос, почему Смолов не остался в Испании, Ткаченко говорил:

«Понимаете, в Испании он не наиграл, чтобы ему сразу дали самую большую зарплату наравне с Яго Аспасом и еще 6 миллионов «Локомотиву» за выкуп. При этом «Сельта» сделала предложение. Но экономическая ситуация в средних командах Испании оказалась не самой простой. В конце концов клубы не смогли договориться, а тут уже и Николич лично пообщался с Федей, и вопрос, уходить или оставаться в «Локомотиве», отпал сам собой».

• Предложений от иностранных клубов стало меньше после чемпионата мира-2018. В пяти матчах он не забил ни одного гола.

Интерес к МЛС был у Смолова давно. Герман Ткаченко в 2020-м говорил, что он будет готовить с лета-2021 варианты из не очень видных футбольных чемпионатов. В том числе и из МЛС. Летом-2020 у Смолова была возможность трансфернуться в США – тогда, по словам Ткаченко, им интересовался «Нью-Йорк Ред Буллз». У Смолова было предложение по аренде и с зарплатой в 1,5 млн долларов.

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