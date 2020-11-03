Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: вы точно знаете сборную Аргентины?
    Тест: вы точно знаете сборную Аргентины?
    2 Тест: какая команда РФПЛ нужна Государственной Думе?
    Тест: какая команда РФПЛ нужна Государственной Думе?
    3 Тест: угадай стадион по фото со спутника
    Тест: угадай стадион по фото со спутника

    Смолов сильно сдал и, кажется, не очень хочет играть в России


    0
    Голосов: 0
    Сегодня, 12:09
    Уже сейчас думает о переезде.

    Смолов в этом сезоне забил три гола в 14 матчах. И отдал ноль голевых передач. Болельщики «Локомотива» очень недовольны и уже освистывают Смолова, когда его меняют.

    За два года в «Локомотиве» у Смолова печальная статистика: 14 голов за 63 матчах. В «Краснодаре» он был одним из лучших в РПЛ и забил 64 за 101 матч.

    Смолову 30 лет, но спад прослеживается во всем. В сборной он почти не играет – с чемпионата мира отыграл всего 43 минут. Последний выход на поле – июнь 2019-го. Аренда в «Сельту» – два гола в 14 играх.

    В Смолове прослеживаются две линии: потеря мотивации и нежелание играть в России

    1. О том, что Смолов недостаточно старается и не очень хочет играть, много говорят болельщики. И на трибунах (освистывают), и в твиттере.

    О потери мотивации говорит и бывший президент «Локомотива» Николай Наумов: «Возникает чувство, что он играет уже без всякого желания. Как будто перестал получать удовольствие от футбола». Николич тоже говорил в середине октября, что «Смолов мог потерять мотивацию».

    2. О нежелание играть в России косвенно говорит и сам Смолов, и его агент Герман Ткаченко. Смолов в начале этого сезона намекал, что устал от России: «Негатива много. У нас такая профессия, которая у нас в стране, к сожалению, вызывает больше негативных эмоций, чем положительных.

    Ткаченко уже сейчас размышляет о будущем Смолова, хотя с «Локомотивом» контракт действует до лета 2022 года: «Этим летом начнется поиск вариантов, чтобы по окончании контракта с «Локомотивом» уехать в очень дальнее зарубежье. США, Япония, Китай или Австралия. Это будет последний контракт, когда можно наслаждаться жизнью в необычном комфортном месте».

    Почему тогда Смолов остался в «Локомотиве»? Ткаченко рассказывал, что были предложения, некоторые не устроили их, а другие – клуб. Плюс Николич настоял, чтобы Смолов остался:

    «Николич лично пообщался с Федей. Вопрос об уходе отпал сам собой. Николич с начала лета постоянно передавал ему месседжи, что он хочет, чтобы Федя вернулся в «Локомотив».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 0 Голосов: 0
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +6583

      Сильвербой 26 минут назад

      Краснодар удачно избавился от баласта!

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    80286
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru