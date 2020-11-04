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  • Смолов сильно сдал и, кажется, не очень хочет играть в России

Смолов сильно сдал и, кажется, не очень хочет играть в России

Смолов в этом сезоне забил три гола в 14 матчах. И отдал ноль голевых передач. Болельщики «Локомотива» очень недовольны и уже освистывают Смолова, когда его меняют.

За два года в «Локомотиве» у Смолова печальная статистика: 14 голов за 63 матчах. В «Краснодаре» он был одним из лучших в РПЛ и забил 64 за 101 матч.

Смолову 30 лет, но спад прослеживается во всем. В сборной он почти не играет – с чемпионата мира отыграл всего 43 минут. Последний выход на поле – июнь 2019-го. Аренда в «Сельту» – два гола в 14 играх.

В Смолове прослеживаются две линии: потеря мотивации и нежелание играть в России

1. О том, что Смолов недостаточно старается и не очень хочет играть, много говорят болельщики. И на трибунах (освистывают), и в твиттере.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

О потери мотивации говорит и бывший президент «Локомотива» Николай Наумов: «Возникает чувство, что он играет уже без всякого желания. Как будто перестал получать удовольствие от футбола». Николич тоже говорил в середине октября, что «Смолов мог потерять мотивацию».

2. О нежелание играть в России косвенно говорит и сам Смолов, и его агент Герман Ткаченко. Смолов в начале этого сезона намекал, что устал от России: «Негатива много. У нас такая профессия, которая у нас в стране, к сожалению, вызывает больше негативных эмоций, чем положительных.

Ткаченко уже сейчас размышляет о будущем Смолова, хотя с «Локомотивом» контракт действует до лета 2022 года: «Этим летом начнется поиск вариантов, чтобы по окончании контракта с «Локомотивом» уехать в очень дальнее зарубежье. США, Япония, Китай или Австралия. Это будет последний контракт, когда можно наслаждаться жизнью в необычном комфортном месте».

Почему тогда Смолов остался в «Локомотиве»? Ткаченко рассказывал, что были предложения, некоторые не устроили их, а другие – клуб. Плюс Николич настоял, чтобы Смолов остался:

«Николич лично пообщался с Федей. Вопрос об уходе отпал сам собой. Николич с начала лета постоянно передавал ему месседжи, что он хочет, чтобы Федя вернулся в «Локомотив».

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Россия. Премьер-лига Россия Локомотив Смолов Федор
Комментарии (22)
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Сильвербой
1604481464
Краснодар удачно избавился от баласта!
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dimar
1604488913
ну не знаю, если оценивать только по голам, то возможно, но если смотреть на игру, ничего ужасного там нет, борется, старается. Вчера сколько в обороне отрабатывала, несколько раз важные перехваты делал и атаки разгонял. Тут возможно дело в том, что у Локо, модель игры не подходит для него. Но это уже вопросы к тренеру
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Fju-2
1604500534
"14 голов за 63 матчах" "отыграл всего 43 минут" читать невозможно(
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Skull_Boy
1604502996
Казахстан ждет
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polt
1604508663
Не велика потеря, не игрок и был по большому счету.
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a s
1604566175
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erma
1604587693
Кому он нужен? Футбольный пенсионер. Уже надоело повторять, но это наш лимит рождает таких иждивенцев и бездельников. Дзюба, Кокорин, Смолов. Цвет нашей футбольной нации.
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erma
1604588437
Подумать только, за последние 20 лет российский футбол не родил ни одной супер звезды, кроме Андрея Ашавина. Дети лимита. Как может развиваться наш футбол, если игроки с русским паспортом получаю не за игру, а за паспорт. А талантливые иностранцы, которые получают меньше наших "мегазвезд", совсем не мотивированы выкладываться на фоне этих пней.
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ajax707
1604589508
в Монголию, вперед !!!
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a s
1604651543
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