Смолов сильно сдал и, кажется, не очень хочет играть в России

Смолов в этом сезоне забил три гола в 14 матчах. И отдал ноль голевых передач. Болельщики «Локомотива» очень недовольны и уже освистывают Смолова, когда его меняют.

За два года в «Локомотиве» у Смолова печальная статистика: 14 голов за 63 матчах. В «Краснодаре» он был одним из лучших в РПЛ и забил 64 за 101 матч.

Смолову 30 лет, но спад прослеживается во всем. В сборной он почти не играет – с чемпионата мира отыграл всего 43 минут. Последний выход на поле – июнь 2019-го. Аренда в «Сельту» – два гола в 14 играх.

В Смолове прослеживаются две линии: потеря мотивации и нежелание играть в России

1. О том, что Смолов недостаточно старается и не очень хочет играть, много говорят болельщики. И на трибунах (освистывают), и в твиттере.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

О потери мотивации говорит и бывший президент «Локомотива» Николай Наумов: «Возникает чувство, что он играет уже без всякого желания. Как будто перестал получать удовольствие от футбола». Николич тоже говорил в середине октября, что «Смолов мог потерять мотивацию».

2. О нежелание играть в России косвенно говорит и сам Смолов, и его агент Герман Ткаченко. Смолов в начале этого сезона намекал, что устал от России: «Негатива много. У нас такая профессия, которая у нас в стране, к сожалению, вызывает больше негативных эмоций, чем положительных.

Ткаченко уже сейчас размышляет о будущем Смолова, хотя с «Локомотивом» контракт действует до лета 2022 года: «Этим летом начнется поиск вариантов, чтобы по окончании контракта с «Локомотивом» уехать в очень дальнее зарубежье. США, Япония, Китай или Австралия. Это будет последний контракт, когда можно наслаждаться жизнью в необычном комфортном месте».

Почему тогда Смолов остался в «Локомотиве»? Ткаченко рассказывал, что были предложения, некоторые не устроили их, а другие – клуб. Плюс Николич настоял, чтобы Смолов остался:

«Николич лично пообщался с Федей. Вопрос об уходе отпал сам собой. Николич с начала лета постоянно передавал ему месседжи, что он хочет, чтобы Федя вернулся в «Локомотив».

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