«Реал» – четвертый после «Крыльев Советов», «Урала» и «Оренбурга».

• Седьмая минута матча «Реал» – «Сельта». Смолов открывается межу Карвахалем и Вараном, третьим касанием за игру принимает мяч, четвертым (и первым ударом) – забивает.

• Теперь в мире есть два Федора, забивавших на «Сантьяго Бернабеу»: Чалов и Смолов.

• Гол организовали люди, из-за которых их сборные вылетели с чемпионата мира в России: Аспас (не забил Акнифееву) отдал голевую на Смолова (не забил Субашичу).

ГОООЛ! Первый мяч Смолова за «Сельту» и сразу в ворота «Реала» pic.twitter.com/19gDFIBnWs — ЕВРО-2020 в Санкт-Петербурге (@euro2020spb) February 16, 2020

• «Реал» – четвертая команда в сезоне, которой забил Смолов. После «Крыльев Советов», «Урала» и «Оренбурга».

• Коэффициент на гол Смолова перед матчем колебался от 5,5 до 6,5. То есть можно было поставить на гол Федора 1000 рублей и выиграть около шести тысяч.

• Забить «Реалу» – действительно достижение: до этого матча «Реал» пропустил меньше всех в топ-5 лигах (14 мячей). Гол Смолова сравнял «Реал» по этому показателю с «Ливерпулем».

• Сразу после гола Смолов и Аспас поменялись местами. «Сельта» играла по схеме 5-2-3, где изначально Рафинья закрывал правую бровку, Смолов – левую, Аспас был в центре. После гола Аспас чаще оказывался слева и опускался к крайнему защитнику; Смолов оставался выше.

• За игру у Смолова ровно один удар (тот самый) 20 пасов (14 точных) и одна неудачная попытка дриблинга. На 70 минуте Смолов ушел с поля – на замену.

• Смолов стал первым российском игроком, забивавшим в Ла Лиге на Сантго Бернабеу с мая 2003-го. То был матч «Реала» против «Сельты». Забил тогда Александр Мостовой, против которого за «Реал» играл Зинедин Зидан.

• Мостовой оперативно прокомментировал гол Смолова: «Этому «Реалу» забить – ничего такого».

• А вообще, Мостовой лишь девятый русский игравший в Испании и забивавший «Реалу». До него были: Владимир Бесчастных, Дмитрий Радченко, Валерий Карпин, Олег Саленко, Дмитрий Попов, Дмитрий Хохлов, Игорь Корнеев, Дмитрий Черышев. Смолов – десятый в этом списке.

• Матч закончился со счетом 2:2. «Сельте» одно очко помогло выбрать из зоны вылета, хотя у «Мальорки» (18 место) столько же очков (21), но худшая разница мячей. «Реал» вышел на чистое первое место, оторвавшись от «Барсы» ровно на одно очко.