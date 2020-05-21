До возвращения РПЛ – месяц. Какие планы, что за условия, кто уже тренируется

Счет уже пошел на дни. РФС постановил возобновить сезон Премьер-лиги с 21 июня, но этот день попадает на воскресенье, так что матчи могут начаться раньше. Например, с 19-го (пятница) или 20-го (суббота), как и было в сезоне.

Важные решения РФС и РПЛ

• Восемь туров РПЛ будут доиграны за месяц – до 22 июля. Уже известна структура календаря.

• Четвертьфинальный матч Кубка России пройдет 24 июня, полуфинальные – 18-19 июля, финал назначен на 25 июля.

• В ФНЛ вылетят 15-я и 16-я команды РПЛ, стыковых матчей не будет.

• ФНЛ и ПФЛ завершили сезон, «Ротор» и «Химки» вышли в РПЛ.

• Матчи пройдут без зрителей. Команды получат право использовать по пять замен.

• Если сезон не удастся завершить, результаты зафиксируют по последнему сыгранному туру.

Теперь нужно дождаться согласия правительства РФ на возобновление сезона. Пока оно сняло ограничение на возвращение иностранных тренеров и спортсменов.

Известны детали подготовки

По данным Metaratings, клубы получили проект Регламента по возобновлению тренировочного процесса. Основное:

• Обследование игроков, тренеров и персонала клубов – ежедневно, обязательные тесты перед матчами.

• Рекомендуется начать тренировки не менее чем за 21 день до возобновления сезона. Пока – группами по 8 человек с соблюдением двухметровой дистанции.

• На матчах стадион будет разделен на три зоны – Чистую (не более 35 человек от клуба, судьи, персонал), Зону трибун (диктор, комментаторы, сотрудники служб), Наружную (охрана, водители, скорая помощь).

• Не более 300 человек на стадионе, боллбои только старше 18 лет, никаких интервью, пресс-конференции – по видео.

Что произошло за время карантина

• «Локомотив» сменил тренера – вместо Юрия Семина команду возглавил Марко Николич.

• В ЦСКА – новый глава совета директоров, это Максим Орешкин.

• Владелец «Спартака» Леонид Федун заразился коронавирусом. Форвард «Краснодара» Магомед Шапи-Сулейманов переболел им и уже здоров. Еще из известных случаев заражения в РПЛ – Джефферсон Фарфан и Константин Плиев. Есть случаи и в «Динамо», но пока без конкретики.

• Голкипер «Крыльев Советов» Евгений Фролов раскритиковал власти, но опроверг информацию о штрафе за это интервью.

• Игорь Шалимов пошумел с видеообращением о дармоедах, а потом удалил инстаграм.

• «Спартак» выкупил Соболева у «Крыльев Советов». «Зенит» продлил контракт с Кокориным до конца этого сезона, ЦСКА с Гончаренко – до конца следующего.

• В клубах РПЛ прошли массовые сокращения зарплат.

В РПЛ начинается подготовка к возобновлению сезона

Ситуация в клубах за месяц до рестарта:

«Зенит». Из интервью Сергея Семака: «Вся команда находится в Петербурге, за исключением Юрия Жевнова, который должен приехать завтра и сразу уйти на 14-дневный карантин по закону».

«Локомотив». Свежих новостей нет, болельщики воюют с руководством из-за отставки Семина.

«Краснодар». О клубе на официальном сайте всего одна новость за месяц – о возобновлении РПЛ. Пресс-служба клуба рассказала о планах «Чемпионату»: «Пятеро иностранных футболистов, которые улетали в отпуск домой, прибудут в Россию на этой неделе. Остальные игроки поддерживают форму на полях базы клуба. «Краснодар» до сих пор не проводит групповых тренировок».

«Ростов». Тесты на коронавирус – отрицательные. «Желто-синие почти в полном составе находятся в Ростове-на-Дону (защитник Деннис Хаджикадунич должен вернуться из Швеции) и начинают индивидуальные тренировки», – сообщение на сайте клуба.

ЦСКА. Все игроки, тренеры и персонал, находящиеся в Москве, сдали отрицательные тесты на коронавирус.

«Динамо». Возобновление тренировок отложено из-за подозрения в заражении коронавирусом нескольких членов клуба.

«Арсенал». Руководитель клуба Гурам Аджоев сообщил, что тесты на коронавирус в команде – отрицательные, тренировки возобновляются с 20 мая.

«Спартак». Sport24 сообщил о планах клуба возобновить тренировки 23 мая. Тедеско и легионеры – прилетели в Москву.

«Уфа». Заболевших в команде нет, 19 мая состоялась первая тренировка.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

«Урал». «Когда ребята соберутся, мы проведем тестирование», – рассказал президент Григорий Иванов.

«Тамбов». 18 мая команда собралась в Тамбове на две недели, потом еще на две поедет в Крымск. Клуб хочет, чтобы РПЛ и РФС разрешили играть без зрителей на тамбовском стадионе.

«Сочи». В команде отсутствует только Миха Мевля, который прибудет из Словении.

«Оренбург». Защитник Сергей Терехов сообщил, что команду протестировали 20 мая.

«Рубин». Тренировки возобновились 16 мая. Легионеры прибыли в Казань и помещены на двухнедельный карантин.

«Крылья Советов». Игроки протестированы, результаты – отрицательные. Тренировки – в индивидуальном режиме не более двух человек. 22 мая вернутся иностранные футболисты и тренеры.

«Ахмат». У оставшихся в Грозном представителей клуба – отрицательные тесты. Когда команда будет тренироваться – пока неизвестно.

Сезон в ФНЛ завершен, но вопросы остаются

«Ротор» и «Химки» вышли в РПЛ. При этом «Чертаново» и «Химки» идут вровень по очкам, но по личным встречам «Химки» выше. Месяц назад о снятии с ФНЛ объявил «Армавир», и в этом случае есть вариант, при котором «Торпедо» оказалось бы выше и «Ротора», и «Химок». Пояснений по этому случаю пока не было.

Далеко не факт, что «Химки» сыграют в РПЛ. Из-за финансовых проблем клуб может не только отказаться от участия в Премьер-лиге, но и вообще уйти в ПФЛ. Если в РПЛ не будет «Химок» – там останется 15-я команда.

На сайте РПЛ есть пояснение о выходящих из ФНЛ клубах: «Они должны будут соответствовать критериям лицензирования. В противном случае, эти клубы могут быть заменены на другие. Приоритет будет отдаваться командам, которые заняли 15-е и 16-е места в сезоне Тинькофф РПЛ 2019/20».

Неделю назад в клубе радовались:

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

А еще «Химки» играют в Кубке – у них впереди полуфинальный матч с победителем пары «Шинник» – «Урал».

Сейчас в ФНЛ 20 команд. Лига постановила, что по окончании сезона никто не вылетит, а из ПФЛ выйдут победители зон (их пять). При этом о выходе из ФНЛ уже объявили «Армавир», «Луч» и «Авангард». Пока вырисовывается вариант с 22 командами на следующий сезон. Но сколько их будет на самом деле?

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