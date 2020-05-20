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    Семин и «Локомотив» шумно расстались, а Бундеслига красиво вернулась. Обсуждаем в новом подкасте


    5
    Голосов: 1
    20.05.2020 23:30
    Главное по самым актуальным темам.

    В чемпионате Германии сыграли первый тур после двухмесячной паузы. Было все: красивые голы, передачи, маски, социальная дистанция. Привыкаем к новому «стерильному» футболу.

    РПЛ тоже решила доиграть сезон. Все бы хорошо, да только для этого дисциплина нужна – чтобы соблюдать все необходимые медицинские требования. А у нас с дисциплиной всегда были нелады… В общем, объявить-то объявили, что чемпионат доиграют, осталось самое простое – всe грамотно сделать. Получится?

    Даже если РПЛ вернeтся к жизни, доигрывать придтся без Юрия Палыча Семина. Он покинул «Локомотив». Или «Локомотив» его выкинул? И кто в этой ситуации прав? Ещe ведь болельщики недовольны до кучи. И какой-то ноунейм Николич приходит. Короче говоря, сложно.

    О Бундеслиге, возобновлении РПЛ и терках Семина и «Локо» говорим в новом подкасте «Из дубля». Комментатор Telesport Дмитрий Бажанов, редактор Simple Sport Евгений Младшнев и автор сайтов «ГОЛ» и «Бомбардир», а также хозяин телеграм-канала «Диванная Италия» и болельщик «Локомотива» Илья Егоров сообразили на троих, чтобы обсудить 3 большие темы.

    Таймкоды:

    • 0:11 – Эмоции от возвращения большого футбола
    • 2:57 – Футбол во время пандемии: маски, социальная дистанция и празднования без обнимашек
    • 5:18 – Болельщики, поймите, сейчас необходимо играть, несмотря на пустые трибуны. Иначе клубы не выживут
    • 6:07 – «Бавария» и «Боруссия» оправдали ожидания. Но добавлять надо и им, и всем остальным
    • 9:29 – Брандт, Хаверц, Мюллер и другие герои немецкого тура
    • 13:16 – Яркий «Майнц», смертоносный «Менхенгладбах» и матчи в одно время
    • 16:05 – Что посмотреть в ближайшие выходные?
    • 17:08 – Возобновление РПЛ: сначала делаем, потом думаем
    • 25:34 – В России слушают тех, кто против продолжения чемпионата?
    • 28:18 – По РПЛ вообще кто-то скучает?
    • 30:05 – Расставание «Локомотива» и Семина: ситуация глазами болельщика «Локо»
    • 32:33 – Николич не успел прийти, а его уже все ненавидят. Почему?
    • 38:42 – Семин не подходит, чтобы провести в «Локомотиве» перестройку?
    • 42:58 – Мотивы руководителей «Локо»
    • 44:40 – «За» и «против» решения убрать Семина прямо сейчас
    • 50:04 – Семин ведет себя как обиженка, руководство ушло от ответа
    • 53:27 – Как должен был уйти Семин, чтобы у болельщиков не подгорало?

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    Пинок Мюллера, фанаты на дереве, празднование локтями и другие фишки тура Бундеслиги

    Бундеслига вернулась! И у нее есть свежий герой

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Бомбардир.ру
    Рейтинг: 5 Голосов: 1
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