Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: как хорошо вы знаете историю дерби ЦСКА – «Спартак»?
    Тест: как хорошо вы знаете историю дерби ЦСКА – «Спартак»?
    2 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Спартака»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Спартака»?
    3 Тест: как хорошо вы знаете звезд «Кубка Легенд»
    Тест: как хорошо вы знаете звезд «Кубка Легенд»

    Бундеслига вернулась! И у нее есть свежий герой


    0
    Голосов: 0
    Сегодня, 18:41
    Угадаете, кто был лучшим в матче «Боруссия» – «Шальке»?

    Большой футбол вернулся с большой игры – «Боруссия» обыграла «Шальке» 4:0.

    С пустыми трибунами, четко слышными криками тренеров и ассистентов, рассаженными через одно место запасными в масках, пятью заменами. И относительно низким темпом игры.

    Очень точно сформулировал мысль журналист Антон Михашенок:

    Это – про Юлиана Брандта, который выдал прекрасную игру:

    • 3 созданных момента – больше всех на поле.

    • 9 пасов в финальной трети – больше всех у «Боруссии».

    • 3 удачных обводки из трех – лучшая статистика в матче.

    • 9 возвращений мяча – третий на поле.

    Брандт – это все четыре гола «Боруссии»

    Первый: умное открывание и изящный предголевой пас пяткой.

    Второй: принял мяч, выждал паузу – отдал голевую на Геррейро.

    Третий: разогнал контратаку и отдал голевую Азару.

    Четвертый: в центре обводкой развернул атаку, отдал пас Геррейро, который обыгрался с Холандом и забил.

    ***

    Один вратарь «Шальке» сбегает в другой клуб, второй постоянно ошибается

    Секреты мощи Холанда: три порции на ужин, очки для сна, диета Роналду, генетика родителей-спортсменов

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: dpa/www.imago-images.de/Global Look Press
    Рейтинг: 0 Голосов: 0
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98838
    #2
    Рубик Докоян
    77178
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    76637
    #5
    insider_retro
    66026
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru