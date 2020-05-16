Бундеслига вернулась! И у нее есть свежий герой

Большой футбол вернулся с большой игры – «Боруссия» обыграла «Шальке» 4:0.

С пустыми трибунами, четко слышными криками тренеров и ассистентов, рассаженными через одно место запасными в масках, пятью заменами. И относительно низким темпом игры.

Очень точно сформулировал мысль журналист Антон Михашенок:

• 3 созданных момента – больше всех на поле.

• 9 пасов в финальной трети – больше всех у «Боруссии».

• 3 удачных обводки из трех – лучшая статистика в матче.

• 9 возвращений мяча – третий на поле.

Брандт – это все четыре гола «Боруссии»

Первый: умное открывание и изящный предголевой пас пяткой.

Второй: принял мяч, выждал паузу – отдал голевую на Геррейро.

Третий: разогнал контратаку и отдал голевую Азару.

Четвертый: в центре обводкой развернул атаку, отдал пас Геррейро, который обыгрался с Холандом и забил.

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