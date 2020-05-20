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  • Семин и «Локомотив» шумно расстались, а Бундеслига красиво вернулась. Обсуждаем в новом подкасте

Семин и «Локомотив» шумно расстались, а Бундеслига красиво вернулась. Обсуждаем в новом подкасте

В чемпионате Германии сыграли первый тур после двухмесячной паузы. Было все: красивые голы, передачи, маски, социальная дистанция. Привыкаем к новому «стерильному» футболу.

РПЛ тоже решила доиграть сезон. Все бы хорошо, да только для этого дисциплина нужна – чтобы соблюдать все необходимые медицинские требования. А у нас с дисциплиной всегда были нелады… В общем, объявить-то объявили, что чемпионат доиграют, осталось самое простое – всe грамотно сделать. Получится?

Даже если РПЛ вернeтся к жизни, доигрывать придтся без Юрия Палыча Семина. Он покинул «Локомотив». Или «Локомотив» его выкинул? И кто в этой ситуации прав? Ещe ведь болельщики недовольны до кучи. И какой-то ноунейм Николич приходит. Короче говоря, сложно.

О Бундеслиге, возобновлении РПЛ и терках Семина и «Локо» говорим в новом подкасте «Из дубля». Комментатор Telesport Дмитрий Бажанов, редактор Simple Sport Евгений Младшнев и автор сайтов «ГОЛ» и «Бомбардир», а также хозяин телеграм-канала «Диванная Италия» и болельщик «Локомотива» Илья Егоров сообразили на троих, чтобы обсудить 3 большие темы.

Таймкоды:

  • 0:11 – Эмоции от возвращения большого футбола
  • 2:57 – Футбол во время пандемии: маски, социальная дистанция и празднования без обнимашек
  • 5:18 – Болельщики, поймите, сейчас необходимо играть, несмотря на пустые трибуны. Иначе клубы не выживут
  • 6:07 – «Бавария» и «Боруссия» оправдали ожидания. Но добавлять надо и им, и всем остальным
  • 9:29 – Брандт, Хаверц, Мюллер и другие герои немецкого тура
  • 13:16 – Яркий «Майнц», смертоносный «Менхенгладбах» и матчи в одно время
  • 16:05 – Что посмотреть в ближайшие выходные?
  • 17:08 – Возобновление РПЛ: сначала делаем, потом думаем
  • 25:34 – В России слушают тех, кто против продолжения чемпионата?
  • 28:18 – По РПЛ вообще кто-то скучает?
  • 30:05 – Расставание «Локомотива» и Семина: ситуация глазами болельщика «Локо»
  • 32:33 – Николич не успел прийти, а его уже все ненавидят. Почему?
  • 38:42 – Семин не подходит, чтобы провести в «Локомотиве» перестройку?
  • 42:58 – Мотивы руководителей «Локо»
  • 44:40 – «За» и «против» решения убрать Семина прямо сейчас
  • 50:04 – Семин ведет себя как обиженка, руководство ушло от ответа
  • 53:27 – Как должен был уйти Семин, чтобы у болельщиков не подгорало?

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Пинок Мюллера, фанаты на дереве, празднование локтями и другие фишки тура Бундеслиги

Бундеслига вернулась! И у нее есть свежий герой

Германия. Бундеслига Россия. Премьер-лига Европа
Комментарии (3)
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blackmanch
1590048090
команда
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кошмарик
1590268161
дно, а не канал.
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vasiok74
1590342261
Бундеслига стартовала и это хорошо
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