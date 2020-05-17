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    У стадиона «Локомотива» появились черно-белые фото Кикнадзе и Мещерякова с гвоздиками

    Рядом с кассами «РЖД-Арены» неизвестные разместили фотографии генерального директора «Локомотива» Василия Кикнадзе и председателя совета директоров клуба Анатолия Мещерякова.

    Фото прикреплены к оградительному блоку, к каждому из снимков приклеены по две гвоздики.

    Напомним, ранее болельщики «Локомотива» нарисовали граффити в поддержку главного тренера Юрия Семина, который покинет команду по окончании контракта с клубом.

    • На прошлой неделе москвичи объявили об уходе Семина. Его место с 1 июня займет серб Марко Николич.
    • «Локомотив» занимает в РПЛ второе место.

    Источник: Твиттер Арсения Пиганова

    Спортивный журналист и критик. В твиттере имеет 1445 подписчиков.

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    17.05.2020 22:10
    Комментарии10
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      Рейтинг: +1641

      житель СПб 49 минут назад

      Да, за все свои действия придется расплачиваться - рано или поздно.

      0
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      Рейтинг: +214

      Соня Мармеладова 2 часа назад

      Жёстко, но за Палыча ответите...!!! И это будет продолжаться, пока не уйдут эти два клоуна!

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +350

      GreyDM 2 часа назад

      Надпись на заднем фоне прям в тему))) улыбнуло)))

      8
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +339

      Armani nn > GreyDM 1 час назад

      Это да))фон огонь)

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7727

      BRO_football > GreyDM 1 час назад

      В данном контексте звучит как угроза

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +17

      PAREVG. 2 часа назад

      Не любим, не вспомним, не простим!!!

      2
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      Рейтинг: +16714

      DOCTOR PENALTY 2 часа назад

      Зарвавшегося грузина и оборзевшего хохла вряд ли уже чем-то проймёшь. Даже этим.

      8
      Ответить
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      Рейтинг: +350

      GreyDM > DOCTOR PENALTY 2 часа назад

      они теперь ещё денег из клубного бюджета на охрану затребуют)))

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +6810

      ilichkadr > DOCTOR PENALTY 2 часа назад

      Ворон ворону глаз не выклюет..........

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      Рейтинг: +17

      PAREVG. 2 часа назад

      Создателю данного произведения - респект и уважуха!

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