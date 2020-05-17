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  • У стадиона «Локомотива» появились черно-белые фото Кикнадзе и Мещерякова с гвоздиками

У стадиона «Локомотива» появились черно-белые фото Кикнадзе и Мещерякова с гвоздиками

17 мая 2020, 22:10
19

Рядом с кассами «РЖД-Арены» неизвестные разместили фотографии генерального директора «Локомотива» Василия Кикнадзе и председателя совета директоров клуба Анатолия Мещерякова.

Фото прикреплены к оградительному блоку, к каждому из снимков приклеены по две гвоздики.

Напомним, ранее болельщики «Локомотива» нарисовали граффити в поддержку главного тренера Юрия Семина, который покинет команду по окончании контракта с клубом.

  • На прошлой неделе москвичи объявили об уходе Семина. Его место с 1 июня займет серб Марко Николич.
  • «Локомотив» занимает в РПЛ второе место.

Источник: Твиттер Арсения Пиганова

Спортивный журналист и критик. В твиттере имеет 1445 подписчиков.

Россия. Премьер-лига Локомотив Семин Юрий Кикнадзе Василий
Комментарии (19)
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PAREVG.
1589743865
Создателю данного произведения - респект и уважуха!
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DOCTOR PENALTY
1589744058
Зарвавшегося грузина и оборзевшего хохла вряд ли уже чем-то проймёшь. Даже этим.
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PAREVG.
1589744395
Не любим, не вспомним, не простим!!!
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GreyDM
1589744532
Надпись на заднем фоне прям в тему))) улыбнуло)))
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Соня Мармеладова
1589744561
Жёстко, но за Палыча ответите...!!! И это будет продолжаться, пока не уйдут эти два клоуна!
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Flydis
1589753810
Не завидую фанам Локо. Только выдохнули после ухода малохольной бабы, как тут на тебе - еще и эти двое.
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mutabor0992
1589760242
Креативненько!
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yorgenbarenz
1589780351
Награда нашла героев.Заслужили.
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acor94
1589780472
Я не совсем понимаю всеобщего бума негодования. У человека кончился контракт, он его отлично отработал. Решили попробовать что то новое, только и всего.
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Boeung777
1589785578
Жёстко, но доходчиво!
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