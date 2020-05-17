У стадиона «Локомотива» появились черно-белые фото Кикнадзе и Мещерякова с гвоздиками

Рядом с кассами «РЖД-Арены» неизвестные разместили фотографии генерального директора «Локомотива» Василия Кикнадзе и председателя совета директоров клуба Анатолия Мещерякова.

Фото прикреплены к оградительному блоку, к каждому из снимков приклеены по две гвоздики.

Напомним, ранее болельщики «Локомотива» нарисовали граффити в поддержку главного тренера Юрия Семина, который покинет команду по окончании контракта с клубом.