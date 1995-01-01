Фанаты «Локомотива» нарисовали граффити в поддержку Семина рядом с «РЖД Ареной»

Болельщики «Локомотива» сделали уличный рисунок в поддержку Юрия Семина возле домашнего стадиона клуба. Фото доступно ниже.

Также фанаты написали открытое письмо, в котором непродление контракта с Семиным назвали оскорблением тренера и призвали руководство к отставке.

При Семине «Локомотив» выиграл 13 трофеев.

Москвичи идут в РПЛ на втором месте.

Новым тренером будет Марко Николич.