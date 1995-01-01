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    Фанаты «Локомотива» нарисовали граффити в поддержку Семина рядом с «РЖД Ареной»

    Болельщики «Локомотива» сделали уличный рисунок в поддержку Юрия Семина возле домашнего стадиона клуба. Фото доступно ниже.

    Также фанаты написали открытое письмо, в котором непродление контракта с Семиным назвали оскорблением тренера и призвали руководство к отставке.

    • При Семине «Локомотив» выиграл 13 трофеев.
    • Москвичи идут в РПЛ на втором месте.
    • Новым тренером будет Марко Николич.

    text

    Публикация от text (@unitedsouth) 16 Май 2020 в 4:04 PDT

    Источник: инстаграм unitedsouth

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2228

      BlackMurder 36 минут назад

      После такого цирка, я б не стал ходить на матчи, плюнули на всех, выкинули, как шавку, мозгов не хватает, что шпалыч это сердце клуба! Это сталь! А теперь рельсы будут делать из китайской стали

      0
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      Рейтинг: +644

      O-Z > BlackMurder 23 минуты назад

      Так сейчас матчи без зрителей будут, им пофигу на болельщиков.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +22336

      zra78 1 час назад

      Аминь!

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