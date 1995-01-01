Фанаты «Локомотива» нарисовали граффити в поддержку Семина рядом с «РЖД Ареной»

После такого цирка, я б не стал ходить на матчи, плюнули на всех, выкинули, как шавку, мозгов не хватает, что шпалыч это сердце клуба! Это сталь! А теперь рельсы будут делать из китайской стали
Болельщики «Локомотива» сделали уличный рисунок в поддержку Юрия Семина возле домашнего стадиона клуба. Фото доступно ниже.
Также фанаты написали открытое письмо, в котором непродление контракта с Семиным назвали оскорблением тренера и призвали руководство к отставке.
- При Семине «Локомотив» выиграл 13 трофеев.
- Москвичи идут в РПЛ на втором месте.
- Новым тренером будет Марко Николич.