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  • «Вы оскорбили нашу живую Легенду. Мы выражаем презрение». Болельщики «Локомотива» потребовали отставки руководства клуба

«Вы оскорбили нашу живую Легенду. Мы выражаем презрение». Болельщики «Локомотива» потребовали отставки руководства клуба

15 мая 2020, 19:20
16

Болельщики «Локомотива» написали открытое письмо после решения клуба не продлевать контракт с главным тренером Юрием Семиным. Фанаты выразили презрение.

«Оценку тому, как вы провернули увольнение живой легенды нашего клуба, создателя современного «Локомотива», заслуженного тренера Юрия Павловича Семина, уже дала многочисленная пресса. Это позор.

Мы считаем произошедшее одним из самых мерзких и необоснованных решений в истории «Локомотива». Это решение против логики, против «Локомотива», его традиций и истории.

В связи с этим мы заявляем, что дальнейшее взаимодействие и любая совместная работа с так называемым «Советом директоров и менеджментом клуба» более невозможны. Сейчас мы ограничены в действиях из-за эпидемиологической ситуации: в Москве введен пропускной режим, матчи со зрителями будут не скоро. Мы не можем централизованно выразить свою позицию активными действиями на улице или на территории стадиона.

Однако мы не имеем права отговаривать болельщиков «Локомотива» и лично сочувствующих Юрию Павловичу Семину любителей спорта от любого выражения своего мнения и каких-либо акций в связи со сложившейся ситуацией.

Мы выражаем презрение «Совету директоров и менеджменту клуба». Вы очернили доброе имя «Локомотива». Вы замарали наши традиции и предали надежды болельщиков!

Вы растоптали все то чистое и искреннее, за что боролись и во что верили тысячи красно-зеленых! Вы опозорили то, что десятилетиями закладывалось в основу создания нашей команды. Вы оскорбили нашу живую Легенду. Вы наплевали на принципы и совесть.

Нам с вами не по пути! Мы требуем вашей отставки!» – написали болельщики.

  • При Семине «Локомотив» выиграл 13 трофеев.
  • Москвичи идут в РПЛ на втором месте.
  • Новым тренером будет Марко Николич.

Источник: сайт фанатов «Локомотива» UnitedSouth
Россия. Премьер-лига Локомотив Семин Юрий Кикнадзе Василий
Комментарии (16)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Plyash
1589560915
Ребята, дорогие, Вы ещё во что-то верите в этом коррумпированном государстве? Да храни Вас всех Господи,хорошие мои.И Юрия Павловича тоже.
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bset
1589563200
Предлагаю игрокам присоединиться и защитить Семина. Или контракт Семина заканчивается 31 мая, но заканчивается он и у всех игроков 31 мая, или контракт у всех автоматически продлевается до конца сезона.
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Armani nn
1589564647
Обидно что игроки.Семин незаслужил такого!
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Fan Loko mik
1589565650
Думаю, что этим пре....ативам абсолютно по..ру на болельщиков!!!!!! Мудаки!!!! мещерякова, кика, белозёра на КОЛ!!!!
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Антибиотик
1589566823
Написано все красиво и по делу, но повторюсь, грузин лишь шестерка, выполняющая грязные приказы совдира. Вся беда в том, что именно им футбол не интересен.
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Кузьмич на трибуне
1589566948
Палычу Респект. Локомотиву (руководству клуба)-позор. Солидарен с болельщиками клуба.
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DOCTOR PENALTY
1589567264
Подписываюсь!!!
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ЧЕНС
1589570305
Красавцы !!! Подписываюсь !!!
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Ёжик в тумане
1589599829
Я БОЛЕЮ ЗА ЦСКА,А МОЙ ПАПА ВСЮ ЖИЗНЬ БОЛЕЛ ЗА ЛОКОМОТИВ. СЧИТАЮ,ЧТО СЁМИН ЭТО ЛЕГЕНДА ЛОКО.ЕГО ПРОСТО СЛИЛИ КАК В ИГРЕ СЛАБОЕ ЗВЕНО С МАРИЕЙ КИСЕЛЁВОЙ.ПОМНЮ КАК ОНИ СУПЕР КУБОК БРАЛИ ОБЫГРАВ ЗЕНИТ.СЁМИН ДЛЯ ЛОКО БЫЛ НОМЕР 1. ТОЛЬКО ПРИ СЁМИНЕ ЛОКО БЫЛ НЕ ПОБЕДИМ!
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Князев
1589633713
Барыги победили. Будет справедливо, если руководство РЖД уволит алчных барыг и не даст им набить карманы.
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