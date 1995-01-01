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    «Вы оскорбили нашу живую Легенду. Мы выражаем презрение». Болельщики «Локомотива» потребовали отставки руководства клуба

    Болельщики «Локомотива» написали открытое письмо после решения клуба не продлевать контракт с главным тренером Юрием Семиным. Фанаты выразили презрение.

    «Оценку тому, как вы провернули увольнение живой легенды нашего клуба, создателя современного «Локомотива», заслуженного тренера Юрия Павловича Семина, уже дала многочисленная пресса. Это позор.

    Мы считаем произошедшее одним из самых мерзких и необоснованных решений в истории «Локомотива». Это решение против логики, против «Локомотива», его традиций и истории.

    В связи с этим мы заявляем, что дальнейшее взаимодействие и любая совместная работа с так называемым «Советом директоров и менеджментом клуба» более невозможны. Сейчас мы ограничены в действиях из-за эпидемиологической ситуации: в Москве введен пропускной режим, матчи со зрителями будут не скоро. Мы не можем централизованно выразить свою позицию активными действиями на улице или на территории стадиона.

    Однако мы не имеем права отговаривать болельщиков «Локомотива» и лично сочувствующих Юрию Павловичу Семину любителей спорта от любого выражения своего мнения и каких-либо акций в связи со сложившейся ситуацией.

    Мы выражаем презрение «Совету директоров и менеджменту клуба». Вы очернили доброе имя «Локомотива». Вы замарали наши традиции и предали надежды болельщиков!

    Вы растоптали все то чистое и искреннее, за что боролись и во что верили тысячи красно-зеленых! Вы опозорили то, что десятилетиями закладывалось в основу создания нашей команды. Вы оскорбили нашу живую Легенду. Вы наплевали на принципы и совесть.

    Нам с вами не по пути! Мы требуем вашей отставки!» – написали болельщики.

    • При Семине «Локомотив» выиграл 13 трофеев.
    • Москвичи идут в РПЛ на втором месте.
    • Новым тренером будет Марко Николич.

    Источник: сайт фанатов «Локомотива» UnitedSouth

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    Сегодня, 19:20
    Комментарии7
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      Рейтинг: +1411

      Кузьмич на трибуне 4 минуты назад

      Палычу Респект. Локомотиву (руководству клуба)-позор. Солидарен с болельщиками клуба.

      1
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      Рейтинг: +9310

      parevg 4 минуты назад

      Полностью поддерживаю!!!!!!!!!!!!!!!
      Предлагаю игрокам Локомотива и тренерскому штабу устроить акцию неповиновения новому тренеру.

      1
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      Рейтинг: +5693

      Антибиотик 6 минут назад

      Написано все красиво и по делу, но повторюсь, грузин лишь шестерка, выполняющая грязные приказы совдира. Вся беда в том, что именно им футбол не интересен.

      0
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      Рейтинг: +3122

      Fan Loko mik 25 минут назад

      Думаю, что этим пре....ативам абсолютно по..ру на болельщиков!!!!!! Мудаки!!!! мещерякова, кика, белозёра на КОЛ!!!!

      4
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      Рейтинг: +329

      Armani nn 42 минуты назад

      Обидно что игроки.Семин незаслужил такого!

      2
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      Рейтинг: +14593

      bset 1 час назад

      Предлагаю игрокам присоединиться и защитить Семина. Или контракт Семина заканчивается 31 мая, но заканчивается он и у всех игроков 31 мая, или контракт у всех автоматически продлевается до конца сезона.

      4
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      Рейтинг: +2572

      playsh 1 час назад

      Ребята, дорогие, Вы ещё во что-то верите в этом коррумпированном государстве?
      Да храни Вас всех Господи,хорошие мои.И Юрия Павловича тоже.

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