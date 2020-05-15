«Вы оскорбили нашу живую Легенду. Мы выражаем презрение». Болельщики «Локомотива» потребовали отставки руководства клуба

Болельщики «Локомотива» написали открытое письмо после решения клуба не продлевать контракт с главным тренером Юрием Семиным. Фанаты выразили презрение.

«Оценку тому, как вы провернули увольнение живой легенды нашего клуба, создателя современного «Локомотива», заслуженного тренера Юрия Павловича Семина, уже дала многочисленная пресса. Это позор.

Мы считаем произошедшее одним из самых мерзких и необоснованных решений в истории «Локомотива». Это решение против логики, против «Локомотива», его традиций и истории.

В связи с этим мы заявляем, что дальнейшее взаимодействие и любая совместная работа с так называемым «Советом директоров и менеджментом клуба» более невозможны. Сейчас мы ограничены в действиях из-за эпидемиологической ситуации: в Москве введен пропускной режим, матчи со зрителями будут не скоро. Мы не можем централизованно выразить свою позицию активными действиями на улице или на территории стадиона.

Однако мы не имеем права отговаривать болельщиков «Локомотива» и лично сочувствующих Юрию Павловичу Семину любителей спорта от любого выражения своего мнения и каких-либо акций в связи со сложившейся ситуацией.

Мы выражаем презрение «Совету директоров и менеджменту клуба». Вы очернили доброе имя «Локомотива». Вы замарали наши традиции и предали надежды болельщиков!

Вы растоптали все то чистое и искреннее, за что боролись и во что верили тысячи красно-зеленых! Вы опозорили то, что десятилетиями закладывалось в основу создания нашей команды. Вы оскорбили нашу живую Легенду. Вы наплевали на принципы и совесть.

Нам с вами не по пути! Мы требуем вашей отставки!» – написали болельщики.