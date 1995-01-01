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    Президент ФНЛ подтвердил, что число участников турнира может вырасти до 22

    Президент ФНЛ Игорь Ефремов сообщил, что в следующем сезоне турнир может расшириться с 20 до 22 клубов.

    – На исполкоме принято решение, что никто из ФНЛ не вылетает. Какое максимальное количество команд может быть в ФНЛ?

    – Думаю, можно посчитать, что максимально может быть 22. В такой ситуации, какая описана: три вылетает и пять добавляются. Весьма сложный календарь, но этот вариант мы держим в уме, есть определенные наработки. Если такая ситуация сложится, то мы будем к этому готовы. На эту темы мы работаем.

    Президент ФНЛ объяснил причину досрочного завершения турнира нехваткой времени

    Источник: «Матч ТВ»

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