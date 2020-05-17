Президент ФНЛ объяснил причину досрочного завершения турнира нехваткой времени

Президент ФНЛ Игорь Ефремов объяснил, почему турнир было решено завершить досрочно. Победителем сезона-2019/20 признан «Ротор», из лиги никто не вылетел, за исключением команд, добровольно снявшихся с турнира.

«Нужно понимать, как эта ситуация развивалась. Была создана рабочая группа, и она состояла из президента премьер-лиги, из президента ПФЛ, мы достаточно подробно разрабатывали различные сценарии. Но на первом же этапе мы должны понимать: необходимо сыграть 11 туров в ФНЛ. Если вы посмотрите на календарь, который сейчас утвердила премьер-лига, то просто физически невозможно вставить 11 туров в существующие рамки. С учетом того, что премьер-лига и календарь следующего сезона начинаются 2 августа.

На исполкоме было присутствие всех членов. Была подготовлена очень подробная презентация генеральным секретарем. Ни у одного члена исполкома после доклада не возникло вопросов и даже желания эти вопросы обсуждать. Просто невозможно доиграть. К дальнейшим историям, связанным с перелетами, медицинским протоколом, мы даже не дошли, потому что невозможно через два дня на третий вместить все туры, включая Кубок и стыковые матчи, в тот промежуток времени, который нам отвели», – сказал Ефремов.

Официально: РПЛ возобновится 21 июня. ФНЛ и ПФЛ досрочно завершены