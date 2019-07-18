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    РПЛ представила структуру календаря на остаток сезона

    Представлена структура календаря оставшейся части российского футбольного сезона.

    В структуре фиксируется один день для проведения тура, однако в расписании матчи можно распределить на три-четыре дня. Подробное расписание по игровым дням будет опубликовано позднее.

    23 тур: 21 июня

    1/4 финала Кубка России: 24 июня

    24 тур: 28 июня

    25 тур: 1 июля

    26 тур: 5 июля

    27 тур: 8 июля

    28 тур: 12 июля

    29 тур: 15 июля

    1/2 финала Кубка России: 18-19 июля

    30 тур: 22 июля

    Финал Кубка России: 25 июля

    Источник: Официальный сайт РПЛ

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +204

      Соня Мармеладова 37 минут назад

      Игры каждые 3 дня, я уже представляю нытьё футболистов с зарплатой 100 млн, о том как мы устали. Теперь клубам придется волей не волей ставить больше молодых в состав для ротации, результаты будут более непредсказуемые и интереснее станет смотреть!

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      Рейтинг: +1047

      Cleaner > Соня Мармеладова 9 минут назад

      С какого перепуга "клубам придется волей не волей ставить больше молодых в состав"? Сонечка, логику поясните. Почему по осени, когда наши команды играют в еврокубках, они не выпускают в ЧР молодежь, а сейчас начнут? Молодежь не выпускают потому, что уровень мастерства ее не соответствует. Для беготни есть другие виды спорта.

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      Рейтинг: +3904

      порт 49 минут назад

      Плотненько.

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      Рейтинг: +5986

      Сильвербой > порт 4 минуты назад

      Я бы даже сказал, тугенько!!!))) Как бы не начались истерика! Хотя наши "трупы" и за раз в неделю сдыхают от бессилия к концу сезона!!!

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      Рейтинг: +1701

      rash1959 1 час назад

      Две игры в неделю + кубок - Вот где силёнки понадобятся.

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