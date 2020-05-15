РПЛ представила структуру календаря на остаток сезона

Представлена структура календаря оставшейся части российского футбольного сезона.
В структуре фиксируется один день для проведения тура, однако в расписании матчи можно распределить на три-четыре дня. Подробное расписание по игровым дням будет опубликовано позднее.
23 тур: 21 июня
1/4 финала Кубка России: 24 июня
24 тур: 28 июня
25 тур: 1 июля
26 тур: 5 июля
27 тур: 8 июля
28 тур: 12 июля
29 тур: 15 июля
1/2 финала Кубка России: 18-19 июля
30 тур: 22 июля
Финал Кубка России: 25 июля
Источник: Официальный сайт РПЛ