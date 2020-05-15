РПЛ представила структуру календаря на остаток сезона

Представлена структура календаря оставшейся части российского футбольного сезона.

В структуре фиксируется один день для проведения тура, однако в расписании матчи можно распределить на три-четыре дня. Подробное расписание по игровым дням будет опубликовано позднее.

23 тур: 21 июня

1/4 финала Кубка России: 24 июня

24 тур: 28 июня

25 тур: 1 июля

26 тур: 5 июля

27 тур: 8 июля

28 тур: 12 июля

29 тур: 15 июля

1/2 финала Кубка России: 18-19 июля

30 тур: 22 июля

Финал Кубка России: 25 июля