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    Шапи – о коронавирусе: «Решил не рисковать и лег на госпитализацию. Поднималась температура»

    Полузащитник «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов рассказал, как переболел коронавирусом. Он провел время в больнице.

    «Во-первых, в данный момент я абсолютно здоров! Что подтверждено тремя тестами, результат которых отрицательный.

    Во-вторых, я действительно перенес эту болезнь, вызванную вирусом. 1 мая прилетел в Краснодар из Махачкалы, зарегистрировался на горячей линии и самоизолировался в своей квартире на 14 дней, ни с кем не виделся и не контактировал. В ночь с 3 на 4 у меня поднялась температура, я вызвал скорую и сообщил клубному врачу. Утром у меня взяли тест, он был положительным. Я решил не рисковать и лег на госпитализацию в больницу. Я сам попросил клуб никому об этом не сообщать, чтобы лишний раз не беспокоить своих близких. Болезнь протекала в легкой форме, я выздоровел, сдал все тесты. Я полностью здоров и нахожусь дома. Готовлюсь приступить к тренировкам.

    Я не считаю это никаким подвигом, я молодой человек. Нам нужно больше думать о наших пожилых людях, которым сейчас тяжело», – сказал игрок Sport24.

    • Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий говорил, что коронавирус может поставить крест на карьере футболиста.
    • В сезоне РПЛ воспитанник «Краснодара» провел 20 матчей, забил четыре гола, сделал столько же результативных пасов.
    • Южане в таблице идут третьими.

    Источник: Sport24

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