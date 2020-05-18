Слуцкий: «Коронавирус может поставить крест на карьере футболиста»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий пояснил свою позицию, что сезон РПЛ не стоит доигрывать. По мнению специалиста, коронавирус может повлиять на дальнейшую карьеру футболистов.

«Переболеть для игрока коронавирусом – это угроза всей карьере. Тот же Пауло Дибала. Я не уверен, сможет ли он восстановится. Пневмония снижает скоростной объем футболиста. Выносливость падает минимум на десять процентов.

Коронавирус может поставить крест на карьере футболиста, он напрямую влияет на органы, которые он использует ежедневно», – сказал Слуцкий в беседе с Нобелем Арустамяном.