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    Слуцкий: «Коронавирус может поставить крест на карьере футболиста»

    Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий пояснил свою позицию, что сезон РПЛ не стоит доигрывать. По мнению специалиста, коронавирус может повлиять на дальнейшую карьеру футболистов.

    «Переболеть для игрока коронавирусом – это угроза всей карьере. Тот же Пауло Дибала. Я не уверен, сможет ли он восстановится. Пневмония снижает скоростной объем футболиста. Выносливость падает минимум на десять процентов.

    Коронавирус может поставить крест на карьере футболиста, он напрямую влияет на органы, которые он использует ежедневно», – сказал Слуцкий в беседе с Нобелем Арустамяном.

    • В «Рубине» есть зараженный коронавирусом футболист.
    • «Рубин» идет на одно очко выше зоны вылета.
    • Возобновить сезон РПЛ планируется 21 июня.

    Источник: ютуб-канал Nobel

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    Сегодня, 18:05
    Комментарии6
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      Рейтинг: +1372

      Genz 24 минуты назад

      У Слуцкера рубин играет не понятно как. Самая неинтересная и слабая команда рпл. Ему бы сейчас отскочить от вылета,но получится,что крылья обойдут и рубин вылетит

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      Рейтинг: +1111

      Cleaner 1 час назад

      Так заражения происходят не на футбольном поле, а во время вроде как карантина и самоизоляции. Если по СВАДЬБАМ и вечеринкам не ходить, то и заболеть будет негде.

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      Рейтинг: +8830

      ufos73 > Cleaner 28 минут назад

      А на футбольном поле, игрока будут стоять, друг от друга, на расстоянии 2 метров, и будет строго запрещено приближаться ближе? )))

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      Рейтинг: +14656

      bset > Cleaner 26 минут назад

      Больной человек может посетить магазин, в который люди вынуждены ходить. Самоизоляция на 100% не защищает от вируса, хоть и существенно снижает шанс заразиться.

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      Рейтинг: +1111

      Cleaner > ufos73 5 минут назад

      Вы чемпионат Германии еще не смотрели? Вот так и будет все до конца года, скорее всего. Я же писал о другом. Что не нужно намеренно подвергать себя опасности, посещая многолюдные вечеринки.

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      Рейтинг: +1111

      Cleaner > bset 3 минуты назад

      Свадьба с 500-ми гостями поднимают риск заражения к этим 100 процентам. В магазине, если на вас намеренно никто не чихнет, риск минимален.

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