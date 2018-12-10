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Главные итоги первой части РПЛ. Ультракоротко

Сегодня РПЛ остановится и уйдет на длинную зимнюю паузу. Пора подвести быстрые итоги первой половины сезона. Мы взяли лимит в 280 знаков из твиттера и зафиксировали, в каком состоянии находится чемпионат России в конце 2018-го.

«Зенит» посыпался

В конце осени «Зенит» потерял свое преимущество, заработанное на старте. Последние две встречи и вовсе закончились поражениями. Теперь отрыв Питера от соперников составляет всего два очка. Но это все еще главный претендент на чемпионство.

«Зенит» долго лидирует. Но по цифрам он совсем не лучший

«Спартак» выгнал Карреру

Отставание от второго места в 1 очко, в составе появляются юниоры – все это не уберегло Карреру от увольнения. «Спартак» попрощался с тренером твитом с изображением стадиона, а Массимо на последней пресс-конференции намеками подтвердил слухи: из команды его просто выдавили.

Каррера уходит кошмарно. Так не поступают с топ-тренерами

Фанаты уничтожают Глушакова

Человек-«похороны», с которым «Спартак» стал чемпионом впервые за долгое время, теперь стал «иудой». Болельщики «Спартака» приносят баннеры с зачеркнутой восьмеркой, кто-то выбегает на поле и атакует его. Сам Денис молчит и, кажется, не знает, что делать в этой ситуации.

Хватит травить Глушакова. Дайте ему шанс

Рианчо добил «Спартак»

Рианчо очень не вовремя пришел в «Спартак»: клуб болезненно прощался с Карьерой, болельщики травили Глушакова, игры не было.

При этом Рианчо умудрился сделать еще хуже: фанаты ужасались от выбора состава, соперники смеялись над псевдофилософскими речами на пресс-конференциях.

Оказывается, Зе Луиш – неплохой форвард

В условиях, когда вокруг «Спартака» началась «гражданская» война, каким-то образом заблистал Зе Луиш. Сейчас он идет на втором месте в гонке бомбардиров РПЛ. К 17 туру нападающий забил семь голов. За весь прошлый сезон чемпионата России Зе Луиш отличился только 2 раза.

Кононов постепенно преображает «Спартак»

Олег Кононов стал тренером «Спартака» после сказочного провала Рианчо. После пяти матчей (3 победы) команда вместе с ним идет на 4 месте, в старте выходят все члены «Ромашки», а сам Кононов говорит, что пока что еще не поставил в «Спартаке» тот футбол, который хотел бы видеть.

Кононов уже изменил «Спартак». Там феерит игрок, который не нравился Каррере

«Краснодар» наконец-то претендует на чемпионство

10 побед в 17 матчах – статистика «Краснодара» по итогам осенней части первенства. Сейчас уже можно сказать: Мусаев преобразил команду и уверенно мчится к чемпионству. Он исправил ошибки предыдущих тренеров, и при нем заиграли даже те, от которых это и не ждали (например, Ари).

Ари стал одним из лучших форвардов страны

Этой осенью Ари: ворвался в основу «Краснодара», вклинился борьбу за звание лучшего бомбардира лиги и дебютировал в сборной России. В 10 матчах он забил 6 голов и отдал 4 голевых передачи. Наглядный пример того, как в 32 года можно не стареть и разносить более молодых оппонентов.

Вы зря боялись за «Краснодар». Ари сделал его универсальнее

В РПЛ не умеют составлять календарь

«Календарь составлялся тогда, когда еще тепло везде», – так РПЛ прокомментировала ситуацию, когда «Енисей» играл с «Ахматом» при -14. Игру «Крыльев» и «Оренбурга» перенесли из-за холода. История с неудобным календарем повторяется не первый год, но РПЛ так и не учится на ошибках.

ЦСКА – капитальные красавцы

ЦСКА потерял лучшего молодого игрока России, у клуба нет большого бюджета на грамотную трансферную кампания. Вместо оправданий ЦСКА набирает сильных ноунеймов и выдает сенсацию. Победа над «Реалом», место в тройке – Гончаренко и клуб адаптировались к условиям и удивили всех.

Из лучшего молодого игрока России делали бухгалтера. Он ссорился с клубом и требовал денег

«Анжи» – позор лиги

Летом «Анжи» не самым честным образом попал в РПЛ. За пять месяцев клуб утонул на дне таблицы, залез в долги, не платит зарплату игрокам. Остальные российские команды сбрасывались «Анжи» на выживание. Еще один вопрос РПЛ: как руководство могло допустить такое в высшей лиге?

Бердыев – великий

«Рубин» – пример того, как жить и существовать без денег. У клуба долги, много арендованных игроков, плохая посещаемость – на все это «Рубин» отвечает относительно неплохим футболом, местом в шестерке и Курбаном Бердыевым, который снова собирает из середняка лидера РПЛ.

У «Рубина» лучшие угловые в РПЛ. Смотрите сами

Смолов снова не уехал в Европу и ошибся

Смолов должен был уехать прошлым летом. Но форвард зачем-то перешел в «Локомотив». Кажется, он сильно ошибся. Во-первых, упала результативность. Во-вторых, пропала уверенность. В-третьих, подкосила травма. Цитата о промахах Джордана теперь кажется еще большим издевательством.

В «Енисее» мало хорошего

Клуб с самым прикольным твиттером ворвался в РПЛ и, похоже, так же резко оттуда и вылетит. У «Енисея» нет игры. Команда подлыми способами пытается избавиться от Аленичева. Руководство «Енисея» так и не поняло: социальные сети – верхушка пирамиды, под этим должно быть что-то еще.

Карпин построил симпатичный «Ростов»

Карпин намучился в «Спартаке», неудачно съездил в Испанию и Армавир, а потом вернулся в РПЛ и, кажется, теперь у него все получается. «Ростов» классно обороняется занимает второе место в списке лучших по пропущенным голам. В Ростове в Валеру верят, а сам он кайфует от работы.

Один из самых талантливых игроков России разрушил свою карьеру

«Самый сильный по потенциалу сейчас Головин. Второй сидит в СИЗО», – сказал Аршавин. Кокорин и Мамаев напоролись на чиновника, а теперь присели в СИЗО минимум до 8 февраля. Несмотря на то, что клубы не отказались от них, восстановить репутацию им уже не удастся.

«Оренбург» удивил

Небогатый провинциальный клуб с хилой инфраструктурой круто ворвался в элитную лигу. «Оренбург» смело атакует, пропускает меньше лидера «Зенита» и открывает для страны новые имена: Сутормин, Фролов и тренер Владимир Федотов.

В стране растет гений эффективности

Преступно длинное для твиттера имя – Магомед-Шапи Сулейманов. И преступно крутая для 18-летнего парня статистика. В этом сезоне он вышел на замену в 9 матчах и забил 5 голов. В среднем – меньше тайма на каждый гол. Вау.

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Россия. Премьер-лига Россия Спартак ЦСКА Рубин Зенит Анжи Енисей Мамаев Павел Глушаков Денис Кокорин Александр Ари Мусаев Мурад Каррера Массимо
Комментарии (17)
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Чермындыр
1544450837
Про Спартак аж 5 твитов. Про действующего чемпиона ни одного. Ай-яй, Илюша Геркус был бы расстроен, читай он бомбардир
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compka
1544451364
показалось, что Семак держит ручку чемодана
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Mr Green
1544456708
"Но форвард зачем-то перешел в «Локомотив». Кажется, он сильно ошибся. Во-первых, упала результативность. Во-вторых, пропала уверенность. В-третьих, подкосила травма." ну и кто вот такую уйню пишет то. кому это дерево нужно в европе, это полено с 3х метров в пустые ворота попасть не может. уж про 11 метров и говорить не будем, это теперь его конёк.
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mihail200606
1544462902
самое приятное явление во всей нашей эрпээл в этом сезоне это краснодар ... очень хотелось бы , чтобы не сдулись во втором круге и стали все таки чемпионами..
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Бестолковый
1544463210
Самый интересный клуб нынче - это Краснодар. Неплохие игры в ЛЕ, борьба за чемпионство в РПЛ, результативные зрелищные матчи, динамичная увлекательная игра. Самое нелепое впечатление оставляет о себе, уже не первый сезон, - Зенит. Вялая статичная игра, нет лидера. Примеряли корону лидера на Ерохина, Дзюбу но всё не то. Оба статичны, Ерохин медлительный и несуклепистый какой-то, Дзюба играет на кураже. Куража нет- Дзюба полный ноль. Путается с обводкой, что не является его сильной стороной, но в каждом матче пытается что-то подобное изобразить. Зениту нужен моторный плеймейкер, способный взвиньтить темп игры. Вот тогда может миллионеры и задвигаются. Пока Зенит - болото, тишь и гладь. Крайне не интересная команда. Остальные клубы, как всегда всё в том же духе, - нехватка денег, внутренние передряги. Больше слухов и скандалов чем содержательной игры.
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smersh45
1544467445
коротко о спартаке ,а не Главные итоги первой части РПЛ. Ультракоротко
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rLt_Ortriwar
1544469545
Про РПЛ ультракоротко - все грустно
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LERDAV.
1544532730
LERDAV. ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ БОЛЕЛЬЩИКИ !!! СЕГОДНЯ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ НИКОЛАЯ НИКОЛАЕВИЧА ОЗЕРОВА ПОДАРИВШЕГО НАМ СВОИМИ РЕПОРТАЖАМИ НАШУ СВЯЗЬ СО СПОРТОМ СО СТАДИОНОВ ВСЕГО МИРА ОБ УЧАСТИЯХ СБОРНЫХ СТРАНЫ И КЛУБОВ И ИХ УСПЕХОВ В РАЗЛИЧНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ. ВЕЧНАЯ ПАМЯТ ПРЕКРАСНОМУ ЧЕЛОВЕКУ, НАРОДНОМУ АРТИСТУ, ЗАСЛУЖЕННОМУ МАСРЕРУ СПОРТА, ЛУЧШЕМУ СПОРТИВНОМУ КОММЕНТАТОРУ СОЕДИНЯВШЕГО НАС со СПОРТОМ.
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R015RK
1544547197
Похоже что автор фанат Спартака. Половина статьи о Спартаке, о других командах вообще ни слова.
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prezent2017
1544784841
Главный итог - совокупный позор в еврокубках стрёмного чемпа! И нечего нам мозги промывать, горе менеджеры от футбола и моськи, что им погавкивают.
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