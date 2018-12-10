Главные итоги первой части РПЛ. Ультракоротко

Сегодня РПЛ остановится и уйдет на длинную зимнюю паузу. Пора подвести быстрые итоги первой половины сезона. Мы взяли лимит в 280 знаков из твиттера и зафиксировали, в каком состоянии находится чемпионат России в конце 2018-го.

«Зенит» посыпался

В конце осени «Зенит» потерял свое преимущество, заработанное на старте. Последние две встречи и вовсе закончились поражениями. Теперь отрыв Питера от соперников составляет всего два очка. Но это все еще главный претендент на чемпионство.

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«Спартак» выгнал Карреру

Отставание от второго места в 1 очко, в составе появляются юниоры – все это не уберегло Карреру от увольнения. «Спартак» попрощался с тренером твитом с изображением стадиона, а Массимо на последней пресс-конференции намеками подтвердил слухи: из команды его просто выдавили.

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Фанаты уничтожают Глушакова

Человек-«похороны», с которым «Спартак» стал чемпионом впервые за долгое время, теперь стал «иудой». Болельщики «Спартака» приносят баннеры с зачеркнутой восьмеркой, кто-то выбегает на поле и атакует его. Сам Денис молчит и, кажется, не знает, что делать в этой ситуации.

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Рианчо добил «Спартак»

Рианчо очень не вовремя пришел в «Спартак»: клуб болезненно прощался с Карьерой, болельщики травили Глушакова, игры не было.

При этом Рианчо умудрился сделать еще хуже: фанаты ужасались от выбора состава, соперники смеялись над псевдофилософскими речами на пресс-конференциях.

Оказывается, Зе Луиш – неплохой форвард

В условиях, когда вокруг «Спартака» началась «гражданская» война, каким-то образом заблистал Зе Луиш. Сейчас он идет на втором месте в гонке бомбардиров РПЛ. К 17 туру нападающий забил семь голов. За весь прошлый сезон чемпионата России Зе Луиш отличился только 2 раза.

Кононов постепенно преображает «Спартак»

Олег Кононов стал тренером «Спартака» после сказочного провала Рианчо. После пяти матчей (3 победы) команда вместе с ним идет на 4 месте, в старте выходят все члены «Ромашки», а сам Кононов говорит, что пока что еще не поставил в «Спартаке» тот футбол, который хотел бы видеть.

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«Краснодар» наконец-то претендует на чемпионство

10 побед в 17 матчах – статистика «Краснодара» по итогам осенней части первенства. Сейчас уже можно сказать: Мусаев преобразил команду и уверенно мчится к чемпионству. Он исправил ошибки предыдущих тренеров, и при нем заиграли даже те, от которых это и не ждали (например, Ари).

Ари стал одним из лучших форвардов страны

Этой осенью Ари: ворвался в основу «Краснодара», вклинился борьбу за звание лучшего бомбардира лиги и дебютировал в сборной России. В 10 матчах он забил 6 голов и отдал 4 голевых передачи. Наглядный пример того, как в 32 года можно не стареть и разносить более молодых оппонентов.

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В РПЛ не умеют составлять календарь

«Календарь составлялся тогда, когда еще тепло везде», – так РПЛ прокомментировала ситуацию, когда «Енисей» играл с «Ахматом» при -14. Игру «Крыльев» и «Оренбурга» перенесли из-за холода. История с неудобным календарем повторяется не первый год, но РПЛ так и не учится на ошибках.

ЦСКА – капитальные красавцы

ЦСКА потерял лучшего молодого игрока России, у клуба нет большого бюджета на грамотную трансферную кампания. Вместо оправданий ЦСКА набирает сильных ноунеймов и выдает сенсацию. Победа над «Реалом», место в тройке – Гончаренко и клуб адаптировались к условиям и удивили всех.

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«Анжи» – позор лиги

Летом «Анжи» не самым честным образом попал в РПЛ. За пять месяцев клуб утонул на дне таблицы, залез в долги, не платит зарплату игрокам. Остальные российские команды сбрасывались «Анжи» на выживание. Еще один вопрос РПЛ: как руководство могло допустить такое в высшей лиге?

Бердыев – великий

«Рубин» – пример того, как жить и существовать без денег. У клуба долги, много арендованных игроков, плохая посещаемость – на все это «Рубин» отвечает относительно неплохим футболом, местом в шестерке и Курбаном Бердыевым, который снова собирает из середняка лидера РПЛ.

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Смолов снова не уехал в Европу и ошибся

Смолов должен был уехать прошлым летом. Но форвард зачем-то перешел в «Локомотив». Кажется, он сильно ошибся. Во-первых, упала результативность. Во-вторых, пропала уверенность. В-третьих, подкосила травма. Цитата о промахах Джордана теперь кажется еще большим издевательством.

В «Енисее» мало хорошего

Клуб с самым прикольным твиттером ворвался в РПЛ и, похоже, так же резко оттуда и вылетит. У «Енисея» нет игры. Команда подлыми способами пытается избавиться от Аленичева. Руководство «Енисея» так и не поняло: социальные сети – верхушка пирамиды, под этим должно быть что-то еще.

Карпин построил симпатичный «Ростов»

Карпин намучился в «Спартаке», неудачно съездил в Испанию и Армавир, а потом вернулся в РПЛ и, кажется, теперь у него все получается. «Ростов» классно обороняется занимает второе место в списке лучших по пропущенным голам. В Ростове в Валеру верят, а сам он кайфует от работы.

Один из самых талантливых игроков России разрушил свою карьеру

«Самый сильный по потенциалу сейчас Головин. Второй сидит в СИЗО», – сказал Аршавин. Кокорин и Мамаев напоролись на чиновника, а теперь присели в СИЗО минимум до 8 февраля. Несмотря на то, что клубы не отказались от них, восстановить репутацию им уже не удастся.

«Оренбург» удивил

Небогатый провинциальный клуб с хилой инфраструктурой круто ворвался в элитную лигу. «Оренбург» смело атакует, пропускает меньше лидера «Зенита» и открывает для страны новые имена: Сутормин, Фролов и тренер Владимир Федотов.

В стране растет гений эффективности

Преступно длинное для твиттера имя – Магомед-Шапи Сулейманов. И преступно крутая для 18-летнего парня статистика. В этом сезоне он вышел на замену в 9 матчах и забил 5 голов. В среднем – меньше тайма на каждый гол. Вау.

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