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    Вы зря боялись за «Краснодар». Ари сделал его универсальнее


    5
    Голосов: 3
    04.11.2018 18:35
    Наличие такого нападающего – сильный аргумент в борьбе за титул.

    Неожиданно для многих «Краснодар» в этом сезоне включился в битву за чемпионство. Летний уход Смолова виделся большой проблемой хотя бы из-за трансферов. Одного из лучших нападающих чемпионата России заменили вернувшимся из аренды Ари. Русский бразилец сам не верил, что опять сыграет за «Краснодар», а срыв в игре со «Спартаком» все только усугубил.

    Почти до конца сентября Ари не показывал ничего хорошего, а потом заиграл так, что вопросов по новому форварду больше нет. В пяти последних матчах РПЛ Ари забил шесть мячей. Три игры «Краснодар» выиграл, заработал одну ничью и проиграл «Ахмату». Без Ари этих результатов могло и не быть.

    Игра с «Ростовом» показательна для понимания всей роли Ари в клубе. Нападающий забил два мяча, нанес три удара по воротам и сделал 34 касания. Интересно, что при этом Ари перемещался по всей половине поля соперника. На острие периодически выдвигался Клаэссон, а Ари иногда превращался в дополнительного полузащитника.

    С Ари «Краснодар» может быть более универсальным. Роль Смолова в команде была абсолютно другой. Федор – типичный завершитель, которому нужно доставить мяч в ноги. Ари сам ищет мяч и помогает партнерам атаковать. Под ним в запасе есть молодой Игнатьев и реактивный перуанец Куэва. Поэтому «Краснодар» может меняться под любую ситуацию на поле.

    Фанаты простили Ари все неудачные слова про «Краснодар». Потому что он все доказал игрой.

    Наверное, такой игрой нападающий заслуживает новое соглашение. Но в его окружении говорят, что не все так просто. Летом нападающий может уехать в Катар, Турцию или Китай.

    Немного общей атмосферы.

    «Краснодар» остается в тройке лучших команд чемпионата России. У команды 23 набранных очка и лучший результат в лиге по количеству голов (22, как и у «Зенита»). «Может ли Ари стать лучшим бомбардиром чемпионата? Естественно. Все в его ногах и в голове», – сказал после матча тренер «Краснодара» Олег Фоменко. Если Ари сохранит форму, то и восьмиочковое отставание от «Зенита» не будет выглядеть сильно впечатляющим. Такой «Краснодар» способен на все.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: ФК «Краснодар»
    Рейтинг: 5 Голосов: 3
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1531

      klim2m 5 ноября 2018, 13:47

      Как нап он хороший я лично и не оспариваю , но ведет себя на поле как гаденыш вечно пакости ждешь он него, вчера например вытолкнул Песьякова из штрафной с мячом и судье машет вон смотри мол, гамнюк одним словом.Все мельтешил мимо Карпина когда было видно,что Георгиевич его явно игнорит,)))

      0
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      Рейтинг: +17971

      арейская 5 ноября 2018, 02:15

      Ари уж точно рвётся в сборную Россию, и это серьёзная заявка

      2
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      Рейтинг: +48

      eddo23 5 ноября 2018, 00:05

      Я оочень люблю Краснодар но , больше я люблю Ростов.... ААААри в спартак что ли...

      1
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      Рейтинг: +24249

      DOCTOR PENALTY 4 ноября 2018, 18:38

      А Локо???...

      0
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      Рейтинг: +595

      тщмек 19 > DOCTOR PENALTY 4 ноября 2018, 21:14

      Какой Локо? А, который в Лиге Чемпионов играет...Ну, там же тренер с устаревшими взглядами на уткинский футбол.

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