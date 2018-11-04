Вы зря боялись за «Краснодар». Ари сделал его универсальнее

Наличие такого нападающего – сильный аргумент в борьбе за титул.

Неожиданно для многих «Краснодар» в этом сезоне включился в битву за чемпионство. Летний уход Смолова виделся большой проблемой хотя бы из-за трансферов. Одного из лучших нападающих чемпионата России заменили вернувшимся из аренды Ари. Русский бразилец сам не верил, что опять сыграет за «Краснодар», а срыв в игре со «Спартаком» все только усугубил.

Почти до конца сентября Ари не показывал ничего хорошего, а потом заиграл так, что вопросов по новому форварду больше нет. В пяти последних матчах РПЛ Ари забил шесть мячей. Три игры «Краснодар» выиграл, заработал одну ничью и проиграл «Ахмату». Без Ари этих результатов могло и не быть.

twit text — FCKrasnodar (@FCKrasnodar) 4 ноября 2018 г.

Игра с «Ростовом» показательна для понимания всей роли Ари в клубе. Нападающий забил два мяча, нанес три удара по воротам и сделал 34 касания. Интересно, что при этом Ари перемещался по всей половине поля соперника. На острие периодически выдвигался Клаэссон, а Ари иногда превращался в дополнительного полузащитника.

С Ари «Краснодар» может быть более универсальным. Роль Смолова в команде была абсолютно другой. Федор – типичный завершитель, которому нужно доставить мяч в ноги. Ари сам ищет мяч и помогает партнерам атаковать. Под ним в запасе есть молодой Игнатьев и реактивный перуанец Куэва. Поэтому «Краснодар» может меняться под любую ситуацию на поле.

Фанаты простили Ари все неудачные слова про «Краснодар». Потому что он все доказал игрой.

twit text — Катерина Потапова (@katja_potapova) 4 ноября 2018 г.

Наверное, такой игрой нападающий заслуживает новое соглашение. Но в его окружении говорят, что не все так просто. Летом нападающий может уехать в Катар, Турцию или Китай.

twit text — Jackson (@JacksonRabbit13) 4 ноября 2018 г.

Немного общей атмосферы.

twit text — Roman Ilich (@romanilich) 4 ноября 2018 г.

twit text — Подкат Капитана Джикии (@dzhikiaonelove) 4 ноября 2018 г.

twit text — Влад Мальчуков (@VladMalchukov) 4 ноября 2018 г.

«Краснодар» остается в тройке лучших команд чемпионата России. У команды 23 набранных очка и лучший результат в лиге по количеству голов (22, как и у «Зенита»). «Может ли Ари стать лучшим бомбардиром чемпионата? Естественно. Все в его ногах и в голове», – сказал после матча тренер «Краснодара» Олег Фоменко. Если Ари сохранит форму, то и восьмиочковое отставание от «Зенита» не будет выглядеть сильно впечатляющим. Такой «Краснодар» способен на все.