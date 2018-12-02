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    Кононов уже изменил «Спартак». Там феерит игрок, который не нравился Каррере


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    Голосов: 17
    02.12.2018 21:00
    Ханни оказался гением.

    Еще в ноябре ходили слухи о возможной продаже Софьяна Ханни. Тогда же игрок говорил, что все еще продолжает адаптацию в «Спартаке», где сразу не смог показать себя. Бывший полузащитник «Андерлехта» играл в России примерно в половине матчей, но вообще ничего не показывал. Обычная история из жизни «Спартака», когда Ханни заменяли в середине второго тайма без результативных действий. Он жаловался и выражал недовольство в твиттере, но все только усугублялось.

    Когда Каррера ушел, Ханни сразу взбодрился. 1 ноября он принес «Спартаку» кубковую победу над «Анжи», потом сделал голевой пас в игре с «Уралом» и забил «Рейнджерс». Все это было уже при Рианчо, но еще без Кононова. Главное, что сам Ханни лишний раз подтвердил, что был и остается классным игроком с интересными умениями. Ему нужно было чуть больше доверия и хорошая атмосфера.

    С официальным приходом нового тренера положение Ханни стало еще лучше. «С первого дня Кононов объясняет наши задачи и какую игру он хочет видеть, постоянно идут какие-то корректировки, лично мне моя задача ясна», – сразу рассказал Ханни. Ему повезло, что Кононов убрал из состава молодежь и дал шанс опытным футболистам.

    У Кононова алжирец все время играет в основном составе. Именно Ханни стал одним из главных игроков, которые переломили игру с «Крыльями» (3:1). Вместе с остальными Софьян провалил матч с «Рапидом», но потом исправился в матче с «Локомотивом». Там еще в первом тайме Ханни отдал два голевых паса на Глушакова и Адриано. Дерби с «Локомотивом» (2:1) – лучший матч Ханни за все время в «Спартаке».

    В итоге Ханни отыграл 72 минуты, но вынужденно покинул поле из-за удаления Рассказова. До замены на Петковича он был лучшим игроком в составе обеих команд.

    «Спартак» покупал Ханни за 8 миллионов евро. Он способен сыграть на трех позициях в атаке, впечатляет скоростью и умеет бить с обеих ног. Перед трансфером в «Спартак» у Ханни были предложения из Англии, но его убедили приехать в Москву. Теперь понятно, зачем его вообще брали. Дальше этот парень должен заиграть еще лучше.

    Актуальные материалы о «Спартаке»:

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    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Наталия Кондратенко
    Рейтинг: 2 Голосов: 17
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    Комментарии32
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      Рейтинг: +2545

      Ruryu 4 декабря 2018, 08:57

      Что-то много дифирамбов,Ханни спели. Ещё заголовок такой,провокационный...,типа,Каррера редиска,не давал играть. Только,Ханни,не мог вытеснить Промеса. Продали Антоху,появился шанс. С испанцами,в ЛЕ,выходил ведь. И думаю,ещё вышел бы... только,убрали итальянца. А на фоне,возрастных "пешеходов",Ханни феерит конечно. Не умаляю,его достоинств,но и переоцениваться не стоит,пока. Посмотрим дальше..

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      Рейтинг: +163

      Streight 4 декабря 2018, 07:54

      Я, как болельщик Спартака, скажу одно - пока Кононов ничего не выстроил. Команда замедлила падение вниз, но до стабильности еще очень далеко. Давайте будем честными - с Локомотивом нам крупно повезло.

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      Рейтинг: +972

      Mr Green 3 декабря 2018, 16:42

      опять дилетанты пишут статьи. ну какой Ханни лидер команды и что там Кононов мог изменить? стандартная ситуация, когда игроки при смене тренера более качественно выкладываются на поле, чем при старом. Спартак из 2х мячей первый забил после грубейшей ошибки грузина, а то что Игнатьева только мертвый не возит рылом на правом флаге, об этом уже было много чего сказано. а уж про моменты деревяги дяди Феде и говорить нечего. пройдёт полгода, всё устаканится в команде, вот тогда и посмотрим.

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      Рейтинг: +89

      Klop-22 3 декабря 2018, 16:05

      Спартак по делу переиграл лохо и это при том, что у Спартака травмирован Зобнин Жиго Еременко Фернандо ... Спартак еще прибавит ...

      2
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      Рейтинг: +89

      Klop-22 3 декабря 2018, 16:00

      В Кононова верю!!!!! Вперед Спартак !!!!!

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      Рейтинг: +1695

      МЯСО87 3 декабря 2018, 15:09

      ни чего он не изменил, как пропускали в концовках так и пропускаем. оборона наша просто стыд. а ханни заиграл только изза ухода Антохи, но он и ноги его не стоит

      1
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      Рейтинг: -19

      Пестрый 3 декабря 2018, 11:30

      Тут все проще пареной репы! Кононов- тренер с опытом работы , а каррера и рианчо это дилетанты и прохвосты!!

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      Рейтинг: +595

      тщмек 19 3 декабря 2018, 11:05

      Ханни не нравился Каррере, потому что не отрабатывал в обороне. Кстати, и у Локо главная беда не в Смолове, а в том, что в отличие от прошлого сезона некому возить рояль, хоть Хеведеса поставь, хоть Рыбуся. Ну, и везение не отбросишь, Спартаку наконец покатило...жаль, что поздно.

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      Рейтинг: +162

      Yuriy_Shahta 3 декабря 2018, 10:47

      Спартаку повезло - этому надо радоваться, Хани заиграл - этому тоже надо радоваться... А вот с обороной и общей физ. подготовкой что то надо делать - это горький факт

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      Рейтинг: +239

      чемпион мира1 3 декабря 2018, 08:55

      Надо всегда отдаваться игре, не лайками ......

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