«Спартак» купил двух лидеров у команды-сенсации ФНЛ. Что за парни?

Перспективное усиление, но подобное уже было.

Какие трансферы?

Трансферное окно закрыто, но «Спартак» все равно работает над новыми приобретениями. Этой зимой состав пополнят два воспитанника «Чертаново» – Максим Глушенков и Наиль Умяров. Об их покупке говорят примерно месяц, а теперь все окончательно подтверждается.

Сумма трансфера составила 37,5 миллионов рублей (почти 500 тысяч евро), но дальше предусмотрено много бонусов до 1 миллиона евро. «Хочу поблагодарить руководство «Спартака» за то, что дало возможность ребятам доиграть у нас до конца первой части чемпионата. Это, в том числе, позволило нам подняться на четвертое место», – рассказал «СЭ» директор «Чертаново» Николай Ларин.

Философия «Спартака» по этому сезону – работа с молодыми игроками. В составе уже заиграли Максименко, Ломовицкий, Игнатов и Рассказов. Возможно, что Глушенков и Умяров начнут весенний отрезок в составе «Спартака-2», но закончить футбольный год могут уже в основной команде.

twit text — ФК «Чертаново» (@FCChertanovo) 28 ноября 2018 г.

Что о них надо знать?

19-летний Максим Глушенков проводит уже третий сезон в профессиональном футболе. Вместе с «Чертаново» он играл еще в ПФЛ, а теперь стал одним из лидеров команды в ФНЛ. Игрок выходит на месте крайнего нападающего, но может сыграть и в центре. В этом сезоне Глушенков забил уже 11 мячей и прямо сейчас занимает второе место в списке бомбардиров ФНЛ. Забавно, что две игры Глушенков провел за «Чертаново-2» в зоне «Запад», где отличился еще дважды.

Глушенков начинал заниматься футболом в Академии Коноплева. Потом попал в школу «Локомотива», но провел там всего полтора года. Из-за двух тяжелых травм он пропустил большую часть игр и понял, что перспектив больше нет. В «Чертаново» Максим закрепился сразу, а теперь считается одним из самых талантливых воспитанников команды. Хорош он и на разных турнирах в юношеских сборных, куда уезжал даже в начале сезона: 18 матчей – 12 голов.

Еще в детстве Глушенков получил прозвище «жук» из-за маленького роста. Забавно, что при этом Максим любит смотреть НБА, а сейчас тоже не выделяется физическими данными. Зато впечатляет скоростью и ударами с обеих ног. «В левой ноге все-таки уверен гораздо больше, стараюсь перекладывать мяч под нее. Но если уж времени нет, тогда могу и правой попробовать. С «Мордовией» и «Химками» получилось удачно, – говорил Глушенков в интервью OneD.

Про Наиля Умярова известно намного меньше, потому что играет он в центре поля. Родная позиция Умярова – место опорника, но Наиль способен сыграть и чистого центрального полузащитника. Если смотреть по молодежным первенствам России, то Умяров часто получал награду лучшему игроку турнира. По 2000-му году рождения Умярова называют одним из главных талантов. Этим летом ему исполнилось только 18 лет, а в ФНЛ Умяров все равно был основным и важным игроком клуба. В голосовании «Чертаново» по лучшим игрокам матчей Умяров занимает второе место.

В юношеской сборной России (2000 г.р) Умяров вообще капитан, а по разным возрастам отыграл за нее уже 44 матча и забил восемь голов. В квалификации юношей на ЕВРО-2019 гол Умярова стал победным в решающем матче с Черногорией. Наиль хорошо выполняет длинные передачи, а ошибки в них все равно умудряется превращать в результативные действия. Например, вот такой мяч Умяров отправил в ворота венгерского клуба «Залаэгерсег», когда у него просто сорвалась подача.

Что еще за «Чертаново»?

Мы рассказывали об успехе «Чертаново» еще во время выступления команды в ПФЛ. Сейчас – новый повод вспомнить о команде, которая неожиданно высоко завершила осенний отрезок в ФНЛ.

Давайте по фактам:

• Профессиональный футбол в «Чертаново» существует только пять сезонов. В ФНЛ команду заявили в качестве исключения для учебного учреждения, а не настоящим профессиональным клубом. Здесь по-прежнему есть внутреннее ограничение, по которому нельзя подписывать игроков старше 23-х лет и легионеров. За «Чертаново» играют только собственные воспитанники.

• Третий год с командой работает Игорь Осинькин. Главный тренер «Чертаново» до прихода в клуб развивал молодых в Тольятти и засветился с «Кубанью» в РПЛ. Из известных игроков выделяются Максим Майрович и Антон Зиньковский. Первый забивал за «Кубань» в ворота «Спартака», а второй ездил в аренду в «Зенит-2» и в этом сезоне отметился уже 11-ю мячами в ФНЛ.

• Именно «Чертаново» – соперник «Тамбова» в самом горячем матче ФНЛ. Игроки «Тамбова» получили две красные карточки и поучаствовали в массовой драке с молодыми игроками. Встреча завершилась со счетом 2:2, а отсылки к ней всплывают и сейчас.

• «Чертаново» делит вместе с «Сочи» и «Нижним Новгородом» четвертое место в ФНЛ. Команда пропустила 36 голов (16-е место в ФНЛ), но и забила 45 мячей (лучший результат турнира). Самое серьезное поражение случилось в матче против «Сочи» – 2:6. Выделяются разгромные победы по 4:0 над «Тюменью» и «Зенитом-2». «Чертаново» – команда, за которой интересно следить.

«Спартак» таких уже забирал

Возможно, трансферы Глушенкова и Умярова выглядят грандиозными, потому что они уже известны в профессиональном футболе. Но это далеко не первый случай, когда воспитанники «Чертаново» оказываются в «Спартаке». Только за последние несколько лет мы насчитали 13 футболистов, которые меняли академию «Чертаново» на «Спартак». Ищите знакомые фамилии: Святов, Кутин, Лисинков, Тимофеев, Мастерной, Синодзука, Кормишин, Зуев, Рудковский, Никулин, Орехов, Горбунин, Петрунин. Из них всех по-настоящему заиграли пока только трое, но у Глушенкова и Умярова очень хорошие перспективы. Хотя бы из-за их накопленного опыта и классного статуса.

Видео взяты с официальных аккаунтов РФС и «Чертаново» на YouTube

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