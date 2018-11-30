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    «Спартак» купил двух лидеров у команды-сенсации ФНЛ. Что за парни?


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    Голосов: 9
    30.11.2018 13:45
    Перспективное усиление, но подобное уже было.

    Какие трансферы?

    Трансферное окно закрыто, но «Спартак» все равно работает над новыми приобретениями. Этой зимой состав пополнят два воспитанника «Чертаново» – Максим Глушенков и Наиль Умяров. Об их покупке говорят примерно месяц, а теперь все окончательно подтверждается.

    Сумма трансфера составила 37,5 миллионов рублей (почти 500 тысяч евро), но дальше предусмотрено много бонусов до 1 миллиона евро. «Хочу поблагодарить руководство «Спартака» за то, что дало возможность ребятам доиграть у нас до конца первой части чемпионата. Это, в том числе, позволило нам подняться на четвертое место», – рассказал «СЭ» директор «Чертаново» Николай Ларин.

    Философия «Спартака» по этому сезону – работа с молодыми игроками. В составе уже заиграли Максименко, Ломовицкий, Игнатов и Рассказов. Возможно, что Глушенков и Умяров начнут весенний отрезок в составе «Спартака-2», но закончить футбольный год могут уже в основной команде.

    Что о них надо знать?

    19-летний Максим Глушенков проводит уже третий сезон в профессиональном футболе. Вместе с «Чертаново» он играл еще в ПФЛ, а теперь стал одним из лидеров команды в ФНЛ. Игрок выходит на месте крайнего нападающего, но может сыграть и в центре. В этом сезоне Глушенков забил уже 11 мячей и прямо сейчас занимает второе место в списке бомбардиров ФНЛ. Забавно, что две игры Глушенков провел за «Чертаново-2» в зоне «Запад», где отличился еще дважды.

    Глушенков начинал заниматься футболом в Академии Коноплева. Потом попал в школу «Локомотива», но провел там всего полтора года. Из-за двух тяжелых травм он пропустил большую часть игр и понял, что перспектив больше нет. В «Чертаново» Максим закрепился сразу, а теперь считается одним из самых талантливых воспитанников команды. Хорош он и на разных турнирах в юношеских сборных, куда уезжал даже в начале сезона: 18 матчей – 12 голов.

    Еще в детстве Глушенков получил прозвище «жук» из-за маленького роста. Забавно, что при этом Максим любит смотреть НБА, а сейчас тоже не выделяется физическими данными. Зато впечатляет скоростью и ударами с обеих ног. «В левой ноге все-таки уверен гораздо больше, стараюсь перекладывать мяч под нее. Но если уж времени нет, тогда могу и правой попробовать. С «Мордовией» и «Химками» получилось удачно, – говорил Глушенков в интервью OneD.

    Про Наиля Умярова известно намного меньше, потому что играет он в центре поля. Родная позиция Умярова – место опорника, но Наиль способен сыграть и чистого центрального полузащитника. Если смотреть по молодежным первенствам России, то Умяров часто получал награду лучшему игроку турнира. По 2000-му году рождения Умярова называют одним из главных талантов. Этим летом ему исполнилось только 18 лет, а в ФНЛ Умяров все равно был основным и важным игроком клуба. В голосовании «Чертаново» по лучшим игрокам матчей Умяров занимает второе место.

    В юношеской сборной России (2000 г.р) Умяров вообще капитан, а по разным возрастам отыграл за нее уже 44 матча и забил восемь голов. В квалификации юношей на ЕВРО-2019 гол Умярова стал победным в решающем матче с Черногорией. Наиль хорошо выполняет длинные передачи, а ошибки в них все равно умудряется превращать в результативные действия. Например, вот такой мяч Умяров отправил в ворота венгерского клуба «Залаэгерсег», когда у него просто сорвалась подача.

    Что еще за «Чертаново»?

    Мы рассказывали об успехе «Чертаново» еще во время выступления команды в ПФЛ. Сейчас – новый повод вспомнить о команде, которая неожиданно высоко завершила осенний отрезок в ФНЛ.

    Давайте по фактам:

    • Профессиональный футбол в «Чертаново» существует только пять сезонов. В ФНЛ команду заявили в качестве исключения для учебного учреждения, а не настоящим профессиональным клубом. Здесь по-прежнему есть внутреннее ограничение, по которому нельзя подписывать игроков старше 23-х лет и легионеров. За «Чертаново» играют только собственные воспитанники.

    • Третий год с командой работает Игорь Осинькин. Главный тренер «Чертаново» до прихода в клуб развивал молодых в Тольятти и засветился с «Кубанью» в РПЛ. Из известных игроков выделяются Максим Майрович и Антон Зиньковский. Первый забивал за «Кубань» в ворота «Спартака», а второй ездил в аренду в «Зенит-2» и в этом сезоне отметился уже 11-ю мячами в ФНЛ.

    • Именно «Чертаново» – соперник «Тамбова» в самом горячем матче ФНЛ. Игроки «Тамбова» получили две красные карточки и поучаствовали в массовой драке с молодыми игроками. Встреча завершилась со счетом 2:2, а отсылки к ней всплывают и сейчас.

    • «Чертаново» делит вместе с «Сочи» и «Нижним Новгородом» четвертое место в ФНЛ. Команда пропустила 36 голов (16-е место в ФНЛ), но и забила 45 мячей (лучший результат турнира). Самое серьезное поражение случилось в матче против «Сочи» – 2:6. Выделяются разгромные победы по 4:0 над «Тюменью» и «Зенитом-2». «Чертаново» – команда, за которой интересно следить.

    «Спартак» таких уже забирал

    Возможно, трансферы Глушенкова и Умярова выглядят грандиозными, потому что они уже известны в профессиональном футболе. Но это далеко не первый случай, когда воспитанники «Чертаново» оказываются в «Спартаке». Только за последние несколько лет мы насчитали 13 футболистов, которые меняли академию «Чертаново» на «Спартак». Ищите знакомые фамилии: Святов, Кутин, Лисинков, Тимофеев, Мастерной, Синодзука, Кормишин, Зуев, Рудковский, Никулин, Орехов, Горбунин, Петрунин. Из них всех по-настоящему заиграли пока только трое, но у Глушенкова и Умярова очень хорошие перспективы. Хотя бы из-за их накопленного опыта и классного статуса.

    Видео взяты с официальных аккаунтов РФС и «Чертаново» на YouTube

    Наш подкаст о «Чертаново» и других командах ФНЛ:

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: ФК «Чертаново»
    Рейтинг: 3 Голосов: 9
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    Комментарии29
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      Рейтинг: +3795

      serppion 2 декабря 2018, 03:45

      А не проще будет сделать из нынешнего «Спартака» команду-сенсацию ФНЛ?

      1
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      Рейтинг: +5873

      maygli > serppion 11 февраля 2019, 00:27

      Размечтался. ;-)))

      0
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      Рейтинг: +1637

      anri1703 1 декабря 2018, 14:08

      тут вопрос к Кононову будет он молодежь использовать пока вопрос Максименко сел на лавку хоть и не сказать что плохо играл

      1
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      ...
      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad > anri1703 1 декабря 2018, 19:20

      Да там вся молодёжь на лавке сидит. Не только Максименко.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 1 декабря 2018, 09:33

      Глушенков, Глушаков и т.д.

      0
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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad 1 декабря 2018, 00:12

      Жаль парней, по тем матчам с Кононовым во главе, видно, что основной состав будет состоять из Ромашки.

      7
      Ответить
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      Рейтинг: +6627

      ALeX-161-rus > Владислав Vlad 1 декабря 2018, 02:00

      Вместе с Рассказовым и Максименко в ФНЛ

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad > ALeX-161-rus 1 декабря 2018, 19:19

      Скорее всего.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +211

      х** вам всем 1 декабря 2018, 00:04

      Почему раньше столько игроков были преданы своим клубам?Сейчас посмотришь как простит****и бегают от одного содержанца к другому.А толку то ноль.Два-три сезона и пошёл гулять дальше.Ну ладно, у таланта меньше времени уходит на сыгранность с новой командой .А наши середнячки со свиным ..... да в калашный ряд.И это только одна из проблем.

      0
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      Рейтинг: +57

      Доремидонт 30 ноября 2018, 21:57

      Пока говорить слишком рано о перспективах этих молодых ребят. Кстати, а 18- летний Мбапе уже чемпион мира! Этим ребятам есть с кого брать пример, а значит, если конечно не зазвездятся, надо дерзать и прорываться в основной состав, постоянно доказывая, что они сильнее старичков.

      1
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 30 ноября 2018, 21:51

      Массимо начинал омолаживать команду и привлекать всё больше молодых из Спартака-2 и академий. Но, пердунам это не понравилось и они по-быстрому сбагрили неугодного тренера. А некоторые клоуны в руководстве только и рады были сему. Вот и весь сказ. Хотите верьте, а хотите нет.

      8
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      Рейтинг: +7391

      Старикан 30 ноября 2018, 20:15

      Надеюсь, что это начало конца Ромашки...

      4
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 30 ноября 2018, 19:39

      пора строить новую команду из наших игроков всех пенсионеров проводить на зачслуженнный

      8
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 30 ноября 2018, 18:51

      все проблемы спартак потому что ЕСТЬ ЧМО ФЕДУН ! пните федуна ! этого дебила конченного !

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