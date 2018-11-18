Ханни: «Моя адаптация в «Спартаке» ещe не закончена. Жду от себя лучших результатов»

Полузащитник «Спартака» Софьян Ханни рассказал об адаптации в московском клубе.

«Моя адаптация в «Спартаке» еще не закончена, но проходит хорошо. Я всe еще жду от себя лучших результатов. Хочу показать всe, на что способен, и принести пользу «Спартаку», – сказал Ханни.

Ханни перешел в «Спартак» зимой 2018 года. В этом сезоне полузащитник провел в РПЛ девять матчей и отдал одну результативную передачу.