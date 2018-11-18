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    Ханни: «Моя адаптация в «Спартаке» ещe не закончена. Жду от себя лучших результатов»

    Полузащитник «Спартака» Софьян Ханни рассказал об адаптации в московском клубе.

    «Моя адаптация в «Спартаке» еще не закончена, но проходит хорошо. Я всe еще жду от себя лучших результатов. Хочу показать всe, на что способен, и принести пользу «Спартаку», – сказал Ханни.

    Ханни перешел в «Спартак» зимой 2018 года. В этом сезоне полузащитник провел в РПЛ девять матчей и отдал одну результативную передачу.

    Источник: ФК «Спартак»

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    18.11.2018 12:00
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    Комментарии11
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      Рейтинг: -20

      napronov 18 ноября 2018, 18:48

      народ, недавно нашел уникальный способ как быстро накачать пресс (и другие мышцы) без физических усилий, диет и прочей лабуды. После двух недель использования миостимулятора убрал пивное пузу и начали проступать кубики, подкачал бицепс и ноги, а жена убрала в талии пару сантиметров и сделала красивый живот. Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя, да и стоит копейки. Вот здесь я о нем и вычитал--- http://blogdk.2sms.ru

      -1
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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad 18 ноября 2018, 16:39

      Что ж ты тогда на Карреру то наезжал??? Сам же говоришь - не адаптировался. Так накой ты неадаптированный нужен был на поле? Значит зря ты в соцсетях писульки свои писал? Или попросил кто?

      1
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 18 ноября 2018, 16:03

      Пора Софьян. Не первый день в Спартаке.

      1
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      Рейтинг: +3298

      Опорник84 18 ноября 2018, 15:05

      Время на адаптацию давно прошло, надо уже показывать хорошую игру!

      3
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      Рейтинг: +5270

      Каратель 18 ноября 2018, 14:13

      адаптация твоя быстрее пройдёт если будешь меньше балаболить в соцсетях и ичаствовать в заговорах всяких шлюшабаровых. короче чем быстрее поймёшь что ты игрок,а не склочная бабёнка,тем быстрее и результат придёт
      а вообще надо зп давать как адаптируется,а то сидишь на контракте и весь срок контракта адаптируешься-это неправильно

      7
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      Рейтинг: +5072

      Т34 18 ноября 2018, 14:11

      Ладно мы ждем от тебя результата, а ты чего ждешь? Кто тебе этот результат даст? Работать надо на тренировках, а на поле выкладываться по полной, а не эпизодами и по настроению. Тогда и результат придет.

      3
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      Рейтинг: +1056

      Сержтир 18 ноября 2018, 13:39

      А мы как ждём.

      5
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      Рейтинг: +5679

      Дядя Серёжа > Сержтир 18 ноября 2018, 13:43

      Токо подумаешь, уже кто-то написал...

      3
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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 18 ноября 2018, 12:17

      а мы-то как ждем

      4
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      Рейтинг: +23534

      Мары 18 ноября 2018, 12:16

      Если будет выступать на своём месте в центре, то прибавить малехо ещё сможет.В противном случае будет стрелять раз через три, а то и больше.Крайне не стабильный игрок.Под настроение может выдать бенефис или проходить весь матч словно бледная тень самого себя.

      4
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      Рейтинг: +9164

      vm777 > Мары 18 ноября 2018, 14:12

      У него не с позицией проблема, а с отношением к делу. В большинстве матчей играет очень инертно, исключение Лига Европы.

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