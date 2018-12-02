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  • Кононов уже изменил «Спартак». Там феерит игрок, который не нравился Каррере

Кононов уже изменил «Спартак». Там феерит игрок, который не нравился Каррере

Еще в ноябре ходили слухи о возможной продаже Софьяна Ханни. Тогда же игрок говорил, что все еще продолжает адаптацию в «Спартаке», где сразу не смог показать себя. Бывший полузащитник «Андерлехта» играл в России примерно в половине матчей, но вообще ничего не показывал. Обычная история из жизни «Спартака», когда Ханни заменяли в середине второго тайма без результативных действий. Он жаловался и выражал недовольство в твиттере, но все только усугублялось.

Когда Каррера ушел, Ханни сразу взбодрился. 1 ноября он принес «Спартаку» кубковую победу над «Анжи», потом сделал голевой пас в игре с «Уралом» и забил «Рейнджерс». Все это было уже при Рианчо, но еще без Кононова. Главное, что сам Ханни лишний раз подтвердил, что был и остается классным игроком с интересными умениями. Ему нужно было чуть больше доверия и хорошая атмосфера.

С официальным приходом нового тренера положение Ханни стало еще лучше. «С первого дня Кононов объясняет наши задачи и какую игру он хочет видеть, постоянно идут какие-то корректировки, лично мне моя задача ясна», – сразу рассказал Ханни. Ему повезло, что Кононов убрал из состава молодежь и дал шанс опытным футболистам.

У Кононова алжирец все время играет в основном составе. Именно Ханни стал одним из главных игроков, которые переломили игру с «Крыльями» (3:1). Вместе с остальными Софьян провалил матч с «Рапидом», но потом исправился в матче с «Локомотивом». Там еще в первом тайме Ханни отдал два голевых паса на Глушакова и Адриано. Дерби с «Локомотивом» (2:1) – лучший матч Ханни за все время в «Спартаке».

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

В итоге Ханни отыграл 72 минуты, но вынужденно покинул поле из-за удаления Рассказова. До замены на Петковича он был лучшим игроком в составе обеих команд.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

«Спартак» покупал Ханни за 8 миллионов евро. Он способен сыграть на трех позициях в атаке, впечатляет скоростью и умеет бить с обеих ног. Перед трансфером в «Спартак» у Ханни были предложения из Англии, но его убедили приехать в Москву. Теперь понятно, зачем его вообще брали. Дальше этот парень должен заиграть еще лучше.

Актуальные материалы о «Спартаке»:

Текстовый онлайн матча «Спартак» – «Локомотив»

Хватит травить Глушакова. Дайте ему шанс

«Спартак» купил двух лидеров у команды-сенсации ФНЛ. Что за парни?

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Россия. Премьер-лига Россия Спартак Локомотив Ханни Софьян Кононов Олег Каррера Массимо
Комментарии (32)
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УхоГорлоНос
1543773862
Да не Ханни сегодня феерил, а Федька Смолов))
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Fancyfall
1543773985
не всегда и не все находят общий язык... ханни молодца!
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mihail200606
1543774851
любят здесь выводы по одной игре делать...
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батог
1543775079
Г-н Плеханов феерил сегодня Паровоз, просто Фортуна наконец то повернулась к Спартаку! Всех с победой!!!
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ivany4
1543775337
Ханни игрок настроения. Пока у него хорошее настроение. Когда сыграем сезон полностью, будем говорить о каждом игроке и его вкладе. Да сегодня было не плохо. Но говорить, что Кононов изменил Спартак, ой как рано. Что, удачные действия одного игрока это изменение команды??? Тогда посмотрим на новую команду в еврокубках. По поводу Карреры. Он тоже его ставил в центре, и тоже две игры был доволен. Но потом он перестал феерить. Говорят играет на трех позициях. Но оказалось, что не совсем хорошо, как про это говорят. Думаю не уместно, при каждом удобном или неудобном случае, приплетать Карреру. Это не делает чести, ни журналистам, ни комментаторам, ни клубу.
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Полная Канистра
1543775441
да Ханни прогрессирует в каждом матче очень добротный игрок
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vka1970
1543777498
Главное на поле были ОПГ Ромашка и по фигу, что в этот раз дотянули до 70 минуты не сдохнув, а не до 60-й как в матче с Рапидом.Пинайте теперь Карреру.Он крайний.Не зря кое кто из совета директоров обмовился: убираем Карреру сейчас, пока выигрывать не начал. А Ханни, как взлетел, так и опустится.Крайне не стабильный игрок.
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Украина для Геев
1543781994
оо щас все "эксперты" с матч тв, фанаты спердака, будут говорить Спердак чемпион, Кононов гений, Глушаков мы любим тебя, ты наш капитан. ТЬФУ БЛ*ТЬ.
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Snek
1543797284
Ханни заиграл неплохо, но это один матч всего, нет смысла делать по этому выводов. Что мы сейчас имеем: 1. Победа над явным аутсайдером 2. Поражение в ЛЕ явному аутсайдеру 3. Победа над Локо Из этих событий второе явно в зачёт на запишешь, да сегодня первая годная победа с Кононовым у руля, НО опять же Смолов так запорол игру в атаке у Локомотива, что я даже не знаю, а стоит ли радоваться Спартаку? Ведь Смолова не сдержали, а именно он сам себя сдержал своей кривой игрой и потом пенальти в штангу. И в общем-то когда Рассказов сделал сейв лёжа, это опять же скорее показатель как Миранчук одним пасом разрезал оборону Спартака. С одной стороны болельщикам Спартака стоит радоваться победе, с другой стороны, почти ничего не поменялось, разве, что Ханни заиграл, НО Спартак второй матч подряд просто смят в концовке и полностью её проваливает.
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Пестрый
1543825803
Тут все проще пареной репы! Кононов- тренер с опытом работы , а каррера и рианчо это дилетанты и прохвосты!!
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