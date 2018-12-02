Кононов уже изменил «Спартак». Там феерит игрок, который не нравился Каррере

Еще в ноябре ходили слухи о возможной продаже Софьяна Ханни. Тогда же игрок говорил, что все еще продолжает адаптацию в «Спартаке», где сразу не смог показать себя. Бывший полузащитник «Андерлехта» играл в России примерно в половине матчей, но вообще ничего не показывал. Обычная история из жизни «Спартака», когда Ханни заменяли в середине второго тайма без результативных действий. Он жаловался и выражал недовольство в твиттере, но все только усугублялось.
Когда Каррера ушел, Ханни сразу взбодрился. 1 ноября он принес «Спартаку» кубковую победу над «Анжи», потом сделал голевой пас в игре с «Уралом» и забил «Рейнджерс». Все это было уже при Рианчо, но еще без Кононова. Главное, что сам Ханни лишний раз подтвердил, что был и остается классным игроком с интересными умениями. Ему нужно было чуть больше доверия и хорошая атмосфера.
С официальным приходом нового тренера положение Ханни стало еще лучше. «С первого дня Кононов объясняет наши задачи и какую игру он хочет видеть, постоянно идут какие-то корректировки, лично мне моя задача ясна», – сразу рассказал Ханни. Ему повезло, что Кононов убрал из состава молодежь и дал шанс опытным футболистам.
У Кононова алжирец все время играет в основном составе. Именно Ханни стал одним из главных игроков, которые переломили игру с «Крыльями» (3:1). Вместе с остальными Софьян провалил матч с «Рапидом», но потом исправился в матче с «Локомотивом». Там еще в первом тайме Ханни отдал два голевых паса на Глушакова и Адриано. Дерби с «Локомотивом» (2:1) – лучший матч Ханни за все время в «Спартаке».
В итоге Ханни отыграл 72 минуты, но вынужденно покинул поле из-за удаления Рассказова. До замены на Петковича он был лучшим игроком в составе обеих команд.
«Спартак» покупал Ханни за 8 миллионов евро. Он способен сыграть на трех позициях в атаке, впечатляет скоростью и умеет бить с обеих ног. Перед трансфером в «Спартак» у Ханни были предложения из Англии, но его убедили приехать в Москву. Теперь понятно, зачем его вообще брали. Дальше этот парень должен заиграть еще лучше.
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