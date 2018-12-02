Кононов уже изменил «Спартак». Там феерит игрок, который не нравился Каррере

Еще в ноябре ходили слухи о возможной продаже Софьяна Ханни. Тогда же игрок говорил, что все еще продолжает адаптацию в «Спартаке», где сразу не смог показать себя. Бывший полузащитник «Андерлехта» играл в России примерно в половине матчей, но вообще ничего не показывал. Обычная история из жизни «Спартака», когда Ханни заменяли в середине второго тайма без результативных действий. Он жаловался и выражал недовольство в твиттере, но все только усугублялось.

Когда Каррера ушел, Ханни сразу взбодрился. 1 ноября он принес «Спартаку» кубковую победу над «Анжи», потом сделал голевой пас в игре с «Уралом» и забил «Рейнджерс». Все это было уже при Рианчо, но еще без Кононова. Главное, что сам Ханни лишний раз подтвердил, что был и остается классным игроком с интересными умениями. Ему нужно было чуть больше доверия и хорошая атмосфера.

С официальным приходом нового тренера положение Ханни стало еще лучше. «С первого дня Кононов объясняет наши задачи и какую игру он хочет видеть, постоянно идут какие-то корректировки, лично мне моя задача ясна», – сразу рассказал Ханни. Ему повезло, что Кононов убрал из состава молодежь и дал шанс опытным футболистам.

У Кононова алжирец все время играет в основном составе. Именно Ханни стал одним из главных игроков, которые переломили игру с «Крыльями» (3:1). Вместе с остальными Софьян провалил матч с «Рапидом», но потом исправился в матче с «Локомотивом». Там еще в первом тайме Ханни отдал два голевых паса на Глушакова и Адриано. Дерби с «Локомотивом» (2:1) – лучший матч Ханни за все время в «Спартаке».

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

В итоге Ханни отыграл 72 минуты, но вынужденно покинул поле из-за удаления Рассказова. До замены на Петковича он был лучшим игроком в составе обеих команд.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

«Спартак» покупал Ханни за 8 миллионов евро. Он способен сыграть на трех позициях в атаке, впечатляет скоростью и умеет бить с обеих ног. Перед трансфером в «Спартак» у Ханни были предложения из Англии, но его убедили приехать в Москву. Теперь понятно, зачем его вообще брали. Дальше этот парень должен заиграть еще лучше.

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