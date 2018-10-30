Говорят, на «Рубин» всегда ходит мало зрителей. Мы разобрались, почему так

Виноваты хоккей, проблемы с газоном и конфликт с фанатами.

С момента двух подряд чемпионств «Рубина» прошло девять лет. С тех пор все поменялось коренным образом. Курбан Бердыев разочаровывался в казанском проекте, уходил в «Ростов», сделал с ним сказку и вернулся в Казань. «Рубин» проваливался в середину турнирной таблицы, чуть поднимался и снова опускался на привычные для клуба, терпящего бедствие, позиции.

Сейчас положение «Рубина» еще хуже. Казанская пресса пишет о долгах по зарплате, отказе главного спонсора от сотрудничества с командой и отстранении клуба от еврокубков из-за нарушения правил финансового fair play. Вместе с этим здорово страдает посещаемость «Рубина».

Казанская команда – одна из самых популярных в России, но в этом десятилетии средняя посещаемость клуба ни разу не превысила отметку в 15 тысяч человек.

Сравнение с другими городами

В этом розыгрыше РПЛ ситуация на домашних матчах «Рубина» немного лучше – в среднем на каждый матч казанцев приходят 14483 человек. Пик посещаемости был на старте сезона. Курбан Бердыев изо всех сил старается менять команду. Но на число болельщиков это никак не влияет. С этим связано сразу несколько факторов.

Посмотрим на Казань в комплекте с двумя другими городами РПЛ, которые находятся рядом – Самарой и Екатеринбургом. У команд примерно одинаковые абонементные ценники на домашние матчи этого сезона (минимальный в Самаре – 4000, в Екатеринбурге – 3700) и на еду. За набор «пиво и хот-дог» везде можно потратить от 200 до 250 рублей. У московских клубов, к примеру, вся еда на стадионах дороже. Некоторые болельщики обвиняют «Рубин» в том, что цены на арене слишком высокие – на самом деле в цифрах они абсолютно нормальные. Так, цены на хоккейном «Ак Барсе», с которым «Рубин» делит спортивную аудиторию Казани, значительно ниже.

Но вот посещаемость «Рубина» в сравнении с «Крыльями» и «Уралом» значительно ниже, даже несмотря на разный статус этих трех команд. В Екатеринбурге в среднем на каждый домашний матч ходят 16099 зрителей, в Самаре – 24160. «Рубин» на «Казань Арене» в каждой встрече принимает около 14483 человек. Конечно, руководство может использовать аргументы о совсем новых стадионах в Екб и Самаре, о сложнейшем соперничестве с хоккеем. Но хоккей есть и в этих городах («Автомобилист» возглавляет восточную конференцию КХЛ, идет выше «Ак Барса»; в Самаре с этим сложнее – ЦСК ВВС плетется в самом низу таблицы ВХЛ), а «Казань Арену» запустили в эксплуатацию относительно недавно, в 2013 году.

Убитый газон и закрытые парковки

Изначально «Казань Арену» строили к Универсиаде-2013, и первый матч РПЛ провели только спустя год после введения в эксплуатацию. Правда, через 12 месяцев арену перестроили и сделали из нее один большой бассейн к чемпионату мира по водным видам спорта. После этих соревнований «Казань Арену» заново сделали футбольной. Но тотальные обновления переросли в серьезные трудности.

Во-первых, после водного ЧМ клуб долго боролся за улучшение качества газона. «Рубин» много раз искал запасную арену для проведения домашних игр, потому что на новом стадионе играть просто не позволяло отвратительное качество газона. В основном заменой был старенький стадион «Центральный». Но иногда состояние покрытия было отвратно даже там – в таком случае свои домашние игры «Рубин» проводил либо на клубной базе в Соцгороде (туда приезжал даже «Бетис» в рамках Лиги Европы), либо на нейтральных полях: в «Лужниках» или Грозном. Во-вторых, по некоторым данным, сезонный переезд на старенький стадион «Центральный» лишил «Рубин» нескольких десятков миллионов рублей чистого дохода.

«Казань Арена» – один из самых красивых стадионов в России. Но руководство «Рубина» делает все, чтобы испортить о нем впечатления. Один из последних косяков – на арене до определенного момента были закрыты парковки. Такой шаг объяснялся какими-то правилами безопасности от МЧС (кстати, общественный транспорт, в принципе, позволял спокойно добираться на матчи и забыть о парковках). Хотя на вип-гостей и журналистов правило закрытых парковок не распространялось, и они беспрепятственно могли доезжать на машинах прямо до входа на сектор. К счастью болельщиков, новое руководство добилось открытия стоянок.

Клуб против фанатов

С одной стороны, «Рубин» мечтает, чтобы болельщики приходили на матчи семьями. Поэтому клуб прокачивает досуг: например, перед входами можно зарубиться в приставку, поучаствовать в конкурсах, поиграть в футбол.

С другой – этот вектор сталкивается с интересами активных болельщиков. «Бомбардир» связался с одним из фанатов «Рубина», который рассказал о проблеме: «Все плохо. Клуб активно заявляет, что ему не нужен фанатский сектор, что он хочет сделать «семейный» стадион. Мне стыдно, что на фанатскую трибуну ходят не очень много человек. Грустно все: в Казани умирает культура боления. На секторе люди делают селфи и понтуются новыми шмотками, но не поддерживают команду». На вопрос, как именно проявляется наплевательское отношение к активным фанатам, болельщик ответил так: «Клуб не финансирует наши перфомансы. Деньги на это собирает инициативная группа фанатов, но получаются какие-то копейки. Более старшие парни пытаются контактировать с руководством. Клуб обещал возместить затраты на баннер на прощальный матч Карадениза, что-то в районе 20 тысяч рублей. Деньги ждем до сих пор».

При этом «Рубин» одновременно делает шаги навстречу. Руководство убрало решетки на секторе, команда уделяет внимание болельщикам, следующими за «Рубином» на выезды. Но даже если некоторые моменты из стратегии казанцев идут против активных фанатов, то и их можно легко объяснить. На данный момент «Рубин» живет в условиях жесточайших проблем с финансами. Чтобы находиться в стабильном состоянии, «Рубину» на каждый домашний матч нужно тратить приблизительно 4-5 млн рублей. Для того чтобы не уходить в огромный минус, на каждую игру на «Казань Арену» должны приходить минимум 20 тысяч болельщиков. Поэтому клуб и делает многочисленные ходы в пользу привлечения обычных людей на стадион, проводит встречи, презентации команды, организовывает шоу.

Еще один сомнительный момент – привлечение бюджетников на домашние матчи «Рубина». Впервые новости об этом появились еще в 2016-м. Более того, бюджетники покупали билеты за свой счет. Два года назад эта информация вызывала негативные отзывы о руководстве команды. Поэтому сейчас клуб не использует такие методы.

Соперничество с хоккеем

Казань – хоккейный город. И «Рубину» чересчур сложно конкурировать с «Ак Барсом» в плане посещаемости. Во-первых, хоккейная команда стабильнее в плане комплектации, отсутствия скандалов и финансов. Во-вторых, команда занимает в КХЛ ранг намного выше, чем «Рубин» – в РПЛ. «Ак Барс» – действующий обладатель Кубка Гагарина, один из главных фаворитов на титул в этом сезоне. «Рубин» в последнее время мотается в середине турнирной таблицы, и даже тактический гений Курбана Бердыева вряд ли поможет команде забраться выше 4-5 строчки в этом сезоне.

Общепринятый факт: хоккейных ультрас очень часто можно увидеть и на футболе (и наоборот). В Казани этот момент работает не очень хорошо: активных фанатов с хоккея на футбол приходит не так много. Особенно если сравнить, как с этим устроены дела у столичных «Спартака» и ЦСКА.

«Хоккейные болельщики в Казани [действительно] нечасто ходят на футбол. Во-первых, семьи. Во-вторых, хочется абстрагироваться от спорта хотя бы на выходные. Но, в целом, меня вполне устраивает то, что делает «Рубин» для привлечения зрителей. Я сам хожу нечасто, в этом сезоне был только на игре с ЦСКА. Но я заметил прогресс в игре и оживленность на стадионе и вокруг него», – сказал один из болельщиков «Ак Барса».

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В середине сентября директор РПЛ по безопасности и работе с болельщиками Александр Мейтин обвинил в плохой посещаемости «Рубина» коммерческую сторону команды. Очевидно, что проблема заключается не в одном отделе.

«Рубин» постоянными переездами, комичными проблемами с газоном и парковками сам испортил впечатление от новенького стадиона. У клуба есть долги, у большинства лидеров через несколько месяцев закончатся арендные соглашения, и они вернутся в расположение клубов-работодателей. Пока очевидно: «Рубину» нужно разобраться с финансовыми ловушками. А уж потом думать об улучшении посещаемости.

Бердыев строил «Рубин» и когда у него были деньги, и когда их не было. Теперь он попал в новые для себя условия – есть больше долги, и никто не знает, как от них избавиться. Полагаться на тренера-гения во всем совершенно не нужно. Хотя, если бы не он, в лучшем случае «Рубин» был бы сейчас в ФНЛ. В худшем – с ним было бы примерно то же самое, что сейчас творится с «Анжи».