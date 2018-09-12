Фернандеш – проблема для «Локомотива». С ним скандалят из-за денег

Что происходит?

«Локомотив» стал чемпионом России, а Мануэль Фернандеш выдал сумасшедший по качеству сезон. Он забил семь голов, отдал пять голевых передач и в 32 года был определяющим игроком в схеме Семина. Игра Фернандеша позволила раскрыть с новой стороны и довести до сборной Миранчуков. Сейчас от ситуации страдает весь футбол «Локомотива», потому что нет никакой определенности с контрактом Ману. Португалец хочет денег, а «Локомотив» сбивает ему зарплату. Больше всего удивляется агент Паулу Барбоза, который ведет дела Фернандеша.

«Мы встречались с Эриком Штоффельсхаусом во Франкфурте – он там живет. Предложение, которое он сделал, меня несколько озадачило, поскольку оно выглядело как наказание: зарплату игрока предлагали урезать на 40%.Разумеется, сам Мануэль очень сильно расстроился. Когда игроку предлагают пойти на понижение, к тому же на столь серьeзное понижение, это знак, что его не особо ценят, потому что понижение контракта предполагает недовольство игроком. Такое предлагают игрокам «с лавки». И это на фоне блестяще проведeнного сезона!» – рассказывал Барбоза в конце августа.

Фернандеш получает в «Локомотиве» 3,8 миллиона евро в год. Его контракт рассчитан до лета 2019 года, поэтому уже через полгода Мануэль может рассматривать другие карьерные варианты. Сторона игрока не отрицает, что зимой «Локомотив» рискует остаться без Фернандеша. Переговоры по его контракту приостановлены на уровне совета директоров, но сейчас «Локомотив» не захотел отпускать Фернандеша в другую команду. У Семина он по-прежнему выходит в основном составе и остается лидером на поле.

Он стал играть хуже?

Ольга Смородская считает, что при продлении контракта Фернандеш вообще перестанет нормально играть. Когда она работала в «Локомотиве», Мануэль тоже не выходил на поле по денежным причинам. Хотя именно Смородская инициировала приход португальского полузащитника в «Локомотив». Сама она называет его человеком с непростым характером и утверждает, что Мануэль скандалит со всеми. Это может показаться удивительным, но сейчас Фернандеша атакует не только Смородская.

«У Мануэля еще год контракта. Пусть сезон доиграет – тогда и видно будет. Может быть, от этих 40 процентов останется только 2 или 5. Посмотрим, как он выступит? Ведь сейчас он не показывает прошлогоднего уровня. Значит, ему нужно выйти на пик формы. Докажи, что прошлый сезон был не случайностью и получишь прежний контракт! Ничего не изменится», – говорил в интервью «СЭ» бывший президент «Локомотива» Николай Наумов.

В этом сезоне Фернандеш забил один гол с пенальти в ворота «Краснодара». Зато в шести матчах РПЛ он отдал 14 ключевых передач, хотя за весь сезон-2017/18 сделал 38 таких пасов. По динамике количества передач Ману тоже не проигрывает себе предыдущему. Он по-прежнему много отыгрывается с партнерами накоротке и влияет на игру «Локомотива». Фернандеш сделал партнерам 283 паса, а в клубе уступает по этому показателю только Игорю Денисову (340). Подобное наблюдалось и раньше, поэтому тут тоже никаких изменений.

Даже по ударам Фернандеш привычно лучший во всем «Локомотиве» (13), потому что исполняет стандарты и активничает больше остальных. На результативность здесь скорее влияют невезение и постепенный для 32-летнего игрока набор формы. Но у «Локомотива» уже два поражения и только четыре забитых мяча, поэтому критики не избежать.

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Куда он может уйти?

«Бешикташ» – самый реальный вариант. Турки хотели подписать Фернандеша еще летом. Они давали ему зарплату в 3,5 миллиона евро в год, но португалец запросил на миллион больше и все-таки думал о «Локомотиве». В Россию Фернандеш приезжал как раз из «Бешикташа», где считался вполне приличной звездой. Сейчас полузащитника оценивают в 5,4 миллиона евро, но с приближением окончания его контракта сумма возможного трансфера будет уменьшаться. Крайний случай – переход свободным агентом летом.

Сам Ману сейчас должен жалеть о том, что не пошел в «Интер». Летом итальянский клуб взял Наингголана, поэтому туда Фернандеша больше не позовут. Хотя в Европе он засветился еще в еврокубках, когда уничтожал «Ниццу». Если получится забить пару мячей и показать себя в Лиге чемпионов, можно наработать на контракт и в месте престижнее Турции. Либо с «Локомотивом» все-таки договорятся по деньгам и Ману отыграет в России еще пару сезонов.

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