Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Статьи
  • Фернандеш – проблема для «Локомотива». С ним скандалят из-за денег

Фернандеш – проблема для «Локомотива». С ним скандалят из-за денег

Что происходит?

«Локомотив» стал чемпионом России, а Мануэль Фернандеш выдал сумасшедший по качеству сезон. Он забил семь голов, отдал пять голевых передач и в 32 года был определяющим игроком в схеме Семина. Игра Фернандеша позволила раскрыть с новой стороны и довести до сборной Миранчуков. Сейчас от ситуации страдает весь футбол «Локомотива», потому что нет никакой определенности с контрактом Ману. Португалец хочет денег, а «Локомотив» сбивает ему зарплату. Больше всего удивляется агент Паулу Барбоза, который ведет дела Фернандеша.

«Мы встречались с Эриком Штоффельсхаусом во Франкфурте – он там живет. Предложение, которое он сделал, меня несколько озадачило, поскольку оно выглядело как наказание: зарплату игрока предлагали урезать на 40%.Разумеется, сам Мануэль очень сильно расстроился. Когда игроку предлагают пойти на понижение, к тому же на столь серьeзное понижение, это знак, что его не особо ценят, потому что понижение контракта предполагает недовольство игроком. Такое предлагают игрокам «с лавки». И это на фоне блестяще проведeнного сезона!» – рассказывал Барбоза в конце августа.

Фернандеш получает в «Локомотиве» 3,8 миллиона евро в год. Его контракт рассчитан до лета 2019 года, поэтому уже через полгода Мануэль может рассматривать другие карьерные варианты. Сторона игрока не отрицает, что зимой «Локомотив» рискует остаться без Фернандеша. Переговоры по его контракту приостановлены на уровне совета директоров, но сейчас «Локомотив» не захотел отпускать Фернандеша в другую команду. У Семина он по-прежнему выходит в основном составе и остается лидером на поле.

Он стал играть хуже?

Ольга Смородская считает, что при продлении контракта Фернандеш вообще перестанет нормально играть. Когда она работала в «Локомотиве», Мануэль тоже не выходил на поле по денежным причинам. Хотя именно Смородская инициировала приход португальского полузащитника в «Локомотив». Сама она называет его человеком с непростым характером и утверждает, что Мануэль скандалит со всеми. Это может показаться удивительным, но сейчас Фернандеша атакует не только Смородская.

«У Мануэля еще год контракта. Пусть сезон доиграет – тогда и видно будет. Может быть, от этих 40 процентов останется только 2 или 5. Посмотрим, как он выступит? Ведь сейчас он не показывает прошлогоднего уровня. Значит, ему нужно выйти на пик формы. Докажи, что прошлый сезон был не случайностью и получишь прежний контракт! Ничего не изменится», – говорил в интервью «СЭ» бывший президент «Локомотива» Николай Наумов.

В этом сезоне Фернандеш забил один гол с пенальти в ворота «Краснодара». Зато в шести матчах РПЛ он отдал 14 ключевых передач, хотя за весь сезон-2017/18 сделал 38 таких пасов. По динамике количества передач Ману тоже не проигрывает себе предыдущему. Он по-прежнему много отыгрывается с партнерами накоротке и влияет на игру «Локомотива». Фернандеш сделал партнерам 283 паса, а в клубе уступает по этому показателю только Игорю Денисову (340). Подобное наблюдалось и раньше, поэтому тут тоже никаких изменений.

Даже по ударам Фернандеш привычно лучший во всем «Локомотиве» (13), потому что исполняет стандарты и активничает больше остальных. На результативность здесь скорее влияют невезение и постепенный для 32-летнего игрока набор формы. Но у «Локомотива» уже два поражения и только четыре забитых мяча, поэтому критики не избежать.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Куда он может уйти?

«Бешикташ» – самый реальный вариант. Турки хотели подписать Фернандеша еще летом. Они давали ему зарплату в 3,5 миллиона евро в год, но португалец запросил на миллион больше и все-таки думал о «Локомотиве». В Россию Фернандеш приезжал как раз из «Бешикташа», где считался вполне приличной звездой. Сейчас полузащитника оценивают в 5,4 миллиона евро, но с приближением окончания его контракта сумма возможного трансфера будет уменьшаться. Крайний случай – переход свободным агентом летом.

Сам Ману сейчас должен жалеть о том, что не пошел в «Интер». Летом итальянский клуб взял Наингголана, поэтому туда Фернандеша больше не позовут. Хотя в Европе он засветился еще в еврокубках, когда уничтожал «Ниццу». Если получится забить пару мячей и показать себя в Лиге чемпионов, можно наработать на контракт и в месте престижнее Турции. Либо с «Локомотивом» все-таки договорятся по деньгам и Ману отыграет в России еще пару сезонов.

Важные материалы о «Локомотиве»:

Очередная неудача Смолова. Теперь – травма

«Локо» повезло, ЦСКА – нет. Главное о жеребьевке Лиги чемпионов

[poll id=1744]

Россия. Премьер-лига Россия Локомотив Фернандеш Мануэль
Комментарии (16)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Olga85
1536749293
Недавно на Бомбардире была статья про зарплату в Серии А в Италии, так вот, выдержка из той статьи: "Сами Хедира, Марио Манджукич, Джорджо Кьеллини, Блез Матюиди, Хуан Квадрадо, Войцех Щенсны (все – «Ювентус»), Дрис Мертенс («Наполи»), Иван Перишич («Интер») – 4 млн евро." Я вообще в принципе не понимаю многомиллионные зарплаты футболистов, особенно в России. Ладно бы еще наши клубы радовали нас победами в еврокубках.... Что-то я загнула... Хотя бы приличной игрой в еврокубках. Но такие зарплаты, как у Фернандеша, которые сопоставимы с зарплатами очень приличных, можно сказать иногда даже звездных, игроков европейских клубов, должны хоть как-то окупаться - хотя бы уверенной и зрелищной игрой. Так нет же, как только наши клубы попадают за пределы РПЛ, все эти дутые евровые миллионеры (и наши, и иностранцы) тут же всеми способами стараются доказать, что им явно значительно переплачивают, и проигрывают командам зачастую с гораздо, даже в разы, меньшим зарплатным бюджетом. Фернандешу сейчас 32 года, в начале 2019 ему будет уже 33. Не хочется его обижать, но он ни разу не Криштиану Роналду, который в этом возрасте способен сохранить форму 25-летнего. При снижении зарплаты на 40% он будет получать примерно 2,3 млн евро в год. Я считаю, что даже эта зарплата не адекватна для абсолютного большинства тех иностранных футболистов, которые приезжают играть в РПЛ, поскольку к нам, как правило, приезжают играть далеко не звезды, либо звезды на закате карьеры, а уж для 33-летнего полузащитника, который пока выдал только один приемлемый сезон - это вообще космос. Если произвести нехитрые подсчеты, то обычный россиянин при зарплате в 50 тыс. в месяц (что на самом деле для многих является недостижимой цифрой) за 40 лет непрерывного труда заработает 24 млн. рублей и кучу хронических заболеваний. При сегодняшнем курсе евро, Мануэль Фернандеш, в случае понижения зарплаты до 2,3 млн. евро в год заработает за один год более 185 млн. рублей. Т.е., чтобы заработать столько денег этому обычному россиянину, ему нужно прожить 7,7 жизней. Как по мне, такую зарплату должен получать только человек, который как минимум три раза спас нашу планету от падения гигантского астероида. Я считаю, что если Фернандеш не согласен на снижение зарплаты, пусть едет покорять турецкие или китайские берега, а наши клубы должны давать дорогу своим молодым воспитанникам. Иначе, зачем вообще нужны футбольные академии?
Ответить
Makar_78
1536758230
Всё-таки прихожу к заключению, что товарищи типа Фернандеша едут к нам исключительно за баблом!!! Хотя игрок, конечно, неплохой
Ответить
TUMS
1536873494
Смородская опять мутит...
Ответить
Главные новости
Кордоба может уйти из «Краснодара», новая зарплата Барко в «Спартаке», у ЦСКА сорвался трансфер за 15 миллионов и другие новости
01:50
Названо условие для возвращения Слуцкого в Россию
01:25
1
Кордоба может уйти из «Краснодара»
00:50
1
«Бился за свои бабки»: раскрыта новая зарплата Барко в «Спартаке»
00:32
2
Президент УЕФА готовит ультиматум для Инфантино
00:25
ЦСКА не продал «Марселю» 18-летнего воспитанника
00:14
«Крузейро» вышел из переговоров с «Зенитом» по Луису Энрике: подробности
Вчера, 23:55
1
ФотоЭкс-динамовец Нгамале подписал контракт с новым клубом
Вчера, 23:23
1
Орлов: «В «Спартаке» смущает лишь одна позиция»
Вчера, 23:14
2
Семин ответил на критику Мостового в адрес Слуцкого
Вчера, 22:52
3
Все новости
Все новости
Тренер РПЛ признался в симпатии к Дзюбе
01:18
На зенитовца Горшкова появился еще один претендент
00:38
1
ЦСКА не продал «Марселю» 18-летнего воспитанника
00:14
«Крузейро» вышел из переговоров с «Зенитом» по Луису Энрике: подробности
Вчера, 23:55
1
Даку отказали в статусе легенды «Рубина»: «Зачем его подбрасывать?»
Вчера, 23:39
ФотоЭкс-динамовец Нгамале подписал контракт с новым клубом
Вчера, 23:23
1
Орлов: «В «Спартаке» смущает лишь одна позиция»
Вчера, 23:14
2
Фото«Факел» объявил о переходе марокканского защитника
Вчера, 23:00
Семин ответил на критику Мостового в адрес Слуцкого
Вчера, 22:52
3
Гусев ответил, готов ли он возглавить «Ростов»
Вчера, 22:36
1
«Балтику» обвинили в нечестном трансфере: «К футболу это не имеет отношения»
Вчера, 22:31
4
«Спартак» обратился в ЭСК РФС по двум эпизодам матча с «Ахматом»
Вчера, 22:22
7
Глушенков озвучил «Зениту» новые требования по зарплате
Вчера, 21:51
15
В ЦСКА поставили точку в трансферной саге Жуана
Вчера, 21:41
8
Назван клуб РПЛ с дефицитом бюджета в 2 миллиарда рублей
Вчера, 21:18
6
Орлов объяснил, почему ЦСКА отказался от Даку
Вчера, 20:59
5
У ЦСКА сорвался трансфер за 15 миллионов
Вчера, 20:27
5
Орлов – о новичке «Спартака»: «Футбольный эгоист»
Вчера, 20:00
5
Ловчев высказался о возвращении Слуцкого в РПЛ
Вчера, 19:53
1
Орлов объяснил, почему Соболев не зомби
Вчера, 19:19
3
ВидеоЕщенко разобрал нелепый пенальти в ворота «Спартака»
Вчера, 18:58
9
Семин двумя словами описал Слуцкого
Вчера, 18:48
8
ЦСКА задерживает трансфер нападающего за 15 миллионов
Вчера, 18:39
3
Ташуев оценил вариант с назначением в «Ростов»
Вчера, 18:30
2
ВидеоЭкс-арбитр ФИФА указал на судейскую ошибку против «Спартака»
Вчера, 17:56
8
В Госдуме прокомментировали жалобу жены Смолова
Вчера, 17:35
5
Губерниев – о тренере РПЛ: «Посмотрим, сколько туров он протянет»
Вчера, 17:23
Защитник «Краснодара» оценил спорный пенальти в матче с «Факелом»
Вчера, 16:54
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+