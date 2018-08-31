Агент: «Локомотив» дал знак, что Фернандеш ему не очень нужен»

Агент полузащитника «Локомотива» Мануэля Фернандеша Паулу Барбоза выразил обеспокоенность ситуацией вокруг продления контракта между клубом и игроком. Железнодорожники хотят урезать зарплату португальцу.

«К сожалению, пока переговоры развиваются не лучшим образом. Вы знаете, в прошлом сезоне Ману прекрасно играл, его признали лучшим игроком, а «Локомотив» стал чемпионом. Переговоры о новом контракте начались ещe в апреле, когда чемпионат ещe не закончился, но уже было понятно, что он успешен.

Мы встречались с Эриком Штоффельсхаусом во Франкфурте – он там живет. Предложение, которое он сделал, меня несколько озадачило, поскольку оно выглядело как наказание: зарплату игрока предлагали урезать на 40%.

Разумеется, сам Мануэл очень сильно расстроился. Когда игроку предлагают пойти на понижение, к тому же на столь серьeзное понижение, это знак, что его не особо ценят, потому что понижение контракта предполагает недовольство игроком. Такое предлагают игрокам «с лавки». И это на фоне блестяще проведeнного сезона!» – выразил мнение агент.

Фернандеш выступает за «Локомотив» с 2014 года.