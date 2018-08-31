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  • Агент: «Локомотив» дал знак, что Фернандеш ему не очень нужен»

Агент: «Локомотив» дал знак, что Фернандеш ему не очень нужен»

31 августа 2018, 17:06
15

Агент полузащитника «Локомотива» Мануэля Фернандеша Паулу Барбоза выразил обеспокоенность ситуацией вокруг продления контракта между клубом и игроком. Железнодорожники хотят урезать зарплату португальцу.

«К сожалению, пока переговоры развиваются не лучшим образом. Вы знаете, в прошлом сезоне Ману прекрасно играл, его признали лучшим игроком, а «Локомотив» стал чемпионом. Переговоры о новом контракте начались ещe в апреле, когда чемпионат ещe не закончился, но уже было понятно, что он успешен.

Мы встречались с Эриком Штоффельсхаусом во Франкфурте – он там живет. Предложение, которое он сделал, меня несколько озадачило, поскольку оно выглядело как наказание: зарплату игрока предлагали урезать на 40%.

Разумеется, сам Мануэл очень сильно расстроился. Когда игроку предлагают пойти на понижение, к тому же на столь серьeзное понижение, это знак, что его не особо ценят, потому что понижение контракта предполагает недовольство игроком. Такое предлагают игрокам «с лавки». И это на фоне блестяще проведeнного сезона!» – выразил мнение агент.

Фернандеш выступает за «Локомотив» с 2014 года.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Локомотив Фернандеш Мануэль
Комментарии (15)
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ivanthebest
1535726054
Да, не красиво поступать так со своим лидером, без которого паровозы фиг когда стали бы чемпионами...
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Cules2013
1535728542
Нужно знать все детали ситуации, чтобы судить, кто тут прав, а кто нет. Сомневаюсь, что вот так на ровном месте ему собрались урезать зарплату почти в половину. Что-то там было ещё, чего мы не знаем.
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Полная Канистра
1535728926
не корректно поступили с ним Принёс корону палычу а его за дверь ай ай как говорят попользовали и выбросили
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Chesn0k
1535729001
Извини, Ману, мы бы тебе повысили зарплату, но тут Смолов пришёл...)
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fortune-bva
1535729577
Ведь не от Палыча идет эта фигня... толстосумы получили чемпионство, проорали какие они молодцы, ведь это "именно они" привели локо к чемпионству... А теперь пофиг уже, будут играть плохо поменяют Палыча и все.... никому не нужны взгляды вперед, просто сливки сняли и все... Жаль, если не договорятся с Ману
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Антон bx14e
1535730118
бяка какая-то..ротенбергу повысьте..
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zigbert
1535733421
Возможно это не достоверная информация.
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Diesel133
1535733917
Зарплата Ману по действующему контракту - 3,8 ляма. Если скинуть 40% - 2,28 ляма. Это мало? Нет. Ему уже 32 года, в феврале 33. Это во-вторых. Ну и в третьих, Ману, как и вся группа атаки, не показывает той игры, которую от него ждут. Так что все логично.
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VSt
1535734733
Локомотив так или иначе сидит на бюджетных деньгах. А в бюджете денег стало меньше и тянуть их из бюджета стало труднее даже Ротенбергу. Надо экономить. За счёт кого? Ну не за счет своих карманов же.
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OfaZavr
1535735482
как мне кажется для Локо и Палыча Фернандеш очень даже важный игрок и не думаю что они захотят с ним так обходиться. лучше пождем комментариев от самих участников этой истории, тогда все и проясниться.
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