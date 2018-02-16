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    Фернандеш уничтожил «Ниццу». Как же он хорош!


    3
    Голосов: 5
    16.02.2018 00:00
    С таким игроком «Локомотив» может побеждать в Европе.

    «Локомотив» бездарно начал матч против «Ниццы». Все куда-то бежали, оставляя Марио Балотелли свободно развлекаться у ворот Гилерме. Итальянец наиграл на два мяча, но по всему матчу мог забить гораздо больше. Сейчас Марио в хорошей форме и колотит всем. Но оказалось, что «Локо» подготовился к такому развитию событий. Не было никакой паники и безрассудства. «Локомотив» Семина просто собрался и быстро втянулся в официальный статус матча.

    Фернандеш – герой не только одной встречи, но и всего сезона. В 20-ти матчах чемпионата России на его счету пять голов и столько же передач. Все они были важными и приносили «Локомотиву» очки. В Лиге Европы он уже творил хет-трик на групповом этапе. Тогда пострадал «Злин», а для «Локо» та победа оказалась очень важной. Во многом из-за тех трех домашних очков «Локомотив» дошел до весеннего плей-офф. Теперь португальский лидер «Локомотива» зажег во Франции.

    Его три мяча вышли абсолютно разными. Первый – уверенно исполненный пенальти. Во второй Фернандеш превратил номинально опасный штрафной. Третий пришел после неразберихи в обороне «Ниццы». Исполнение всех голевых ударов завораживает!

    Курбан Бердыев называет Фернандеша лучшим игроком чемпионата России. Зимой «Локомотив» отказался продавать лидера в «Интер», хотя интерес был реальным. Страшно поверить, что при Смородской такого игрока исключали из основы. С ним у «Локомотива» есть возможность считаться клубом хорошего уровня. Пусть пока только по меркам чемпионата России и Лиги Европы. Возможно, уже летом Фернандеш пойдет на заслуженное повышение.

    Просто порадуемся за Фернандеша и его «Локомотив»!

    «Спартак» пропустил трижды за тайм. Что это было?

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: ФК «Локомотив»
    Рейтинг: 3 Голосов: 5
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    Комментарии19
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    • ...
      Рейтинг: +100743

      zigbert 16 февраля 2018, 13:44

      Молодцы.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +777

      bumer_moscow 16 февраля 2018, 13:39

      Как же хорош МАНУ как же хорош СЕМИН как же хорош наш ЛОКО

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 16 февраля 2018, 12:24

      Фернандеш невероятно классную игру провел и даже без Фарфана вытянул Локо!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25

      My3b1KaHT 16 февраля 2018, 11:14

      После такого сезона жду Фернандеша в окончательной заявке на Чемпионате Мира !

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +348

      343443 16 февраля 2018, 07:39

      Всех Красно-Зелёных - С ПОБЕДОЙ !!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1974

      android-uz 16 февраля 2018, 07:21

      Красава!!!
      С победой Локо!!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2229

      river31 16 февраля 2018, 07:19

      Наш паровоз вперед лети! Так держать! Поздравляю, хороший матч.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +826

      alex kidn 16 февраля 2018, 05:51

      Молодцы, порадовали

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1152

      Superviser77 16 февраля 2018, 04:49

      Вашпе красавцы!!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17971

      арейская 16 февраля 2018, 02:03

      Браво, Ману, вот порадовал так порадовал...

      5
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