Фернандеш уничтожил «Ниццу». Как же он хорош!

С таким игроком «Локомотив» может побеждать в Европе.

«Локомотив» бездарно начал матч против «Ниццы». Все куда-то бежали, оставляя Марио Балотелли свободно развлекаться у ворот Гилерме. Итальянец наиграл на два мяча, но по всему матчу мог забить гораздо больше. Сейчас Марио в хорошей форме и колотит всем. Но оказалось, что «Локо» подготовился к такому развитию событий. Не было никакой паники и безрассудства. «Локомотив» Семина просто собрался и быстро втянулся в официальный статус матча.

Фернандеш – герой не только одной встречи, но и всего сезона. В 20-ти матчах чемпионата России на его счету пять голов и столько же передач. Все они были важными и приносили «Локомотиву» очки. В Лиге Европы он уже творил хет-трик на групповом этапе. Тогда пострадал «Злин», а для «Локо» та победа оказалась очень важной. Во многом из-за тех трех домашних очков «Локомотив» дошел до весеннего плей-офф. Теперь португальский лидер «Локомотива» зажег во Франции.

twit text — UEFA Europa League (@EuropaLeague) 15 февраля 2018 г.

Его три мяча вышли абсолютно разными. Первый – уверенно исполненный пенальти. Во второй Фернандеш превратил номинально опасный штрафной. Третий пришел после неразберихи в обороне «Ниццы». Исполнение всех голевых ударов завораживает!

twit text — ФК Локомотив (@fclokomotiv) 15 февраля 2018 г.

twit text — ФК Локомотив (@fclokomotiv) 15 февраля 2018 г.

twit text — ФК Локомотив (@fclokomotiv) 15 февраля 2018 г.

Курбан Бердыев называет Фернандеша лучшим игроком чемпионата России. Зимой «Локомотив» отказался продавать лидера в «Интер», хотя интерес был реальным. Страшно поверить, что при Смородской такого игрока исключали из основы. С ним у «Локомотива» есть возможность считаться клубом хорошего уровня. Пусть пока только по меркам чемпионата России и Лиги Европы. Возможно, уже летом Фернандеш пойдет на заслуженное повышение.

twit text — ФК Локомотив (@fclokomotiv) 15 февраля 2018 г.

Просто порадуемся за Фернандеша и его «Локомотив»!

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