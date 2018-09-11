Фернандеш может покинуть «Локомотив» зимой

Паулу Барбоза, агент полузащитника «Локомотива» Мануэля Фернандеша, рассказал о возможном уходе игрока из клуба.

«Если по каким-то причинам в «Локомотиве» считают, что договор продлить не получится, мы ставим вопрос: назовите условия трансфера, но клуб так этого и не сделал. Хотя для «Локо» была бы лояльная компенсация. Пока скажу так: если есть предпосылки для заключения нового соглашения, станем разговаривать. Нет – тогда скажите на каких условиях отпустите игрока.

Пока у Мануэля есть контракт, и он честно продолжит работать, несмотря на то, что расстроен подобным развитием событий. Не исключаю возможности, что зимой постараемся найти для него вариант, раз «Локомотив» на него не рассчитывает.

Вполне возможно, что Мануэль уйдет зимой», – сказал Барбоза.

Во время летнего трансферного окна сообщалось об интересе «Бешикташа» к игроку.