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    Фернандеш может покинуть «Локомотив» зимой

    Паулу Барбоза, агент полузащитника «Локомотива» Мануэля Фернандеша, рассказал о возможном уходе игрока из клуба.

    «Если по каким-то причинам в «Локомотиве» считают, что договор продлить не получится, мы ставим вопрос: назовите условия трансфера, но клуб так этого и не сделал. Хотя для «Локо» была бы лояльная компенсация. Пока скажу так: если есть предпосылки для заключения нового соглашения, станем разговаривать. Нет – тогда скажите на каких условиях отпустите игрока.

    Пока у Мануэля есть контракт, и он честно продолжит работать, несмотря на то, что расстроен подобным развитием событий. Не исключаю возможности, что зимой постараемся найти для него вариант, раз «Локомотив» на него не рассчитывает.

    Вполне возможно, что Мануэль уйдет зимой», – сказал Барбоза.

    Во время летнего трансферного окна сообщалось об интересе «Бешикташа» к игроку.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    11.09.2018 20:49
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +478

      DimonSPM 12 сентября 2018, 02:25

      Чудеса какие-то творятся в РПЛ с легионерами. То Спартак покупает Хани и держит его в глубоком запасе, теперь и Локо вытворяет чудеса
      Да уж.

      2
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      Рейтинг: +6856

      Антибиотик 11 сентября 2018, 23:49

      Самый нужный игрок Локомотива. Без него команда совсем не та. Нашли, на ком экономить.

      1
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      Рейтинг: +6011

      GoldPlayFIFARus9 11 сентября 2018, 22:36

      "Пока скажу так: если есть предпосылки для заключения нового соглашения, станем разговаривать. Нет – тогда скажите на каких условиях отпустите игрока."
      Ты ничего не попутал? У него действующий контракт. Что значит: "на каких условиях отпустите игрока"? Его кто-то держит как раба? У него контракт, отработает до конца и свободен на все 4 стороны. Как эти агенты со своими долларовыми миллионерами ахренивают от бабла, всё больше и больше надо... Куда больше-то?

      0
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > GoldPlayFIFARus9 11 сентября 2018, 22:53

      Иногда клуб и игрок могут расторгнуть контракт по обоюдному согласию до его истечения. Как в таких случаях пишут " без взаимных финансовых претензий к друг другу". Это означает, что клуб выплатил ему компенсацию и по-доброму расстались.

      1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 11 сентября 2018, 22:22

      Возрастной и лишком дорогой футболист. "Личка " в 3,8 ляма существенная для Локо, тем более, что есть и другие возрастные футболисты с большой зарплатой. На существенное снижение "лички" игрок не готов, тем более, то у него были выгодные предложения из Турции. Моё предположение, что он уйдёт из "Локо".

      3
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      Рейтинг: +261

      salexeich 11 сентября 2018, 21:53

      Как и все агенты - цену набивает, чтобы иметь больший процент дохода. Такая уж у них работа.

      2
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      Рейтинг: +1691

      Антон bx14e 11 сентября 2018, 21:32

      как бы то ни было,Локомотив не имеет права разбрасываться такими талантами..может Фернандеш и хочет много:в два раза больше тарасова,но пользы приносит больше в 10 раз..
      Ну не Лоськову же снова шорты надевать..

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      Рейтинг: +2888

      absent32 11 сентября 2018, 20:52

      если бы Локо на него не рассчитывал бы, сидел бы он на лавке... значит вы капитан Барбоза что-то мутите. все вы Барбозы те еще затейники...)))

      6
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      Рейтинг: +7816

      BarStep > absent32 11 сентября 2018, 21:00

      % свой от нового контракта зарабатывает...

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