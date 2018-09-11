Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Фернандеш может покинуть «Локомотив» зимой

11 сентября 2018, 20:49
9

Паулу Барбоза, агент полузащитника «Локомотива» Мануэля Фернандеша, рассказал о возможном уходе игрока из клуба.

«Если по каким-то причинам в «Локомотиве» считают, что договор продлить не получится, мы ставим вопрос: назовите условия трансфера, но клуб так этого и не сделал. Хотя для «Локо» была бы лояльная компенсация. Пока скажу так: если есть предпосылки для заключения нового соглашения, станем разговаривать. Нет – тогда скажите на каких условиях отпустите игрока.

Пока у Мануэля есть контракт, и он честно продолжит работать, несмотря на то, что расстроен подобным развитием событий. Не исключаю возможности, что зимой постараемся найти для него вариант, раз «Локомотив» на него не рассчитывает.

Вполне возможно, что Мануэль уйдет зимой», – сказал Барбоза.

Во время летнего трансферного окна сообщалось об интересе «Бешикташа» к игроку.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Локомотив Фернандеш Мануэль
Комментарии (9)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
absent32
1536688331
если бы Локо на него не рассчитывал бы, сидел бы он на лавке... значит вы капитан Барбоза что-то мутите. все вы Барбозы те еще затейники...)))
Ответить
Антон bx14e
1536690741
как бы то ни было,Локомотив не имеет права разбрасываться такими талантами..может Фернандеш и хочет много:в два раза больше тарасова,но пользы приносит больше в 10 раз.. Ну не Лоськову же снова шорты надевать..
Ответить
salexeich
1536692036
Как и все агенты - цену набивает, чтобы иметь больший процент дохода. Такая уж у них работа.
Ответить
Рубик Докоян
1536693746
Возрастной и лишком дорогой футболист. "Личка " в 3,8 ляма существенная для Локо, тем более, что есть и другие возрастные футболисты с большой зарплатой. На существенное снижение "лички" игрок не готов, тем более, то у него были выгодные предложения из Турции. Моё предположение, что он уйдёт из "Локо".
Ответить
GoldPlayFIFARus9
1536694590
"Пока скажу так: если есть предпосылки для заключения нового соглашения, станем разговаривать. Нет – тогда скажите на каких условиях отпустите игрока." Ты ничего не попутал? У него действующий контракт. Что значит: "на каких условиях отпустите игрока"? Его кто-то держит как раба? У него контракт, отработает до конца и свободен на все 4 стороны. Как эти агенты со своими долларовыми миллионерами ахренивают от бабла, всё больше и больше надо... Куда больше-то?
Ответить
Антибиотик
1536698953
Самый нужный игрок Локомотива. Без него команда совсем не та. Нашли, на ком экономить.
Ответить
DimonSPM
1536708348
Чудеса какие-то творятся в РПЛ с легионерами. То Спартак покупает Хани и держит его в глубоком запасе, теперь и Локо вытворяет чудеса Да уж.
Ответить
Главные новости
Игрок «Балтики» близок к переходу в клуб Серии A
09:12
Юран заявил, что в «Серикспоре» ему должны «на хлебушек»
08:53
Миранчук отдал голевой пас в 4-м матче подряд
08:42
Гончаренко объяснил, почему ЦСКА уже 10 лет не может победить в РПЛ
08:30
Шалимов дал совет Батракову, перешедшему в «Галатасарай»
08:15
Батраков перешел в «Галатасарай», уход форварда «Краснодара», трансфер «Барселоны» и другие новости
02:00
В «Локомотиве» определились с заменой для Батракова
01:30
4
«Динамо» купит бразильского вингера за 7 миллионов
01:14
3
Реакция Мостового на переход Батракова в «Галатасарай»
00:51
1
Батраков выбрал игровой номер в «Галатасарае»
00:12
1
Все новости
Все новости
Первый тренер Батракова отреагировал на переход игрока в «Галатасарай»
01:40
4
В «Локомотиве» определились с заменой для Батракова
01:30
4
«Динамо» купит бразильского вингера за 7 миллионов
01:14
3
Реакция Мостового на переход Батракова в «Галатасарай»
00:51
1
Батраков выбрал игровой номер в «Галатасарае»
00:12
1
Ротенберг объяснил, почему не хотел отпускать Батракова в «Галатасарай»
Вчера, 23:36
3
«Манчестер Сити» интересовался Дивеевым
Вчера, 23:18
2
Тактаров готов подраться с Дзюбой за 15 миллионов рублей: «Если догоню, у него не будет шансов»
Вчера, 22:44
2
«Галатасарай» раскрыл зарплату Батракова
Вчера, 22:39
4
⚡️ Батраков стал игроком «Галатасарая»
Вчера, 22:31
3
Галактионов обратился к Батракову перед его уходом в «Галатасарай»
Вчера, 22:20
«Локомотив» в пятницу объявит имя третьего летнего новичка
Вчера, 22:11
2
Стало известно, от какой суммы отказался Батраков ради перехода в «Галатасарай»
Вчера, 21:49
«Спартак» увеличил предложение по вратарю из Первой лиги
Вчера, 21:38
4
«Локомотив» и «Галатасарай» изменили условия сделки по Батракову
Вчера, 21:24
2
Жубал из «Краснодара» сделал заявление о топливном кризисе
Вчера, 21:14
ФотоТрансфер Батракова в «Галатасарай» зарегистрирован
Вчера, 21:01
1
«Фламенго» ответил на предложение «Краснодара» по Эвертону
Вчера, 20:46
1
ВидеоБатраков записал обращение для болельщиков «Локомотива»
Вчера, 20:37
1
«Родина» подписала российского форварда, игравшего в Европе
Вчера, 20:26
Гончаренко высказался о работе Игдисамова в ЦСКА
Вчера, 20:08
1
Дебют Батракова за «Галатасарай» откладывается
Вчера, 19:58
1
Назначены комментаторы на матч «Спартак» – «Зенит» и другие игры 5-го тура РПЛ
Вчера, 19:33
11
Оздоев: «Соболев не играл бы в моем «Зените»
Вчера, 19:18
2
Губернатор пообещал помочь Дзюбе с трудоустройством: «Он мой товарищ»
Вчера, 19:04
1
Карпукас выбрал игровой номер в «Зените»
Вчера, 18:57
3
У «Краснодара» перехватили бразильского вингера
Вчера, 18:45
Один шаг отделяет Батракова от статуса игрока «Галатасарая»
Вчера, 18:33
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+