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  • Агент Фернандеша: «Мануэль не играл при Смородской по нефутбольной причине»

Агент Фернандеша: «Мануэль не играл при Смородской по нефутбольной причине»

6 сентября 2018, 23:17
8

Паулу Барбоза, агент полузащитника «Локомотива» Мануэля Фернандеша, ответил на критику бывшего президента железнодорожников Ольги Смородской.

– Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская считает, что Фернандешу очень рискованно предлагать новый контракт – мол, расслабится и перестанет играть…

– Ее можно понять. Это же при ней Мануэль не выходил на поле. Разве не она решила, что Фернандешу лучше выступать за второй состав? Поэтому Смородской сейчас нужно как-то оправдаться за те действия.

Я ничего нового от нее не услышал. Просто она хочет показать, что тогда была права. Правда, время расставило точки над «i». Благодаря Палычу [Юрию Семину – прим. «Бомбардира»] все увидели: Мануэл великолепный игрок!

– Можете объяснить, почему при Смородской хавбек Фернандеш оказался на лавке?

– Да, могу. Здесь нет никакого секрета. По нефутбольной причине. Смородская вызвала сначала меня, потом его и заявила, что она хочет, чтобы Ману согласился получать зарплату по другому курсу рубля. Фернандеш отказался, потому что все было прописано в соглашении с клубом. И вот после этого Смородская его и наказала, запретила выступать за первую команду.

Мануэль уважал свой контракт, а его лишили футбола. Почему он должен был отказаться от того, о чем ранее договорился с «Локо»? Дело не в том, что Мануэль тогда не тянул как футболист. Мы же видим, как он выглядит при Палыче.

Смородская: «Если с Фернандешем продлят контракт, португалец перестанет выкладываться»

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Локомотив Фернандеш Мануэль Смородская Ольга
Комментарии (8)
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Рубик Докоян
1536266527
Известные события, когда валюта рванула сильно вверх по отношению к рублю, а контракты были прописаны в евро. Тогда и стало руководство многих клубов уговаривать футболистов на контракт по фиксированному курсу рубля, определяя его по 55р. за евро.
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Т34
1536268255
Что-то много Смородской, опять журналюги очередной призрак откопали. Всех этих околофутбольных тварей, врагов футбола - смородских, червеченских и им подобных, близко нельзя подпускать к прессе. Им надо закрыть рот раз и навсегда.
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Отчаянный Пердун
1536269752
Скажу одно. Воспитанники тоже бежали из Локо. И это было при Смородсков
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anri1703
1536282031
когда доллар с 30 до 80 подскачил многие клубы завыли а надо в контрактах конкретно в рублях прописывать в нп зависимости от курса либо брать условную единицу =31 рубль к примеру
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serppion
1536297804
Президентство Смородской - черная полоса у Локо, сплошная нефутбольная афера.
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Антибиотик
1536298661
Шестилетний развал клуба при бабке ещё долго будет сказываться на клубе. Что стоят только проблемы с ФФП.
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prezent2017
1536312191
Футбол не для баб. Для баб - бабский футбол.
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zigbert
1536391689
Своей игрой Фернандеш доказал - кто был прав.
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