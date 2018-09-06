Агент Фернандеша: «Мануэль не играл при Смородской по нефутбольной причине»

Паулу Барбоза, агент полузащитника «Локомотива» Мануэля Фернандеша, ответил на критику бывшего президента железнодорожников Ольги Смородской.

– Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская считает, что Фернандешу очень рискованно предлагать новый контракт – мол, расслабится и перестанет играть…

– Ее можно понять. Это же при ней Мануэль не выходил на поле. Разве не она решила, что Фернандешу лучше выступать за второй состав? Поэтому Смородской сейчас нужно как-то оправдаться за те действия.

Я ничего нового от нее не услышал. Просто она хочет показать, что тогда была права. Правда, время расставило точки над «i». Благодаря Палычу [Юрию Семину – прим. «Бомбардира»] все увидели: Мануэл великолепный игрок!

– Можете объяснить, почему при Смородской хавбек Фернандеш оказался на лавке?

– Да, могу. Здесь нет никакого секрета. По нефутбольной причине. Смородская вызвала сначала меня, потом его и заявила, что она хочет, чтобы Ману согласился получать зарплату по другому курсу рубля. Фернандеш отказался, потому что все было прописано в соглашении с клубом. И вот после этого Смородская его и наказала, запретила выступать за первую команду.

Мануэль уважал свой контракт, а его лишили футбола. Почему он должен был отказаться от того, о чем ранее договорился с «Локо»? Дело не в том, что Мануэль тогда не тянул как футболист. Мы же видим, как он выглядит при Палыче.

Смородская: «Если с Фернандешем продлят контракт, португалец перестанет выкладываться»