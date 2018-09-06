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    Агент Фернандеша: «Мануэль не играл при Смородской по нефутбольной причине»

    Паулу Барбоза, агент полузащитника «Локомотива» Мануэля Фернандеша, ответил на критику бывшего президента железнодорожников Ольги Смородской.

    – Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская считает, что Фернандешу очень рискованно предлагать новый контракт – мол, расслабится и перестанет играть…

    – Ее можно понять. Это же при ней Мануэль не выходил на поле. Разве не она решила, что Фернандешу лучше выступать за второй состав? Поэтому Смородской сейчас нужно как-то оправдаться за те действия.

    Я ничего нового от нее не услышал. Просто она хочет показать, что тогда была права. Правда, время расставило точки над «i». Благодаря Палычу [Юрию Семину – прим. «Бомбардира»] все увидели: Мануэл великолепный игрок!

    – Можете объяснить, почему при Смородской хавбек Фернандеш оказался на лавке?

    – Да, могу. Здесь нет никакого секрета. По нефутбольной причине. Смородская вызвала сначала меня, потом его и заявила, что она хочет, чтобы Ману согласился получать зарплату по другому курсу рубля. Фернандеш отказался, потому что все было прописано в соглашении с клубом. И вот после этого Смородская его и наказала, запретила выступать за первую команду.

    Мануэль уважал свой контракт, а его лишили футбола. Почему он должен был отказаться от того, о чем ранее договорился с «Локо»? Дело не в том, что Мануэль тогда не тянул как футболист. Мы же видим, как он выглядит при Палыче.

    Смородская: «Если с Фернандешем продлят контракт, португалец перестанет выкладываться»

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    06.09.2018 23:17
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +100738

      zigbert 8 сентября 2018, 10:28

      Своей игрой Фернандеш доказал - кто был прав.

      2
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 7 сентября 2018, 12:23

      Футбол не для баб. Для баб - бабский футбол.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +6856

      Антибиотик 7 сентября 2018, 08:37

      Шестилетний развал клуба при бабке ещё долго будет сказываться на клубе. Что стоят только проблемы с ФФП.

      3
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      Рейтинг: +3795

      serppion 7 сентября 2018, 08:23

      Президентство Смородской - черная полоса у Локо, сплошная нефутбольная афера.

      3
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      Рейтинг: +1637

      anri1703 7 сентября 2018, 04:00

      когда доллар с 30 до 80 подскачил многие клубы завыли а надо в контрактах конкретно в рублях прописывать в нп зависимости от курса либо брать условную единицу =31 рубль к примеру

      0
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      Рейтинг: +3459

      Отчаянный Пердун 7 сентября 2018, 00:35

      Скажу одно. Воспитанники тоже бежали из Локо. И это было при Смородсков

      3
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      Рейтинг: +5072

      Т34 7 сентября 2018, 00:10

      Что-то много Смородской, опять журналюги очередной призрак откопали. Всех этих околофутбольных тварей, врагов футбола - смородских, червеченских и им подобных, близко нельзя подпускать к прессе. Им надо закрыть рот раз и навсегда.

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 6 сентября 2018, 23:42

      Известные события, когда валюта рванула сильно вверх по отношению к рублю, а контракты были прописаны в евро. Тогда и стало руководство многих клубов уговаривать футболистов на контракт по фиксированному курсу рубля, определяя его по 55р. за евро.

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