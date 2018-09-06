Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Смородская: «Если с Фернандешем продлят контракт, португалец перестанет выкладываться»

    Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская поговорила о фигуре полузащитника команды Мануэля Фернандеша. Москвичи ведут переговоры о продлении контракта с португальцем.

    – Вы говорите о сложном характере португальца. Но ведь при Семине он стал ключевым футболистом «Локомотива» в чемпионском сезоне.

    – А Вы знаете, как осуществлялся его трансфер?

    – Как?

    – Это выстраданная мной эпопея! Она длилась более полутора лет. Фернандеш, вне всякого сомнения, талантлив. Но вот личностные качества ему мешали развиваться, себя находить.

    А играл он хорошо потому, что понимал – у него заканчивается контракт. Как только предложат новое соглашение, перестанет выкладываться.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    06.09.2018 19:15
    Рекомендуем
    Комментарии16
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1710

      Sviro 7 сентября 2018, 13:11

      Опустила Локо в своё время ниже городской канализации, а сейчас все заслуги себе хочет приписать. И сразу вопрос дуре: а что, не продлять контракт? Какой вариант она предлагает - играть без контракта?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3499

      anatolich72 7 сентября 2018, 00:01

      Смородская это кто?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +548

      avera 6 сентября 2018, 23:23

      Жалеет , что при ней Фернандеш не заиграл? Просто руководить не смогла. А так, баба с возу, паровозу легче.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +979

      TUMS 6 сентября 2018, 22:57

      Великий специалист...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1426

      VSt 6 сентября 2018, 22:08

      Ну, девушка дело знает, зря говорить не будет ))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +777

      bumer_moscow 6 сентября 2018, 22:07

      Бред

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100737

      zigbert 6 сентября 2018, 21:53

      Настоящий профессионал так не поступает а именно таким является Фернандеш.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 6 сентября 2018, 21:37

      Вот так пёрну ла

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4433

      ЮНик 6 сентября 2018, 21:26

      Смородская - это Червиченко в юбке. Только он чуток поумнее и внешне лучше смотрится.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik 6 сентября 2018, 21:16

      А не предложат-
      накладёт.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11