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  • Смородская: «Если с Фернандешем продлят контракт, португалец перестанет выкладываться»

Смородская: «Если с Фернандешем продлят контракт, португалец перестанет выкладываться»

6 сентября 2018, 19:15
17

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская поговорила о фигуре полузащитника команды Мануэля Фернандеша. Москвичи ведут переговоры о продлении контракта с португальцем.

– Вы говорите о сложном характере португальца. Но ведь при Семине он стал ключевым футболистом «Локомотива» в чемпионском сезоне.

– А Вы знаете, как осуществлялся его трансфер?

– Как?

– Это выстраданная мной эпопея! Она длилась более полутора лет. Фернандеш, вне всякого сомнения, талантлив. Но вот личностные качества ему мешали развиваться, себя находить.

А играл он хорошо потому, что понимал – у него заканчивается контракт. Как только предложат новое соглашение, перестанет выкладываться.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Локомотив Фернандеш Мануэль Смородская Ольга
Комментарии (17)
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серега кашин
1536254461
давно ее небыло слышно
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altezzik
1536254989
Ну и что тогда делать? Тянуть до последнего?
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777+
1536255369
Проявил себя - подписал контракт, потом несколько лет "забил" на футбол! Остается год до окончания контракта - опять заиграл, что бы подписать контракт снова.... Гениальная логика!!! А все это время клуб смотрит на это разгильдяйство и платит бешеную зарплату - великолепно!!! Смородская - зажигает!!!.....))))
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docndoc
1536255725
А вы с ним контракт на каждый тур еженедельно продляйте, вот он и будет скакать как электровеник)))) Женская логика, мля...
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XaXatyn
1536255910
Как хорошо без нее было ! откуда опять достали ?
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Антон bx14e
1536255987
тебя,дуру глупую,забыли спросить
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ЮНик
1536258404
Смородская - это Червиченко в юбке. Только он чуток поумнее и внешне лучше смотрится.
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С-Пб on-line
1536259069
Вот так пёрну ла
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zigbert
1536260014
Настоящий профессионал так не поступает а именно таким является Фернандеш.
Ответить
Sviro
1536315085
Опустила Локо в своё время ниже городской канализации, а сейчас все заслуги себе хочет приписать. И сразу вопрос дуре: а что, не продлять контракт? Какой вариант она предлагает - играть без контракта?
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