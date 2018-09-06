Смородская: «Если с Фернандешем продлят контракт, португалец перестанет выкладываться»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская поговорила о фигуре полузащитника команды Мануэля Фернандеша. Москвичи ведут переговоры о продлении контракта с португальцем.

– Вы говорите о сложном характере португальца. Но ведь при Семине он стал ключевым футболистом «Локомотива» в чемпионском сезоне.

– А Вы знаете, как осуществлялся его трансфер?

– Как?

– Это выстраданная мной эпопея! Она длилась более полутора лет. Фернандеш, вне всякого сомнения, талантлив. Но вот личностные качества ему мешали развиваться, себя находить.

А играл он хорошо потому, что понимал – у него заканчивается контракт. Как только предложат новое соглашение, перестанет выкладываться.