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    Очередная неудача Смолова. Теперь – травма


    4.2
    Голосов: 5
    01.09.2018 20:30
    Жесткий прием Федора в Краснодаре.

    Перед матчем с «Краснодаром» Федор Смолов вел себя хорошо. Прогнозировалось, что фанаты будут его освистывать, но настроение на трибунах разделилось примерно одинаково. Кто-то Федора поддержал, а остальные показали негативное отношение. Сам Смолов поднялся на трибуну и подарил футболку одному из болельщиков. Этот жест оценили хорошо.

    В самой игре от Смолова не было ничего хорошего. Пенальти в ворота «Краснодара» заработал Крыховяк, а исполнял Фернандеш. Портал WhoScored выставил Федору оценку 6,2. Нападающий лишь раз пробил в сторону ворот, выиграл два верховых единоборства и выдал только 60% успешных передач.

    Начало второго тайма оказалось для Федора ужасно неудачным. В одном из эпизодов Смолов получил травму.

    Он покинул поле без помощи носилок, но уже на скамейке продолжил получать помощь. Смолов не вызван в сборную, поэтому имеет дополнительное время на восстановление. Но матч с бывшим клубом все равно испорчен. Без Смолова «Локомотив» пропустил второй мяч в конце матча и проиграл. У команды Семина новый синдром по пропущенным голам перед финальным свистком.

    Текстовый онлайн матча «Краснодар» – «Локомотив»

    У «Локомотива» проблемы со Смоловым. Семин делает только хуже

    Еще 5 важных причин, зачем Смолову «Локо»

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: ФК «Локомотив»
    Рейтинг: 4.2 Голосов: 5
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +187

      maxpav 3 сентября 2018, 10:48

      Завязывай уже с футболом, Хведор! Хорош позориться бездарь из ЗМС.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1021

      Фотон 3 сентября 2018, 07:10

      В любом случае Смолова нужно вычеркнуть из списка сборной навсегда.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +77

      dguda 2 сентября 2018, 18:30

      В "Атырау", в Казахию.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +256

      Алеха32 2 сентября 2018, 12:36

      Аршавину звони пускай место бронирует другу.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +239

      чемпион мира1 2 сентября 2018, 11:27

      Сбитый летчик.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1236

      омск55 2 сентября 2018, 11:00

      Федя пенсия

      1
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      Рейтинг: +55

      Ilya_1953 2 сентября 2018, 09:50

      Я еще раз говорю, что Смолов игрок уровня первенства Казахстана, помните Давыдова - кубань, рубин, про него я также писал, потом он попал в "Актюбе", а сейчас вообще пропал. Не стройте иллюзий, у него слабая техника, нет скоростных данных, не может зацепится за мяч и самое главное он психологически неуравновешен. Слишком переоценен и это на него давит. более подробно у "Vladimir93rus"

      2
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      Рейтинг: +595

      тщмек 19 2 сентября 2018, 09:42

      Смолафф...У Бомбардира одна мысль - и он ее думает.

      0
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      Рейтинг: +677

      vodomut 2 сентября 2018, 08:35

      федя гудбай

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      Рейтинг: +358

      Vladimir93rus 2 сентября 2018, 04:34

      При всём уважении к Смолову скажу , вы посмотрите внимательно за его игрой , ее нет , он не может обыграть , отдать хороший пас , выиграть единоборство , он весь матч стоит на месте а потом говорит что он умер на поле . Для него Краснодар была идеальной командой , так как у него тактика дай мне пас я ударю . Лично большинство фанатов Краснодар довольно продажей Смолова , и игра Краснодара стала интересней . А то что он становился лучшим бомбардиром , то вспомните что большинство игроков Краснодара до него тоже бились за лучшего бомбардира , Мовсисян , вандерсон , Ари в своё время , а в других командах пропали . Ну а смолову удачи в дальнейшем, может гляди и заиграет

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