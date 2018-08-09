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    Еще 5 важных причин, зачем Смолову «Локо»


    3.9
    Голосов: 7
    09.08.2018 14:50
    Вы удивитесь, но там сплошные плюсы.

    Там Лига чемпионов

    Если все будет в порядке со здоровьем, то у Смолова впереди (как минимум) шесть матчей в главном клубном турнире мира, где он так ни разу и не сыграл к 28 годам. Он дебютировал в нем девять лет назад, но только в квалификации – за «Динамо» в победной игре против «Селтика». В «Локо» он добавит в свой список этот важный турнир и станет участником Евро, КК, ЧМ и ЛЧ – неплохая коллекция для русского футболиста.

    Там чемпион мира и обладатель еврокубка

    При всем уважении к «Краснодару», состав у «Локомотива» и так был интереснее, а теперь стал еще более сильным – в таком коллективе нужно доказывать все заново и в целом легче прогрессировать. Тут и финалист ЧМ Чорлука, и чемпион мира Хеведес, и чемпион Европы Эдер, двукратный победитель Лиги Европы Крыховяк, а еще Фарфан, который играл в полуфинале ЛЧ. Хорошая компания, которая знает, что такое большие победы. В «Краснодаре» подбор игроков куда более скромный.

    Там есть атмосфера дерби

    Со времен «Динамо» и «Фейеноорда» Смолов уже забыл, что это такое, потому что матчи «Урал» – «Амкар» и «Краснодар» – «Кубань» – совсем не тот масштаб. Последнее свое дерби Смолов отыграл, кстати, против «Локомотива» – в ноябре 2013-го. Теперь же атмосферу можно будет пережить заново. Настраиваться на принципиального соперника – «Спартак», «Зенит», ЦСКА или еще кого-то – можно в любой команде, но не у каждой есть кипящий стадион и запредельный антураж во время таких игр. Вероятно, как раз таких матчей Смолову в его карьере последние годы и не хватало. Зато теперь их будет много.

    Там проще выиграть трофей или медаль

    У «Краснодара», кажется, такой задачи не стоит в принципе. Иначе и состав комплектовался бы как-то иначе, и не продолжали бы эксперименты с тренерами. Смолов и в «Динамо», и в «Анжи» завоевывал бронзовые медали, а за «Краснодар» наколотил 64 гола, и все равно на стенку повесить от клуба нечего. «Локо» же справедливо остается претендентом на чемпионство и уж никак с такими трансферами не должен вылететь из тройки. А там, может еще и Кубок достанется – при Семине такая вероятность высока всегда.

    Там город больше подойдет

    Смолов – медийная личность и любит шумные тусовки. И необязательно думать об этом негативно. Пять лет назад, когда все считали, сколько подряд матчей он не забивает, про эту тему говорили не раз. В Екатеринбурге и Краснодаре по понятным причинам ночная жизнь не так роскошна, но ехал туда Смолов совсем не за этим. Сейчас же, когда он набрался опыта и повзрослел, совмещать игру и отдых проще, потому что знает, как правильно это сделать не в ущерб работе. К тому же, одним футболом жизнь не ограничивается, а рекламные контракты дают существенную прибавку к спортивному. С этой точки зрения переезд в столицу – конечно, плюс.

    Смолова спасет «Локомотив». Хорошо, что перешел

    «Локомотив» представил Смолова через Простоквашино

    Таблица летних трансферов РПЛ. Все переходы в одном месте

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: РФПЛ, ФК «Локомотив»
    Рейтинг: 3.9 Голосов: 7
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +12

      ez3afa 13 августа 2018, 05:12

      А он и так пишет что бабла в локо мало платят. Я за такую игру и гроша не дал, и Миранчукам

      0
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      Рейтинг: +1663

      Lev Aleks 12 августа 2018, 10:06

      Будем надеяться, что Федя заиграет и будет показывать свой лучший футбол!

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      Рейтинг: +10

      Попо 10 августа 2018, 13:58

      «Локомотив» столько потратил на трансфер форварда сборной России Федора Смолова, что даже не осталось на нанесение фамилии игрока на футболку и тому пришлось все делать самому….ахахаха….забавное видео попало в СЕТЬ…. https://www.infox.ru/news/29/lifestyle/sport/207621-smolova-vzali-v-lokomotiv-kleit-nadpisi-na-formu-video

      0
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      Рейтинг: +161

      sky-pa 10 августа 2018, 12:03

      Совсем не факт, что эти "пять факторов" раскроют именно ту сущность футболиста, которую не стыдно предъявлять окружающим. Случается, к сожалению, и наоборот...

      1
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      Рейтинг: +4849

      neveldomha 10 августа 2018, 08:13

      Зачем лепить из него конфетку? Он все уже доказал на ЧМ и на дороге.

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      Рейтинг: +1068

      wobaekat 10 августа 2018, 01:05

      За два года со дна всплыл кубок, чемпионство, крыховяк, хёведес, смолов
      Будто сам Иисус начал карьеру в фифе за Локо

      1
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      Рейтинг: +551

      avera 9 августа 2018, 20:37

      А казачок то засланный(Геркус).

      1
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      Рейтинг: +83

      Дон_Шип 9 августа 2018, 20:11

      через неделю-две выйдет статья - 5 причин почему не надо было переходить в локо)) однако последовательные бумагомараки, радует))

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      Рейтинг: +3204

      RotBerg 9 августа 2018, 19:19

      Кипящий стадион, с десяткой болел)))

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      Рейтинг: +11479

      alex1951 9 августа 2018, 18:09

      Тут определенные ассоциации напрашиваются.Локомотив -РЖД-Смолов...
      Железнодорожники купили в провинции дорогущий паровоз...
      Когда то этот паровоз чего то там возил,но в данный момент он часто ломается,
      но за ним стоят силы ,которые не хотят сплавить его в утиль ....и воот сделка века!
      Главный железнодорожник страны Сёмин ,должен хорошенько обмозговать ,куда ,как и где исползовать этот сэконд-хэнд,чтобы он не пустил бы под откос
      весь поезд чемпионской окраски!

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