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    «Локомотив» представил Смолова через Простоквашино


    4.5
    Голосов: 2
    09.08.2018 13:44
    Креативно.

    К громкому трансферу «Локо» подготовились и креативщики из клуба. Они вырезали эпизод из всем известного мультфильма «Трое из Простоквашино» и подставили фотографию Смолова.

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    Публикация от text (@fclokomotiv)

    А следом появилось еще одно видео – из футбольного симулятора:

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    Публикация от text (@fclokomotiv)

    ● Смолов перешел в «Локомотив» за €9 миллионов

    ● Контракт рассчитан на четыре года

    ● Зарплата футболиста составит €3,1 млн в год

    ● В новом клубе Смолов будет выступать под девятым номером

    ● Вопреки разговорам о переходе в европейский клуб, Смолов остался в РПЛ. Форварду 28 лет

    Смолова спасет «Локомотив». Хорошо, что перешел

    Еще 5 важных причин, зачем Смолову «Локо»

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Instagram
    Рейтинг: 4.5 Голосов: 2
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +4271

      mutabor0992 9 августа 2018, 23:32

      Этого содомита еще и представлять надо???Так его и так вся страна знает...Как того заднеприводного,который пенальти не забил.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +387

      Vizual 9 августа 2018, 21:13

      *******

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +5604

      Mazai-NN 9 августа 2018, 17:34

      Был быком, а стал коровой...)

      4
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      Рейтинг: +1602

      fortune-bva > Mazai-NN 12 августа 2018, 13:53

      а стал проводницей))) это наша проводница, и мы его подоим, если не будет играть)))

      0
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      Рейтинг: +11537

      SEREZHA7575 9 августа 2018, 15:33

      дети

      0
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