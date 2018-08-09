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    Смолова спасет «Локомотив». Хорошо, что перешел


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    Голосов: 17
    09.08.2018 13:00
    Аргументы – железо.

    Два года назад Федор Смолов настрелял 20 голов, обогнал Квинси Промеса, Халка и Артема Дзюбу и стал лучшим бомбардиром сезона чемпионата России. Примерно с того момента стартовала кампания по продаже нападающего сборной России. И Сергей Галицкий подходил к ней чересчур осторожно: для российских покупателей ценник на Смолова подскочил до 30 млн евро, для иностранных – чем больше, тем лучше.

    Трудно поверить, но один из самых талантливых российских футболистов этого десятилетия неожиданно для всех и самого себя попал в трансферную ловушку. Год назад его хотела «Боруссия», СМИ выдумывали интерес со стороны «Реала». Прошлой зимой список потенциальных покупателей Смолова уменьшился до пула из середняков Ла Лиги, АПЛ и Лиги 1. Сейчас исходил небольшой интерес от «Локомотива» и турецких команд.

    Надо обязательно выбирать «Локо», и он это сделал.

    Смолов не нужен европейским грандам

    У Федора были три рабочих турнира – Евро-2016, Кубок конфедераций-2017 и домашний чемпионат мира. Нигде Смолов так и не показал оптимальную игру. На Евро-2016 сборная России провалилась по полной программе, а Смолов только смотрел вслед Гарету Бэйлу, убегающему от наших защитников. На КК-2017 команда Черчесова выступила лучше, но персонально Смолов ничем не запомнился. На ЧМ-2018 он проиграл конкуренцию Артему Дзюбе. Вряд ли внимания со стороны топ-клубов к Федора стало больше с учетом того, что «Краснодар» не сыграет в Лиге чемпионов, а на всех важных международных соревнованиях Смолов выступил неубедительно.

    «Краснодар» так и не стал топ-клубом

    Три года назад Федор разобрал бардак в голове, откликнулся на предложение Сергея Галицкого и стал частью амбициозного клуба. Но с тех пор проект так и не вышел на новый уровень и до сих пор выбивается в лидеры. Хотя амбиции у Смолова намного выше. Год назад он признался, что хочет бороться за золотые медали и играть в Лиге чемпионов. Очевидно, что там это делать проблематично.

    «Локомотиву» нужен Смолов

    Самый скучный топ-клуб России не забивает с прошлого сезона и остро нуждается в классном нападающем. Этим летом «Локо» усилился Хеведесом и Крыховяком, но оставил атакующую зону на Фарфана и вернувшегося из «Рубина» Жемалетдинова. Фарфан – это ок, но с учетом того, что он вообще-то фланговый игрок, перуанцу иногда трудно бороться в центре. Жемалетдинов перспективный, но пока он не дотягивает до уровня Лиги чемпионов. Смолов – идеальный вариант на случай, если команда Семина захочет забивать сама, а не надеяться на шальные автоголы.

    Семин спасет его карьеру

    Мечты о завоеваниях АПЛ остались в прошлом. Сейчас максимум Федора – неплохой середняк АПЛ, но то в том же «Ньюкасле» закрепиться в основе будет чрезвычайно трудно. На данный момент он снова (как и в «Динамо») попадает в странные околофутбольные ситуации: к примеру, недавнее ДТП или нелепая отмазка за персональный провал на ЧМ-2018 цитированием фразы Джордана. Смолова нужно срочно взять под четкий контроль. И Семин отлично справится с этой задачей. В прошлом сезоне он воскресил Мануэла Фернандеша, которого Смородская называла бесперспективным, сделал из Игнатьева лучшего правого защитника чемпионата. Сотрудничество с Семиным пойдет на пользу игроку, потому что Юрий Павлович умеет мотивировать немного запутавшихся футболистов.

    «Краснодар» был готов вести переговоры с клубами, которые предложат за нападающего от 10 млн евро. Весьма неплохая сумма для «Локо» с учетом того, что два года назад за Смолова просили в три раза больше. «Локомотив» же станет отличным вариантом для нападающего. Во-первых, потому что он сможет сыграть в Лиге чемпионов. Во-вторых, ему просто нужно оставить Краснодар и двигаться вперед.

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    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press, официальный сайт РПЛ
    Рейтинг: 2 Голосов: 17
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    Комментарии47
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    • ...
      Рейтинг: +839

      Князев 9 августа 2018, 21:55

      Я не доволен, это принесёт разлад в дружную семью Локомотива. Теперь посмотрим

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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 9 августа 2018, 16:50

      Смолова спасет Локомотив, если этого захочет Ю.П.Семин.

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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 9 августа 2018, 16:36

      ой ли? конечно, хорошо если все так сложится, посмотрим.

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      Рейтинг: +29

      ванжо55 9 августа 2018, 14:39

      сборную уже спас

      0
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      ...
      Рейтинг: +839

      Князев > ванжо55 9 августа 2018, 21:58

      Особенно пенальти в четвертьфинале.

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      Рейтинг: +326

      hjvfybcn 9 августа 2018, 13:49

      Удачи Феде, она ему не помешает.

      0
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      Рейтинг: +4934

      polt > hjvfybcn 9 августа 2018, 13:58

      она не кому не мешает

      0
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      Рейтинг: +1440

      Loko_Roma 9 августа 2018, 13:40

      Думаю Палыч выбьет из него все дерьмо.

      1
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      Рейтинг: +91

      GarryD 9 августа 2018, 13:21

      Со Смоловым всё ясно. Интересна фраза:"...сделал из Игнатьева лучшего правого защитника чемпионата..." Что-то не помню его в сборной. И думал, что первый - это Марио Фернандес.

      1
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      Рейтинг: +298

      Nintendo8800 > GarryD 9 августа 2018, 13:47

      если брать прошлый сезон то игнатьев сыграл как минимум не хуже марио, а по мне так и правда лучше

      0
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      Рейтинг: +91

      GarryD > Nintendo8800 9 августа 2018, 15:55

      Тут же как? Можно спорить сколько угодно и у всех пристрастия свои - кто за армейцев, кто за локо, кто за спартак, но... Есть неопровержимые факты. Вот одни из них:
      1. 29 июня на заседании Исполкома РФС был утвержден список 33-х лучших игроков РОСГОССТРАХ Чемпионата России сезона 2017/2018 гг.
      Национальная премия Российского футбольного союза - "33 лучших игрока сезона 2017-2018 гг.".......
      Правый защитник: 1. Марио Фернандес (ЦСКА).....
      2. Состав сборной России на ЧМ-2018. Марио есть, а Игнатьева нет.
      Оно конечно и это от части субъективно. За номинации голосовали люди, тренер отбирал тоже человек. Но как-то так.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +4934

      polt 9 августа 2018, 13:07

      Федору необходима перемена обстановки.

      0
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      Рейтинг: +1311

      Taps 8 августа 2018, 19:17

      Меньше о деньгах и бабах надо думать !
      Футбольная пора быстро кончится.

      -1
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > Taps 9 августа 2018, 16:53

      ...а значит и деньги и девочки

      0
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    • ...
      Рейтинг: +211

      х** вам всем 8 августа 2018, 18:15

      Да какой Локомотив не ниже чем в думу

      -1
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