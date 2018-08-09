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Смолова спасет «Локомотив». Хорошо, что перешел

Два года назад Федор Смолов настрелял 20 голов, обогнал Квинси Промеса, Халка и Артема Дзюбу и стал лучшим бомбардиром сезона чемпионата России. Примерно с того момента стартовала кампания по продаже нападающего сборной России. И Сергей Галицкий подходил к ней чересчур осторожно: для российских покупателей ценник на Смолова подскочил до 30 млн евро, для иностранных – чем больше, тем лучше.

Трудно поверить, но один из самых талантливых российских футболистов этого десятилетия неожиданно для всех и самого себя попал в трансферную ловушку. Год назад его хотела «Боруссия», СМИ выдумывали интерес со стороны «Реала». Прошлой зимой список потенциальных покупателей Смолова уменьшился до пула из середняков Ла Лиги, АПЛ и Лиги 1. Сейчас исходил небольшой интерес от «Локомотива» и турецких команд.

Надо обязательно выбирать «Локо», и он это сделал.

Смолов не нужен европейским грандам

У Федора были три рабочих турнира – Евро-2016, Кубок конфедераций-2017 и домашний чемпионат мира. Нигде Смолов так и не показал оптимальную игру. На Евро-2016 сборная России провалилась по полной программе, а Смолов только смотрел вслед Гарету Бэйлу, убегающему от наших защитников. На КК-2017 команда Черчесова выступила лучше, но персонально Смолов ничем не запомнился. На ЧМ-2018 он проиграл конкуренцию Артему Дзюбе. Вряд ли внимания со стороны топ-клубов к Федора стало больше с учетом того, что «Краснодар» не сыграет в Лиге чемпионов, а на всех важных международных соревнованиях Смолов выступил неубедительно.

«Краснодар» так и не стал топ-клубом

Три года назад Федор разобрал бардак в голове, откликнулся на предложение Сергея Галицкого и стал частью амбициозного клуба. Но с тех пор проект так и не вышел на новый уровень и до сих пор выбивается в лидеры. Хотя амбиции у Смолова намного выше. Год назад он признался, что хочет бороться за золотые медали и играть в Лиге чемпионов. Очевидно, что там это делать проблематично.

«Локомотиву» нужен Смолов

Самый скучный топ-клуб России не забивает с прошлого сезона и остро нуждается в классном нападающем. Этим летом «Локо» усилился Хеведесом и Крыховяком, но оставил атакующую зону на Фарфана и вернувшегося из «Рубина» Жемалетдинова. Фарфан – это ок, но с учетом того, что он вообще-то фланговый игрок, перуанцу иногда трудно бороться в центре. Жемалетдинов перспективный, но пока он не дотягивает до уровня Лиги чемпионов. Смолов – идеальный вариант на случай, если команда Семина захочет забивать сама, а не надеяться на шальные автоголы.

Семин спасет его карьеру

Мечты о завоеваниях АПЛ остались в прошлом. Сейчас максимум Федора – неплохой середняк АПЛ, но то в том же «Ньюкасле» закрепиться в основе будет чрезвычайно трудно. На данный момент он снова (как и в «Динамо») попадает в странные околофутбольные ситуации: к примеру, недавнее ДТП или нелепая отмазка за персональный провал на ЧМ-2018 цитированием фразы Джордана. Смолова нужно срочно взять под четкий контроль. И Семин отлично справится с этой задачей. В прошлом сезоне он воскресил Мануэла Фернандеша, которого Смородская называла бесперспективным, сделал из Игнатьева лучшего правого защитника чемпионата. Сотрудничество с Семиным пойдет на пользу игроку, потому что Юрий Павлович умеет мотивировать немного запутавшихся футболистов.

«Краснодар» был готов вести переговоры с клубами, которые предложат за нападающего от 10 млн евро. Весьма неплохая сумма для «Локо» с учетом того, что два года назад за Смолова просили в три раза больше. «Локомотив» же станет отличным вариантом для нападающего. Во-первых, потому что он сможет сыграть в Лиге чемпионов. Во-вторых, ему просто нужно оставить Краснодар и двигаться вперед.

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Комментарии (48)
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insider_retro
1533640095
Автору - обоснованно, коротко и по существу... В целом - не плохо... По Феде много прессы, флуда и мутоты... Если сможет себя, как Мюнхгаюзен вытащить за волосы, то, возможно, поправит реноме и карьеру продвинет...
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giluxa1963
1533640267
"Лондоны-Парижи смазали лыжи,. Феде остались команды пожиже!
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denzillo
1533641951
Согласен с автором-Феде надо собраться и двигаться выше-краснодар это вечная яма с 4-го по 7-ое место, никаких амбиций и видимых задач-который раз и лигу чемпионов упускали и даже золото страны. Чужие страны не про него и уж точно не за такие цены (это скамейка-чемодан-вокзал). Из ведущих наших команд-это на данный момент локо, спартак и зенит. В спартаке мест нет, а вот локо или зеня-отличное решение для него и Галицкого (по финансам заявленную сумму эти клубы отвалят)!
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KOLBIS
1533643801
10 отдавать за утратившего веру в самого себя,мне кажется многовато,взяли бы лучше в аренду на сезон,с опцией выкупа и если бы Палыч перезапустил его карьеру выкупили бы его,по той же цене,которую хотел Краснодар...
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Степашкин Вова
1533644424
Самый скучный топ-клуб России не забивает с прошлого сезона и остро нуждается в классном нападающем!А автор то значит не видел классных нападающих! Сейчас максимум Федора – неплохой середняк АПЛ- ппц,таких как Федя у середняков АПЛ пруд пруди!
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тщмек 19
1533649608
Так и не понял, от чего Смолов спасет Локомотив - от золотых медалей? "Не забивает с прошлого сезона" - то есть, два тура первенства, вы, Егоров, великий аналитик, если по двум турам поставили диагноз. Страшно подумать, что будет с Локо, Спартаком (1 гол с прошлого сезона), Ахматом (1 гол), ЦСКА...и другими клубами, которые в прошлом сезоне были на поверхности, а нынче их надо спасать смоловыми.
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МВС
1533652386
В роли спасителя очень интересно было бы увидеть Фёдора.но есть сомнения,что эта роль для него.
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Антибиотик
1533659780
Ну, что за бездарные журналюги! Заплатили ему денег и оно на каждом сайте толкает свои "бесценные" мысли о том, что Локомотиву без Смолова никак нельзя. Себе его купи, упырь и пусть тебе помогает вечерами всякую хрень писать. А в Локомотиве без тебя разберутся, кого в нападение брать. Ну, не нужно наш клуб спасать, весь прошлый сезон отыграли без нападающего и лучше уж без него чем с таким, как Смолов да ещё и за десятку лямов. Семин разберётся с этой проблемой, поверьте.
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BAIv
1533667529
сначала на 15 суток,чтоб протрезвел и подумал о жизни..
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kupryaev
1533670789
имиджмейкерство по -русски-чтобы возвысить одного надо принизить 1-2 х ниже плинтуса ...бедный Федя и как все банально ...а еще банальнее реакция толпы , устроители уже наверное даже ручки не потирают от удовольствия-им уже это все обыденно ,сопротивления почти никакого,здравый смысл предпочитает молчать ...ужасть
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