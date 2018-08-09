Смолова спасет «Локомотив». Хорошо, что перешел

Два года назад Федор Смолов настрелял 20 голов, обогнал Квинси Промеса, Халка и Артема Дзюбу и стал лучшим бомбардиром сезона чемпионата России. Примерно с того момента стартовала кампания по продаже нападающего сборной России. И Сергей Галицкий подходил к ней чересчур осторожно: для российских покупателей ценник на Смолова подскочил до 30 млн евро, для иностранных – чем больше, тем лучше.

Трудно поверить, но один из самых талантливых российских футболистов этого десятилетия неожиданно для всех и самого себя попал в трансферную ловушку. Год назад его хотела «Боруссия», СМИ выдумывали интерес со стороны «Реала». Прошлой зимой список потенциальных покупателей Смолова уменьшился до пула из середняков Ла Лиги, АПЛ и Лиги 1. Сейчас исходил небольшой интерес от «Локомотива» и турецких команд.

Надо обязательно выбирать «Локо», и он это сделал.

Смолов не нужен европейским грандам

У Федора были три рабочих турнира – Евро-2016, Кубок конфедераций-2017 и домашний чемпионат мира. Нигде Смолов так и не показал оптимальную игру. На Евро-2016 сборная России провалилась по полной программе, а Смолов только смотрел вслед Гарету Бэйлу, убегающему от наших защитников. На КК-2017 команда Черчесова выступила лучше, но персонально Смолов ничем не запомнился. На ЧМ-2018 он проиграл конкуренцию Артему Дзюбе. Вряд ли внимания со стороны топ-клубов к Федора стало больше с учетом того, что «Краснодар» не сыграет в Лиге чемпионов, а на всех важных международных соревнованиях Смолов выступил неубедительно.

«Краснодар» так и не стал топ-клубом

Три года назад Федор разобрал бардак в голове, откликнулся на предложение Сергея Галицкого и стал частью амбициозного клуба. Но с тех пор проект так и не вышел на новый уровень и до сих пор выбивается в лидеры. Хотя амбиции у Смолова намного выше. Год назад он признался, что хочет бороться за золотые медали и играть в Лиге чемпионов. Очевидно, что там это делать проблематично.

«Локомотиву» нужен Смолов

Самый скучный топ-клуб России не забивает с прошлого сезона и остро нуждается в классном нападающем. Этим летом «Локо» усилился Хеведесом и Крыховяком, но оставил атакующую зону на Фарфана и вернувшегося из «Рубина» Жемалетдинова. Фарфан – это ок, но с учетом того, что он вообще-то фланговый игрок, перуанцу иногда трудно бороться в центре. Жемалетдинов перспективный, но пока он не дотягивает до уровня Лиги чемпионов. Смолов – идеальный вариант на случай, если команда Семина захочет забивать сама, а не надеяться на шальные автоголы.

Семин спасет его карьеру

Мечты о завоеваниях АПЛ остались в прошлом. Сейчас максимум Федора – неплохой середняк АПЛ, но то в том же «Ньюкасле» закрепиться в основе будет чрезвычайно трудно. На данный момент он снова (как и в «Динамо») попадает в странные околофутбольные ситуации: к примеру, недавнее ДТП или нелепая отмазка за персональный провал на ЧМ-2018 цитированием фразы Джордана. Смолова нужно срочно взять под четкий контроль. И Семин отлично справится с этой задачей. В прошлом сезоне он воскресил Мануэла Фернандеша, которого Смородская называла бесперспективным, сделал из Игнатьева лучшего правого защитника чемпионата. Сотрудничество с Семиным пойдет на пользу игроку, потому что Юрий Павлович умеет мотивировать немного запутавшихся футболистов.

«Краснодар» был готов вести переговоры с клубами, которые предложат за нападающего от 10 млн евро. Весьма неплохая сумма для «Локо» с учетом того, что два года назад за Смолова просили в три раза больше. «Локомотив» же станет отличным вариантом для нападающего. Во-первых, потому что он сможет сыграть в Лиге чемпионов. Во-вторых, ему просто нужно оставить Краснодар и двигаться вперед.

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