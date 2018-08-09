«Локомотив» представил Смолова через Простоквашино

К громкому трансферу «Локо» подготовились и креативщики из клуба. Они вырезали эпизод из всем известного мультфильма «Трое из Простоквашино» и подставили фотографию Смолова.
А следом появилось еще одно видео – из футбольного симулятора:
● Смолов перешел в «Локомотив» за €9 миллионов
● Контракт рассчитан на четыре года
● Зарплата футболиста составит €3,1 млн в год
● В новом клубе Смолов будет выступать под девятым номером
● Вопреки разговорам о переходе в европейский клуб, Смолов остался в РПЛ. Форварду 28 лет
Смолова спасет «Локомотив». Хорошо, что перешел