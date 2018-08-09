Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Локомотив» представил Смолова через Простоквашино

К громкому трансферу «Локо» подготовились и креативщики из клуба. Они вырезали эпизод из всем известного мультфильма «Трое из Простоквашино» и подставили фотографию Смолова.

text

Публикация от text (@fclokomotiv)

А следом появилось еще одно видео – из футбольного симулятора:

text

Публикация от text (@fclokomotiv)

● Смолов перешел в «Локомотив» за €9 миллионов

● Контракт рассчитан на четыре года

● Зарплата футболиста составит €3,1 млн в год

● В новом клубе Смолов будет выступать под девятым номером

● Вопреки разговорам о переходе в европейский клуб, Смолов остался в РПЛ. Форварду 28 лет

Смолова спасет «Локомотив». Хорошо, что перешел

Еще 5 важных причин, зачем Смолову «Локо»

Россия. Премьер-лига Россия Локомотив Смолов Федор
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
SEREZHA7575
1533817997
дети
Ответить
Mazai-NN
1533825242
Был быком, а стал коровой...)
Ответить
Vizual
1533838402
*******
Ответить
mutabor0992
1533846726
Этого содомита еще и представлять надо???Так его и так вся страна знает...Как того заднеприводного,который пенальти не забил.
Ответить
Главные новости
Итоги июльского сезона «Конкурса прогнозов»: победа добыта в последнем туре!
5
Гурцкая – о Слуцком: «В «Динамо» быстрее, чем в ЦСКА»
17:57
Стало известно, почему ЦСКА отказался от 15-миллионного трансфера
17:45
Даку выбрал номер в «Спартаке»
17:29
6
Гурцкая честно ответил, почему Батраков не оказался в «ПСЖ»
16:49
4
ВидеоДевушка Винисиуса поучаствовала в алкогольном челлендже
16:43
2
Шалимов – о новичке «Спартака»: «Сильнее Ливая в тысячу раз»
16:16
2
«Резко сдулся»: Гурцкая назвал слабое место в составе ЦСКА
15:51
3
Лучший игрок ЧМ-2026 дал ответ «Барселоне»
15:41
Жена Соболева обрушилась на СМИ: «Это гниль»
15:30
17
Все новости
Все новости
Титов указал на грубейшую судейскую ошибку в матче «Ахмат» – «Спартак»
17:18
«Думал, всe, пипец». Генич – о травме во втором туре РПЛ
16:55
Шалимов – о новичке «Спартака»: «Сильнее Ливая в тысячу раз»
16:16
2
«Резко сдулся»: Гурцкая назвал слабое место в составе ЦСКА
15:51
3
Жена Соболева обрушилась на СМИ: «Это гниль»
15:30
17
Генич – игроку «Спартака»: «Зачем ты это делаешь?»
14:56
17
Орлов определил тройку главных фаворитов нового сезона РПЛ
14:44
3
Клуб РПЛ объявил о возвращении легионера, прогулявшего сборы
14:38
1
«Зенит» показал второй результат в истории РПЛ по числу голов в двух стартовых турах
14:20
3
Соболев объявил о бойкоте СМИ и «недоблогеров»
13:28
22
Семин оценил перспективы Слуцкого в РПЛ: «Большая и мощная фигура»
13:16
5
Игрок «Крыльев» включил РПЛ в число топ-6 лиг Европы
13:07
3
Орлов объяснил, чем его настораживает трансфер Даку в «Спартак»
12:52
11
Мостовой сказал, почему Батракову стоит уйти в «Галатасарай»
12:43
3
Гурцкая – об Угальде и Ливае: «Это уже не игроки «Спартака»
12:25
2
Погребняк: «Батраков усилил бы «Зенит»
12:11
3
Сын Соболева поступил в академию «Зенита», о котором ранее негативно высказывался
11:48
12
Зобнин – о судействе матча с «Ахматом»: «Те, кто разбираются в футболе, все прекрасно видят»
11:21
10
Дзюба получил 85 штрафов за нарушения ПДД на «Мерседесах»
11:03
10
ЦСКА добился трансферного бана для турецкого клуба
10:18
Экс-арбитр Федотов – о 4 судьях РПЛ: «Заберите у них эмблемы ФИФА, отдайте молодым»
10:03
5
Орлов – о матче «Спартака» в Грозном: «Почему Ву не знал правил игры?»
09:48
7
Селюк – о Слуцком: «Будет частым гостем у Генича с Нобелем, у Гурцкая с еще одним знатоком футбола»
09:23
5
Тихонов – о празднованиях голов в РПЛ: «Плачут и посылают сердечки всем, ###»
09:08
1
Писарев – о Даку: «Должен сделать «Спартак» чемпионом»
08:58
11
Назван срок нового контракта Барко со «Спартаком»
08:48
4
Селюк: «Талалаев заинтересован в продажах игроков «Балтики», потому что получает процент»
08:17
Названо условие для возвращения Слуцкого в Россию
01:25
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+