«Локомотив» представил Смолова через Простоквашино

К громкому трансферу «Локо» подготовились и креативщики из клуба. Они вырезали эпизод из всем известного мультфильма «Трое из Простоквашино» и подставили фотографию Смолова.

text Публикация от text (@fclokomotiv) 9 Авг 2018 в 2:37 PDT

А следом появилось еще одно видео – из футбольного симулятора:

text Публикация от text (@fclokomotiv) 9 Авг 2018 в 3:07 PDT

● Смолов перешел в «Локомотив» за €9 миллионов

● Контракт рассчитан на четыре года

● Зарплата футболиста составит €3,1 млн в год

● В новом клубе Смолов будет выступать под девятым номером

● Вопреки разговорам о переходе в европейский клуб, Смолов остался в РПЛ. Форварду 28 лет

Смолова спасет «Локомотив». Хорошо, что перешел

Еще 5 важных причин, зачем Смолову «Локо»