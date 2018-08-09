Еще 5 важных причин, зачем Смолову «Локо»

Там Лига чемпионов

Если все будет в порядке со здоровьем, то у Смолова впереди (как минимум) шесть матчей в главном клубном турнире мира, где он так ни разу и не сыграл к 28 годам. Он дебютировал в нем девять лет назад, но только в квалификации – за «Динамо» в победной игре против «Селтика». В «Локо» он добавит в свой список этот важный турнир и станет участником Евро, КК, ЧМ и ЛЧ – неплохая коллекция для русского футболиста.

Там чемпион мира и обладатель еврокубка

При всем уважении к «Краснодару», состав у «Локомотива» и так был интереснее, а теперь стал еще более сильным – в таком коллективе нужно доказывать все заново и в целом легче прогрессировать. Тут и финалист ЧМ Чорлука, и чемпион мира Хеведес, и чемпион Европы Эдер, двукратный победитель Лиги Европы Крыховяк, а еще Фарфан, который играл в полуфинале ЛЧ. Хорошая компания, которая знает, что такое большие победы. В «Краснодаре» подбор игроков куда более скромный.

Там есть атмосфера дерби

Со времен «Динамо» и «Фейеноорда» Смолов уже забыл, что это такое, потому что матчи «Урал» – «Амкар» и «Краснодар» – «Кубань» – совсем не тот масштаб. Последнее свое дерби Смолов отыграл, кстати, против «Локомотива» – в ноябре 2013-го. Теперь же атмосферу можно будет пережить заново. Настраиваться на принципиального соперника – «Спартак», «Зенит», ЦСКА или еще кого-то – можно в любой команде, но не у каждой есть кипящий стадион и запредельный антураж во время таких игр. Вероятно, как раз таких матчей Смолову в его карьере последние годы и не хватало. Зато теперь их будет много.

Там проще выиграть трофей или медаль

У «Краснодара», кажется, такой задачи не стоит в принципе. Иначе и состав комплектовался бы как-то иначе, и не продолжали бы эксперименты с тренерами. Смолов и в «Динамо», и в «Анжи» завоевывал бронзовые медали, а за «Краснодар» наколотил 64 гола, и все равно на стенку повесить от клуба нечего. «Локо» же справедливо остается претендентом на чемпионство и уж никак с такими трансферами не должен вылететь из тройки. А там, может еще и Кубок достанется – при Семине такая вероятность высока всегда.

Там город больше подойдет

Смолов – медийная личность и любит шумные тусовки. И необязательно думать об этом негативно. Пять лет назад, когда все считали, сколько подряд матчей он не забивает, про эту тему говорили не раз. В Екатеринбурге и Краснодаре по понятным причинам ночная жизнь не так роскошна, но ехал туда Смолов совсем не за этим. Сейчас же, когда он набрался опыта и повзрослел, совмещать игру и отдых проще, потому что знает, как правильно это сделать не в ущерб работе. К тому же, одним футболом жизнь не ограничивается, а рекламные контракты дают существенную прибавку к спортивному. С этой точки зрения переезд в столицу – конечно, плюс.

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