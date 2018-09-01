Очередная неудача Смолова. Теперь – травма

Перед матчем с «Краснодаром» Федор Смолов вел себя хорошо. Прогнозировалось, что фанаты будут его освистывать, но настроение на трибунах разделилось примерно одинаково. Кто-то Федора поддержал, а остальные показали негативное отношение. Сам Смолов поднялся на трибуну и подарил футболку одному из болельщиков. Этот жест оценили хорошо.

В самой игре от Смолова не было ничего хорошего. Пенальти в ворота «Краснодара» заработал Крыховяк, а исполнял Фернандеш. Портал WhoScored выставил Федору оценку 6,2. Нападающий лишь раз пробил в сторону ворот, выиграл два верховых единоборства и выдал только 60% успешных передач.

Начало второго тайма оказалось для Федора ужасно неудачным. В одном из эпизодов Смолов получил травму.

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Он покинул поле без помощи носилок, но уже на скамейке продолжил получать помощь. Смолов не вызван в сборную, поэтому имеет дополнительное время на восстановление. Но матч с бывшим клубом все равно испорчен. Без Смолова «Локомотив» пропустил второй мяч в конце матча и проиграл. У команды Семина новый синдром по пропущенным голам перед финальным свистком.

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Текстовый онлайн матча «Краснодар» – «Локомотив»

У «Локомотива» проблемы со Смоловым. Семин делает только хуже

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