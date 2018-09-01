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Очередная неудача Смолова. Теперь – травма

Перед матчем с «Краснодаром» Федор Смолов вел себя хорошо. Прогнозировалось, что фанаты будут его освистывать, но настроение на трибунах разделилось примерно одинаково. Кто-то Федора поддержал, а остальные показали негативное отношение. Сам Смолов поднялся на трибуну и подарил футболку одному из болельщиков. Этот жест оценили хорошо.

В самой игре от Смолова не было ничего хорошего. Пенальти в ворота «Краснодара» заработал Крыховяк, а исполнял Фернандеш. Портал WhoScored выставил Федору оценку 6,2. Нападающий лишь раз пробил в сторону ворот, выиграл два верховых единоборства и выдал только 60% успешных передач.

Начало второго тайма оказалось для Федора ужасно неудачным. В одном из эпизодов Смолов получил травму.

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Он покинул поле без помощи носилок, но уже на скамейке продолжил получать помощь. Смолов не вызван в сборную, поэтому имеет дополнительное время на восстановление. Но матч с бывшим клубом все равно испорчен. Без Смолова «Локомотив» пропустил второй мяч в конце матча и проиграл. У команды Семина новый синдром по пропущенным голам перед финальным свистком.

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Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Текстовый онлайн матча «Краснодар» – «Локомотив»

У «Локомотива» проблемы со Смоловым. Семин делает только хуже

Еще 5 важных причин, зачем Смолову «Локо»

Россия. Премьер-лига Россия Локомотив Краснодар Смолов Федор
Комментарии (16)
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LokoOneLove
1535828798
Бомбардир, откуда вы берёте твиты каких-то ноу неймов и штампуете бесполезные статьи? 3 предложения и твиты.... Верните Soccer, там такой помойки не было. Источник: Бомбардир.ру-Унылое Г.... Быков с победой, играли лучше и заслужили.
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Retiremen_VMF
1535835742
Локо, вы купили очень хорошего игрока! Просто я думаю, сам Локо пока не едет, а в такой ситуации нападающему очень сложно. Поедет команда, полетят голы. Ща Палыч подрегулирует чего то там и попрет...
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Vladimir93rus
1535852041
При всём уважении к Смолову скажу , вы посмотрите внимательно за его игрой , ее нет , он не может обыграть , отдать хороший пас , выиграть единоборство , он весь матч стоит на месте а потом говорит что он умер на поле . Для него Краснодар была идеальной командой , так как у него тактика дай мне пас я ударю . Лично большинство фанатов Краснодар довольно продажей Смолова , и игра Краснодара стала интересней . А то что он становился лучшим бомбардиром , то вспомните что большинство игроков Краснодара до него тоже бились за лучшего бомбардира , Мовсисян , вандерсон , Ари в своё время , а в других командах пропали . Ну а смолову удачи в дальнейшем, может гляди и заиграет
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vodomut
1535866539
федя гудбай
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тщмек 19
1535870564
Смолафф...У Бомбардира одна мысль - и он ее думает.
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Ilya_1953
1535871047
Я еще раз говорю, что Смолов игрок уровня первенства Казахстана, помните Давыдова - кубань, рубин, про него я также писал, потом он попал в "Актюбе", а сейчас вообще пропал. Не стройте иллюзий, у него слабая техника, нет скоростных данных, не может зацепится за мяч и самое главное он психологически неуравновешен. Слишком переоценен и это на него давит. более подробно у "Vladimir93rus"
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омск55
1535875222
Федя пенсия
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чемпион мира1
1535876855
Сбитый летчик.
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dguda
1535902211
В "Атырау", в Казахию.
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Фотон
1535947853
В любом случае Смолова нужно вычеркнуть из списка сборной навсегда.
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