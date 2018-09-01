РПЛ. Гол Сулейманова в добавленное время принес «Краснодару» победу над «Локомотивом»

В матче 6-го тура РПЛ «Локомотив» в гостях проиграл «Краснодару» – 1:2. В составе москвичей травму получил Федор Смолов.

«Локомотив» занимает седьмое место в турнирной таблице, «Краснодар» – четвертый.

Чемпионат России. РПЛ. 6-й тур

Краснодар – Локомотив (Москва) – 2:1 (1:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Фернандеш, 33 (с пенальти); 1:1 – Вандерсон, 39; 2:1 – Сулейманов, 90+4.

«Краснодар»: Крицюк, Стоцкий, Спайич, Мартынович, Рамирес, Газинский (Сулейманов, 77), Каборе, Классон, Мамаев (Шишкин, 82), Вандерсон (Куэва, 77), И. Игнатьев.

«Локомотив»: Гилерме, В. Игнатьев, Кверквелия, Чорлука, Рыбус, Денисов, Крыховяк, Фернандеш, Ал. Миранчук (Баринов, 76), Фарфан (Эдер, 79), Смолов (Ан. Миранчук, 57).

Предупреждения: Мамаев, 54; Вандерсон, 59; Спайич, 67; Рамирес, 87 – нет.

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