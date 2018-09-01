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  • РПЛ. Гол Сулейманова в добавленное время принес «Краснодару» победу над «Локомотивом»

РПЛ. Гол Сулейманова в добавленное время принес «Краснодару» победу над «Локомотивом»

1 сентября 2018, 20:55
59

В матче 6-го тура РПЛ «Локомотив» в гостях проиграл «Краснодару» – 1:2. В составе москвичей травму получил Федор Смолов.

«Локомотив» занимает седьмое место в турнирной таблице, «Краснодар» – четвертый.

Чемпионат России. РПЛ. 6-й тур

Краснодар – Локомотив (Москва) – 2:1 (1:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Фернандеш, 33 (с пенальти); 1:1 – Вандерсон, 39; 2:1 – Сулейманов, 90+4.

«Краснодар»: Крицюк, Стоцкий, Спайич, Мартынович, Рамирес, Газинский (Сулейманов, 77), Каборе, Классон, Мамаев (Шишкин, 82), Вандерсон (Куэва, 77), И. Игнатьев.

«Локомотив»: Гилерме, В. Игнатьев, Кверквелия, Чорлука, Рыбус, Денисов, Крыховяк, Фернандеш, Ал. Миранчук (Баринов, 76), Фарфан (Эдер, 79), Смолов (Ан. Миранчук, 57).

Предупреждения: Мамаев, 54; Вандерсон, 59; Спайич, 67; Рамирес, 87 – нет.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Краснодар Локомотив
Комментарии (59)
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Мары
1535824757
Красиво Гильерме в домик пропустил. С победой , быки.!
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BarStep
1535824966
Помотало Смолова по просторам и весям.., и вроде нашел он свою команду - Краснодар... За каким **** его опять поволокло в столицу - не знаю... Помоему об этом парне пора забывать..
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fortune-bva
1535825186
Палыч, что не так?! Ох...ли они что-ли?! Или один раз стали чемпионами - успокоились? Рубанули, так сказать, бабки и все?! Че за клоунада уже 6 туров идет?! Где команда?! Где командная игра?! Концентрации вообще нет, *****, вы только послушайте эту херню.... С ПАЛЫЧЕМ В ЛОКОМОТИВЕ НЕТ ОБОРОНЫ!!!! Да когда такое было?! как пылает ппц.... Впереди ЛЧ, А у нас такое говно творится, пропускаем на последних минутах.... .... ппц.... .....
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portero
1535825384
Краснодар с победой!!!!
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docndoc
1535825465
Быков с победой! Очередное доказательство того, что Смолов уже ничего в Краснодаре не определял.. Ему теперь многое нужно будет доказывать заново. Южане красавцы, находят свою игру.
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a-rakhmatov
1535825603
Браво Сулейманов!....молодой перспективный нападающий созревает...с победой быков!!!
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mangust4444
1535825870
Дожали!УРА!!!!За победу атакующего футбола
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MURAD F. A.
1535826655
С ПОБЕДОЙ КРАСНОДАР! БЫКИ МОЛОДЦЫ. ДОЖАЛИ. КРАСАВА СУЛЕЙМАНОВ.....
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MaxRnD
1535829053
Краснодар - молорики ! Я уж и не надеялся ..... Молодой так и вообще, как палочка-выручалочка !
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Retiremen_VMF
1535830902
Я вот, что скажу. Не знаю, что там в Локо творится, но не гоже чемпиону страны ставить автобус и тянуть время с первой минуты. Понятно, что если бы раскрылись, то могли пропустить больше, но ведь и так проиграли и проиграли то абсолютно по делу. Так мало того, что проиграли, так и оставили об состоянии команды больше вопросов чем ответов. Вы Смолова поносите, а кто нибудь скажет как ему играть? Брать мяч в своей вратарской и в одного бежать забивать??? Стиль игры "автобус" не очень подходит для такого нападающего. С такой игрой и Роналду не поможет. Быков с заслуженной победой! Начинает вырисовываться команда, это очень радует!!!!
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