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    РПЛ. Гол Сулейманова в добавленное время принес «Краснодару» победу над «Локомотивом»

    В матче 6-го тура РПЛ «Локомотив» в гостях проиграл «Краснодару» – 1:2. В составе москвичей травму получил Федор Смолов.

    «Локомотив» занимает седьмое место в турнирной таблице, «Краснодар» – четвертый.

    Чемпионат России. РПЛ. 6-й тур

    Краснодар – Локомотив (Москва) – 2:1 (1:1) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 0:1 – Фернандеш, 33 (с пенальти); 1:1 – Вандерсон, 39; 2:1 – Сулейманов, 90+4.

    «Краснодар»: Крицюк, Стоцкий, Спайич, Мартынович, Рамирес, Газинский (Сулейманов, 77), Каборе, Классон, Мамаев (Шишкин, 82), Вандерсон (Куэва, 77), И. Игнатьев.

    «Локомотив»: Гилерме, В. Игнатьев, Кверквелия, Чорлука, Рыбус, Денисов, Крыховяк, Фернандеш, Ал. Миранчук (Баринов, 76), Фарфан (Эдер, 79), Смолов (Ан. Миранчук, 57).

    Предупреждения: Мамаев, 54; Вандерсон, 59; Спайич, 67; Рамирес, 87 – нет.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    01.09.2018 20:55
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    Комментарии57
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      Рейтинг: +74

      краббб 2 сентября 2018, 09:55

      Не смотрел матч но переживал за Краснодар люблю эту команду ребят хотя мне нравится Спартак не болею за этот клуб реально но в матче Зенит Спартак юуду болеть за москвичей

      0
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      Рейтинг: +62

      salvor1986 > краббб 2 сентября 2018, 10:34

      Краб не совсем точное описание, я бы на вашем месте назвался раком

      0
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      Рейтинг: +481

      belrus21 2 сентября 2018, 09:54

      Приятно, что свои воспитанники начинают играть, и играть красиво

      2
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      Рейтинг: +1248

      KARAT777 2 сентября 2018, 09:19

      С победой!!!

      2
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      Рейтинг: +6913

      батог 2 сентября 2018, 08:46

      Быки с победой! Палыч купи плетку, что-то паравоз не шевелится!

      3
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      Рейтинг: +2364

      bzfar 2 сентября 2018, 08:45

      Краснодар заслуженно победил!
      Локо надо что-то менять, чтобы успешно сыграть в ЛЧ

      5
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      Рейтинг: +13852

      А Л Е К С А Н Д Р К 2 сентября 2018, 08:03

      Доигрался Локо с узкой линией обороны. Оба гола из-за этого.

      2
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      Рейтинг: +3547

      BoltCX 2 сентября 2018, 07:11

      Аж страшно становится за ЛЧ!

      3
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      Рейтинг: +1110

      ДАША Д 2 сентября 2018, 06:45

      Сулейманов забивает редко, но вовремя.

      2
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      Рейтинг: +595

      тщмек 19 2 сентября 2018, 06:26

      Тут имеет место быть перенагрузка в подготовительном периоде, а значит, Локо наберет кондиции только к концу осени, так что чемпионат просрали, а Лигу Чемпионов еще можно спасти. Что до Краснодара, то ему, как всегда, везет в концовках, но ставить на бронзу, не говоря уже о чем-то большем для этой команды, я бы поостерегся.

      3
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      Рейтинг: +5218

      Krossmen73 2 сентября 2018, 06:10

      Даааа....уж...Что-то ЛОКО совсем забуксовал.Что происходит с командой совершенно непонятно.Состав прошлогодний сохранён практически весь,усилились Федей,а игра пропала.Ребятки зазвездились?Так уже вроде шестой тур нового чемпионата идёт.Наверное хватит почивать на лаврах и браться нужно за дело.Да и Лига Чемпионов уже на пороге.Краснодар же с победой!Парни молодцы!Особенно радует что "фабрика"Галицкого начала выпускать очень симпатичных талантливых молодых игроков.И это только начало...То ли ещё будет...

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      Рейтинг: +6913

      батог > Krossmen73 2 сентября 2018, 08:44

      Вариант Спартака в прошлом сезоне!

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      Рейтинг: +5218

      Krossmen73 > батог 2 сентября 2018, 08:48

      Очень на то похоже.Просто пока ЛОКО очухается и действительно начнёт играть,будет уже поздно...Ни Спартак ,ни Зенит,ни ЦСКА не дремлют.Да и Краснодар с Ростовом списывать со счетов тоже не стоит...Хотя они скорее всего будут претендовать на места со второго по пятое...

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