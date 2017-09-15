Почему с Кокорина нужно брать пример

Когда Кокорин тусил в Монте-Карло, его готовы были выгнать из футбола. Зачем такой безответственный игрок сборной России? Разве он так необходим «Зениту», где и без Кокорина много топовых футболистов? Только публичные извинения тогда спасли Кокорина от всеобщих гонений. Он отыграл за «Зенит» 27 матчей в Премьер-лиге, проводя на поле в среднем по 79 минут. Но основной игрок Кокорин не был лидером «Зенита». За футбольный год в России он забил всего пять голов и отдал четыре голевые передачи. С такими показателями звездные игроки не выступают. Кокорина перестали считать крутым, а его «Зенит» остался без Лиги чемпионов второй сезон подряд.

Приход Роберто Манчини многое поменял в Кокорине. Но дело здесь не только в тренере, нашедшем подход к непростому парню. Летом «Зенит» показал, что готов избавляться от всех сомнительных активов. Жулиано, Маурисио и Нету покинули Санкт-Петербург не по сильному собственному желанию. Просто они не смогли бороться за свое место и не выдержали конкуренции с приехавшими гостями из Аргентины. Манчини еще на предсезонке сделал из Кокорина временного капитана команды. Тогда это выглядело больше авансом. Сейчас Кокорин – лидер «Зенита» по морали и игре. За ним готовы тянуться все остальные, а сам «Зенит» сильно зависит от своего нового лидера. Кокорин достиг всего этого работой. А еще у Кокорина есть дело, за которое его можно полюбить.

«Придите на тренировку и посмотрите. Кокорин выделяется среди всех. Просто что-то не шло, а сейчас пошло», – говорил о нем голкипер «Зенита» Андрей Лунев. С начала сезона Кокорин еще сильнее трудится на тренировках. Повлияла на него и смена позиции. Теперь именно он действует на острие атаки «Зенита». Дзюба смотрит на это со скамейки, загадочный Дриусси учится играть чуть ниже. Если же Манчини выпускает Кокорина под Дзюбой, как получилось в матче с «Вардаром», нападающий все равно забивает по инерции. Кокорин ухватился за шанс и больше не готов давать слабину.

С этого сезона Кокорин наконец-то заиграл с настроением, как когда-то бегал за «Динамо». Теперь он летит до конца в каждом единоборстве, дорабатывает моменты и забивает всеми частями тела. «Зенит» – единый коллектив. Я – наконечник команды», – радостно объясняет Кокорин свое преображение. В девяти встречах Премьер-лиги Кокорин уже забил шесть раз и еще трижды наградил партнеров ассистами. Лига Европы получается еще круче. За встречи с «Бней-Иегудой», «Утрехтом» и «Вардаром» Кокорин отметился пятью голами. Теперь им восхищаются, а не критикуют.

В социальных сетях Кокорина стало больше мотивирующих фотографий с футбольного поля. В его действиях наступила осмысленность, подкрепленная радостной эмоциональностью. Кокорин больше не попадает в глупейшие истории с тусовками и проступками. Роберто Манчини не стесняется приостанавливать и мотивировать Кокорина словами в прессе. Кокорин отвечает на это голами и работает еще упорнее. Он повзрослел всего за каких-то пару месяцев. Но можно точно сказать, что прежнего Кокорина больше нет.

Всю карьеру Кокорина сравнивали со Смоловым. Когда-то Федор тоже был таким же взбалмошным и забывал о футбольных делах. Сейчас Смолов – лидер «Краснодара» и главный претендент на отъезд в Европу среди российских представителей РФПЛ. Смолов пересмотрел взгляды на жизнь, научился жить скромнее и сосредоточился на игре. Тоже самое сейчас просматривается в действиях Кокорина. Поэтому Сергей Фурсенко и прогнозирует ему трофеи и личные награды. Трудолюбивых судьба награждает. «Зенит» же теперь может разгромить любого соперника при активном участии Кокорина.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Случай с Кокориным – яркий пример того, как каждый человек может поменять все сам. Однажды сборная России начнет побеждать на крупных турнирах, а российские клубы будут выигрывать Лигу чемпионов. Для всего этого нужно созреть для изменений и произвести их. Александр Кокорин поменялся и снова заслужил шанс.

Скауты «Арсенала», откуда пытается сбежать Алексис Санчес, вот-вот снова обратятся к нему.

Как Кокорин злил аудиторию

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