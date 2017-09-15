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Почему с Кокорина нужно брать пример

Когда Кокорин тусил в Монте-Карло, его готовы были выгнать из футбола. Зачем такой безответственный игрок сборной России? Разве он так необходим «Зениту», где и без Кокорина много топовых футболистов? Только публичные извинения тогда спасли Кокорина от всеобщих гонений. Он отыграл за «Зенит» 27 матчей в Премьер-лиге, проводя на поле в среднем по 79 минут. Но основной игрок Кокорин не был лидером «Зенита». За футбольный год в России он забил всего пять голов и отдал четыре голевые передачи. С такими показателями звездные игроки не выступают. Кокорина перестали считать крутым, а его «Зенит» остался без Лиги чемпионов второй сезон подряд.

Приход Роберто Манчини многое поменял в Кокорине. Но дело здесь не только в тренере, нашедшем подход к непростому парню. Летом «Зенит» показал, что готов избавляться от всех сомнительных активов. Жулиано, Маурисио и Нету покинули Санкт-Петербург не по сильному собственному желанию. Просто они не смогли бороться за свое место и не выдержали конкуренции с приехавшими гостями из Аргентины. Манчини еще на предсезонке сделал из Кокорина временного капитана команды. Тогда это выглядело больше авансом. Сейчас Кокорин – лидер «Зенита» по морали и игре. За ним готовы тянуться все остальные, а сам «Зенит» сильно зависит от своего нового лидера. Кокорин достиг всего этого работой. А еще у Кокорина есть дело, за которое его можно полюбить.

«Придите на тренировку и посмотрите. Кокорин выделяется среди всех. Просто что-то не шло, а сейчас пошло», – говорил о нем голкипер «Зенита» Андрей Лунев. С начала сезона Кокорин еще сильнее трудится на тренировках. Повлияла на него и смена позиции. Теперь именно он действует на острие атаки «Зенита». Дзюба смотрит на это со скамейки, загадочный Дриусси учится играть чуть ниже. Если же Манчини выпускает Кокорина под Дзюбой, как получилось в матче с «Вардаром», нападающий все равно забивает по инерции. Кокорин ухватился за шанс и больше не готов давать слабину.

С этого сезона Кокорин наконец-то заиграл с настроением, как когда-то бегал за «Динамо». Теперь он летит до конца в каждом единоборстве, дорабатывает моменты и забивает всеми частями тела. «Зенит» – единый коллектив. Я – наконечник команды», – радостно объясняет Кокорин свое преображение. В девяти встречах Премьер-лиги Кокорин уже забил шесть раз и еще трижды наградил партнеров ассистами. Лига Европы получается еще круче. За встречи с «Бней-Иегудой», «Утрехтом» и «Вардаром» Кокорин отметился пятью голами. Теперь им восхищаются, а не критикуют.

В социальных сетях Кокорина стало больше мотивирующих фотографий с футбольного поля. В его действиях наступила осмысленность, подкрепленная радостной эмоциональностью. Кокорин больше не попадает в глупейшие истории с тусовками и проступками. Роберто Манчини не стесняется приостанавливать и мотивировать Кокорина словами в прессе. Кокорин отвечает на это голами и работает еще упорнее. Он повзрослел всего за каких-то пару месяцев. Но можно точно сказать, что прежнего Кокорина больше нет.

Всю карьеру Кокорина сравнивали со Смоловым. Когда-то Федор тоже был таким же взбалмошным и забывал о футбольных делах. Сейчас Смолов – лидер «Краснодара» и главный претендент на отъезд в Европу среди российских представителей РФПЛ. Смолов пересмотрел взгляды на жизнь, научился жить скромнее и сосредоточился на игре. Тоже самое сейчас просматривается в действиях Кокорина. Поэтому Сергей Фурсенко и прогнозирует ему трофеи и личные награды. Трудолюбивых судьба награждает. «Зенит» же теперь может разгромить любого соперника при активном участии Кокорина.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Случай с Кокориным – яркий пример того, как каждый человек может поменять все сам. Однажды сборная России начнет побеждать на крупных турнирах, а российские клубы будут выигрывать Лигу чемпионов. Для всего этого нужно созреть для изменений и произвести их. Александр Кокорин поменялся и снова заслужил шанс.

Скауты «Арсенала», откуда пытается сбежать Алексис Санчес, вот-вот снова обратятся к нему.

Как Кокорин злил аудиторию

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Россия. Премьер-лига Лига Европы Европа Зенит Кокорин Александр
Комментарии (39)
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bset
1505453629
Гол Дзюбы - это было нечто со стороны Кокорина.
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kvm
1505456238
сосательный рефлекс кокоши...
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FanatSerj
1505456249
Так журналюги у нас любят расхваливать по поводу и без, нахвалили журналюги, тут уже агент грудь надул, требует контракт пожирнее пацан еще ничего не добился, а его баблищем засыпают. А потом говорят Кокорин - Кокорин, а виноват как раз не он, а управленцы, которые создают такие ситуации. Им то понятно, им насрать на футбол, им главное бабло освоить и чем жирнее контракты тем им и лучше.
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Федорыч-НН
1505456792
Поживем - увидим. Полтора месяца, это даже не полтора года. Посмотрим как он будет выглядеть весной. Стабильность - признак мастерства, а пока он бегает на эмоциях. Сдуру можно и Х. сломать.
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insider_retro
1505461724
Парень остановил дурной бег по бестолковой жизни.... Он мудро понял, что дальше тупик и возможен развал всего достигнутого... Стечение обстоятельств придало новый импульс его устремления в спорте и жизни... Кроме футбола занимается благотворительностью и нигде это не афиширует... Старание, избирательность и мотивация - это те качества, которые кроме всего прочего вознесли его на нынешнюю волну успеха!!!... Потому удачи ему, а остальным повод задуматься и пока не поздно переформатировать мозги и жизнь!!!!....
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Dmirubo
1505464440
Потусил и погулял пару лет. Понял, что этот путь ведет в никуда и снова полностью решил отдаваться футболу. Позитивный пример показывает для всех нас.
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Правдоруб100
1505466765
Кокорин в начале карьеры классно играл за Динамо? КЛАССНО! За сборную голы колотил? КОЛОТИЛ! (Алжиру головой-КРАСАВА вообще). То бишь ИГРАЛ!!! Потом поставили не на ту позицию (тренер-дебил), стало не всё получаться, отсюда морально притух и т.д. Хотя и тогда пусть редко, но голы забивал! Сейчас поставили на НУЖНУЮ ДЛЯ НЕГО позицию, и парень заиграл, да ещё с удвоенной силой!!! Вот и весь секрет... А то пошло-поехало, задумался, взял себя в руки, за жизнь посмотрел... Хорош пургу гнать, Кокорин всегда был отличным игроком и человеком!!! А вот ВОКРУГ него и в командах и особенно среди БОЛЕЛЬЩИКОВ не всегда находились, мягко скажу, хорошие люди!!!
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Эд1970
1505468489
Сразу видно автор болельщик "Зенита"я не стану хвалить Кокорина только за начало сезона, пусть отбегает на таком же уровне весь сезон.Зенитчиков поздравляю с победой!!А теперь насчет автора он видит только успехи Зенита а других готов сгрязью смешать."«Спартак» не смог обыграть «Марибор». Это провал?"это втарая статья.А вот первая"ЦСКА неожиданно выиграл у «Бенфики». И это нелепая случайность"
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Tostao
1505479514
Почему с Кокорина нужно брать пример --------------------------------------------- Пожалуй я начну с шампанского.)
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Cobold
1505600293
Вот уж воистину от ненависти до любви один шаг. После попойки с Мамаевым и бездарной игры в целом как только не называли и не смешивали с говном, а сейчас бумагомаратели (такие как автор этой статейки) так жопу Коке лижут, что у него скоро язвы на ней будут. Одним словом журнашлюхи они и в Африке журнашлюхи.
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