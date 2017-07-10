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    За что можно полюбить Александра Кокорина


    3.8
    Голосов: 9
    10.07.2017 18:30
    «Бомбардир» рассказывает, каким хорошим делом регулярно занимается самый критикуемый футболист страны.

    Елена Болотова, которую называли вторым агентом Александра Кокорина (первый – его отчим), видит в футболисте гигантский минус. Но это не связано ни с игрой, ни с поведением: «У Саши есть большой минус. Он очень активно помогает многим, занимает благотворительностью и никогда об этом не рассказывает. Я говорю ему: Саша, вообще-то этим можно гордиться».

    Детский турнир

    Еще играя в «Динамо», Кокорин проспонсировал международный фестиваль ДФЛ «Большие звезды светят малым». «Календарь лиги с каждым годом прирастает новыми стартами по всей стране. Но как быть с финалом? Аренда полей, призы, сувениры, судейство, медицина… Все это округлилось в солидную копеечку. Тогда-то мы и решили обратиться за помощью к Александру Кокорину. Лидеру и лучшему бомбардиру турниров ДФЛ в составе столичного «Локомотива», лауреату премии «Первая пятерка», – рассказывал президент Детской футбольной лиги Виктор Горлов.

    Переговоры, как он отметил, долгими не были. Футболист выделил деньги на финалы в Новороссийске и Анапе.

    И не один раз

    Уже после перехода в «Зенит» Кокорин помог еще одному турниру ДФЛ, который проходил в Азове. Без Кокорина бы не прошел – спонсоров не было. Футболист согласился потратить личные деньги, но хвалиться этим отказался: «Нет смысла говорить об этом, все равно не напишут, ведь это неинтересно. Помогаю не первый год, так что ничего нового».

    Продавец пышек

    «Зенит» не так давно запустил великолепный благотворительный проект «Давай-давай», в котором приняли участие известные игроки: Халк танцевал, Дзюба работал кондуктором, Маурисио побыл таксистом. Кокорину досталась роль продавца пышек на Большой Конюшенной, которую тот с удовольствием исполнил.

    Средства на лечение были отправлены семилетнему Матвею Орлову. Кокорин оплатил для мальчика поиск донора. За две недели в благотворительный фонд поступило более полутора миллионов рублей.

    В Диснейленд

    А еще несколько лет назад на футбольном канале был показан сюжет о девочке Алине с синдромом Марфана – болезнью, при которой ребенок часто перестает ходить. Кокорин – ее любимый футболист, и он осчастливил Алину, проведя экскурсию по базе «Динамо». Но главное было впереди. Узнав о том, что мечта девочки – работа мультипликатором на студии «Дисней» в Лос-Анджелесе, Кокорин подарил ей поездку туда.

    Что он говорит

    Кокорин не афиширует свою деятельность по вполне понятным причинам. «Я не говорю о том, что занимаюсь благотворительностью, потому что не вижу в этом смысла. Я стараюсь жить так, чтобы все те, кто со мной знаком, никогда не могли сказать обо мне плохого слова. А кто меня не знает, все равно скажет, что я занимаюсь благотворительностью для того, чтобы об этом написали в интернете. Честно говоря, никогда не стремился быть суперпопулярным: миллионы подписчиков, обложки журналов», – рассказал футболист.

    Перестать быть суперпопулярным у него не получается – Кокорин то и дело влипает в дурацкие истории и уже давно настроил против себя едва ли не все российское футбольное сообщество. Но при этом футболист остается человеком, способным дарить радость другим. И об этом очень легко забыть за чередой «усов», поездок по встречке и кутежей в Монако.

    Использованы цитаты с порталов snob.ru, rfs.ru, sovsport.ru.

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    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: ФК «Зенит», РФС, YouTube
    Рейтинг: 3.8 Голосов: 9
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    Комментарии14
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    • ...
      Рейтинг: +677

      vodomut 13 июля 2017, 08:27

      таких дебилов любят, только за кошелёк

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +111

      baddy 11 июля 2017, 10:39

      Зарплата 24-летнего нападающего сборной России 4,5 млн евро. При этом в «Динамо», по неофициальной информации, Кокорин получал больше. С таких денег хоть кому-то помог и то хорошо. Все лучше, чем шампанское глушить.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +213

      NEMETSRUS 11 июля 2017, 09:59

      Да мы все не без греха !!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4271

      mutabor0992 10 июля 2017, 23:45

      За что его любить?Он что девушка?По виду- нет.Дебиловатый паренек.Может у лгбт спросить,может они знают.

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +348

      sergeyshubin 10 июля 2017, 19:25

      Да нормальный он игрок, не супер конечно, ему тренера толкового не хватает

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +283

      Dmirubo > sergeyshubin 10 июля 2017, 21:57

      Который гонять его будет. Может быть Манчини его встрепыхнет.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 10 июля 2017, 18:28

      Играл бы ещё без лени от всей души, никто бы слова не сказал.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1414

      Atom2020 10 июля 2017, 16:49

      Автор статьи Александр Кокорин? Какая-то прям пиар-кампания по обелению в глазах общественности. Следующий на очереди видимо Дзюба.

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2386

      shurik45 > Atom2020 10 июля 2017, 17:09

      Это не обеление,он такой и есть.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70529

      insider_retro > Atom2020 10 июля 2017, 17:12

      Согласен.... Уже несколько дней ставят аккуратные подводящие материалы....

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +628

      somn 10 июля 2017, 16:00

      Да он нормальный чел. Шебутной конечно, но это по молодости.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +70529

      insider_retro 10 июля 2017, 15:46

      Любить в любом состоянии души и тела его будут родные и близкие.... А уважение футбольной общественности ещё можно склонить в лучшую сторону.... Побольше самоконтроля в жизни и пару удачных сезонов за клуб!... Это как минимум...

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +237

      Евгений Лесников 10 июля 2017, 14:50

      " Не оскудеет рука дающего " !

      2
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