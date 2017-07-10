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За что можно полюбить Александра Кокорина

Елена Болотова, которую называли вторым агентом Александра Кокорина (первый – его отчим), видит в футболисте гигантский минус. Но это не связано ни с игрой, ни с поведением: «У Саши есть большой минус. Он очень активно помогает многим, занимает благотворительностью и никогда об этом не рассказывает. Я говорю ему: Саша, вообще-то этим можно гордиться».

Детский турнир

Еще играя в «Динамо», Кокорин проспонсировал международный фестиваль ДФЛ «Большие звезды светят малым». «Календарь лиги с каждым годом прирастает новыми стартами по всей стране. Но как быть с финалом? Аренда полей, призы, сувениры, судейство, медицина… Все это округлилось в солидную копеечку. Тогда-то мы и решили обратиться за помощью к Александру Кокорину. Лидеру и лучшему бомбардиру турниров ДФЛ в составе столичного «Локомотива», лауреату премии «Первая пятерка», – рассказывал президент Детской футбольной лиги Виктор Горлов.

Переговоры, как он отметил, долгими не были. Футболист выделил деньги на финалы в Новороссийске и Анапе.

И не один раз

Уже после перехода в «Зенит» Кокорин помог еще одному турниру ДФЛ, который проходил в Азове. Без Кокорина бы не прошел – спонсоров не было. Футболист согласился потратить личные деньги, но хвалиться этим отказался: «Нет смысла говорить об этом, все равно не напишут, ведь это неинтересно. Помогаю не первый год, так что ничего нового».

Продавец пышек

«Зенит» не так давно запустил великолепный благотворительный проект «Давай-давай», в котором приняли участие известные игроки: Халк танцевал, Дзюба работал кондуктором, Маурисио побыл таксистом. Кокорину досталась роль продавца пышек на Большой Конюшенной, которую тот с удовольствием исполнил.

Средства на лечение были отправлены семилетнему Матвею Орлову. Кокорин оплатил для мальчика поиск донора. За две недели в благотворительный фонд поступило более полутора миллионов рублей.

В Диснейленд

А еще несколько лет назад на футбольном канале был показан сюжет о девочке Алине с синдромом Марфана – болезнью, при которой ребенок часто перестает ходить. Кокорин – ее любимый футболист, и он осчастливил Алину, проведя экскурсию по базе «Динамо». Но главное было впереди. Узнав о том, что мечта девочки – работа мультипликатором на студии «Дисней» в Лос-Анджелесе, Кокорин подарил ей поездку туда.

Что он говорит

Кокорин не афиширует свою деятельность по вполне понятным причинам. «Я не говорю о том, что занимаюсь благотворительностью, потому что не вижу в этом смысла. Я стараюсь жить так, чтобы все те, кто со мной знаком, никогда не могли сказать обо мне плохого слова. А кто меня не знает, все равно скажет, что я занимаюсь благотворительностью для того, чтобы об этом написали в интернете. Честно говоря, никогда не стремился быть суперпопулярным: миллионы подписчиков, обложки журналов», – рассказал футболист.

Перестать быть суперпопулярным у него не получается – Кокорин то и дело влипает в дурацкие истории и уже давно настроил против себя едва ли не все российское футбольное сообщество. Но при этом футболист остается человеком, способным дарить радость другим. И об этом очень легко забыть за чередой «усов», поездок по встречке и кутежей в Монако.

Использованы цитаты с порталов snob.ru, rfs.ru, sovsport.ru.

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Россия. Премьер-лига Россия Кокорин Александр
Комментарии (14)
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vanchope34
1499685803
Молодец!!!Человек!!!Но научиться играть надо!
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Евгений Лесников
1499687438
" Не оскудеет рука дающего " !
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insider_retro
1499690797
Любить в любом состоянии души и тела его будут родные и близкие.... А уважение футбольной общественности ещё можно склонить в лучшую сторону.... Побольше самоконтроля в жизни и пару удачных сезонов за клуб!... Это как минимум...
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somn
1499691638
Да он нормальный чел. Шебутной конечно, но это по молодости.
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Atom2020
1499694554
Автор статьи Александр Кокорин? Какая-то прям пиар-кампания по обелению в глазах общественности. Следующий на очереди видимо Дзюба.
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OfaZavr
1499700529
Играл бы ещё без лени от всей души, никто бы слова не сказал.
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sergeyshubin
1499703941
Да нормальный он игрок, не супер конечно, ему тренера толкового не хватает
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mutabor0992
1499719559
За что его любить?Он что девушка?По виду- нет.Дебиловатый паренек.Может у лгбт спросить,может они знают.
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baddy
1499758759
Зарплата 24-летнего нападающего сборной России 4,5 млн евро. При этом в «Динамо», по неофициальной информации, Кокорин получал больше. С таких денег хоть кому-то помог и то хорошо. Все лучше, чем шампанское глушить.
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vodomut
1499923660
таких дебилов любят, только за кошелёк
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