Руни – в «Эвертоне», Рюдигер – в «Челси». Дайджест событий дня

Месси будет зарабатывать 60 миллионов по новому контракту
В ближайшее время форвард «Барселоны» Лионель Месси продлит свой контракт с клубом. Ранее сообщалось, что подписание всех бумаг состоится 15 июля. Зарплата аргентинца составит 60 миллионов евро в год. Само соглашение будет рассчитано до 2021 года.
Действующий контракт между сторонами истекает летом 2018 года. Этот контракт станет для Месси уже восьмым, заключенным с «Барселоной».
Ибрагимович подпишет новый контракт с «МЮ» в январе
Шведский форвард Златан Ибрагимович может подписать новый контракт с «Манчестер Юнайтед». Это может состояться в январе. Именно на этот месяц запланировано возвращение футболиста после тяжелой травмы. Развитие событий зависит от успешности восстановления и потребностей команды.
Ибрагимович – в «Зените». Почему в это действительно можно поверить
Рязанцев будет зарабатывать в «Амкаре» пять процентов от зарплаты, которую получал в «Зените»
Стали известны подробности переговоров между «Амкаром» и «Зенитом» по поводу перехода полузащитника Александра Рязанцева. По информации источника, месячный доход 30-летнего россиянина в пермском клубе составит 500 тысяч рублей, что равняется пяти процентам от зарплаты в стане сине-бело-голубых. На данный момент годовой оклад футболиста составляет 2 миллиона евро.
Руни покинул «Манчестер Юнайтед» и подписал двухлетний контракт с «Эвертоном»
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни перешел в «Эвертон». Как сообщает официальный сайт «ирисок», контракт с 31-летним англичанином рассчитан на два года. Сумма сделки не сообщается, однако, по неофициальной информации, футболист мог достаться английскому клубу бесплатно.
Рюдигер представлен в качестве футболиста «Челси», срок контракта – пять лет
Лондонский «Челси» сообщил о переходе из итальянской «Ромы» защитника сборной Германии Антонио Рюдигера, с которым «пенсионеры» заключили пятилетний контракт. Уже определен номер, под которым футболист будет выступать за англичан, – «2». Ориентировочная сумма трансфера – 34 миллиона фунтов стерлингов.
Александр Кержаков может продолжить игровую карьеру в «Оренбурге»
Главный тренер «Оренбурга», выступающего в ФНЛ, Темури Кецбая не стал опровергать информацию о том, что свою карьеру в его команде может продолжить экс-нападающий сборной России и санкт-петербургского «Зенита» Александр Кержаков.
«Сейчас я ничего не могу сказать. Не могу подтвердить эту информацию, но и опровергать тоже не буду. В принципе, я доволен своим составом. Но мы не против того, чтобы пополниться и теми футболистами, которые могут нас усилить», – сказал грузинский специалист.
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