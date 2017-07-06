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    Александр Кержаков спрашивает у болельщиков, стоит ли ему продолжать карьеру игрока

    Бывший нападающий санкт-петербургского «Зенита» Александр Кержаков на собственной странице в социальной сети поинтересовался у болельщиков, стоит ли ему продолжать карьеру футболиста. Окончательное решение по этому вопросу экс-игрок сборной России обещает огласить в понедельник, 10 июля.

    «А теперь голосование. Каждый ваш лайк будет означать, что вы за то, чтобы я продолжал карьеру футболиста. С удовольствием посмотрю, сколько вас! В понедельник решение. И помните, шутки типа: «А ты разве еще не закончил?!» и так далее — это плагиат», – пишет Кержаков.

    На данный момент нападающий не связан контрактом ни с одним клубом, его последнее соглашение с «Зенитом» истекло 30 июня текущего года.

    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: Instagram

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    06.07.2017 17:28
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    Комментарии43
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      Рейтинг: +54

      pktsoev 7 июля 2017, 11:59

      Саня! Ждём тебя в,, АЛАНИЮ"- нам нужен под выход в 1 ю лигу такой нападающий, как ты! Удачи тебе! P.S. Не давай больше никому в долг, а то у нас мало платят!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2862

      nemolod 7 июля 2017, 10:27

      Сам для себя должен уяснить и определиться! Но со стороны прослеживаются два варианта: теплая должность в клубе или например,в Кайрат к краснощекому!

      0
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      Рейтинг: +205

      Помпомпом 7 июля 2017, 09:55

      Пусть продолжает, я не против)
      Выбрал бы себе клуб, где тебе давали бы игровое время, а не лавку полировать в Зените, тогда и посмотрим на что ты способен:)

      0
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      Рейтинг: +5451

      Дядя Серёжа 7 июля 2017, 04:59

      Пока кто-то согласен платить, играй Санёк. Не на завод же.

      0
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      Рейтинг: +35

      динамо тб 6 июля 2017, 23:45

      Попробуй поиграть в Ахмате!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1086

      SPARTAK 85 6 июля 2017, 23:44

      Попыли

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +8019

      nik55 6 июля 2017, 22:23

      а своих мозгов что не осталось ? это решение должен принять сам

      1
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 6 июля 2017, 21:24

      Играй,Саня , раз есть здоровье ! Молодые от тебя наберутся,принесёшь ещё пользу нашему футболу ! Ты-хороший парень, всегда старался.

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      Рейтинг: +17971

      арейская > yorgenbarenz 7 июля 2017, 04:00

      Поддерживаю

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      Ответить
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      Рейтинг: +201

      шеффилд таун 6 июля 2017, 21:15

      Стоит Саша, надо было тогда в Цюрихе продолжать оставаться играть!!!

      1
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 6 июля 2017, 21:02

      год как минимум должен был играть на уровне...

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