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  • Александр Кержаков спрашивает у болельщиков, стоит ли ему продолжать карьеру игрока

Александр Кержаков спрашивает у болельщиков, стоит ли ему продолжать карьеру игрока

6 июля 2017, 17:28
42

Бывший нападающий санкт-петербургского «Зенита» Александр Кержаков на собственной странице в социальной сети поинтересовался у болельщиков, стоит ли ему продолжать карьеру футболиста. Окончательное решение по этому вопросу экс-игрок сборной России обещает огласить в понедельник, 10 июля.

«А теперь голосование. Каждый ваш лайк будет означать, что вы за то, чтобы я продолжал карьеру футболиста. С удовольствием посмотрю, сколько вас! В понедельник решение. И помните, шутки типа: «А ты разве еще не закончил?!» и так далее — это плагиат», – пишет Кержаков.

На данный момент нападающий не связан контрактом ни с одним клубом, его последнее соглашение с «Зенитом» истекло 30 июня текущего года.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Instagram
Россия. Премьер-лига Зенит Кержаков Александр
Комментарии (42)
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Red narva
1499351574
Керж,давай играй дальше!Что за опросы тупые?
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Red narva
1499351666
Не оставляют в зените?Не верю!Но,а если даже так,то переходи в тосно и докажи,что тебя рано списали!Ты мужик,все просто!
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FanatSerj
1499351933
А что спрашивать то, если сам хочешь и порох в пороховницах имеется то играй, а если уже болт на футбол положил, то лайки уже не помогут.
Вот представил на его месте Тихонова, когда он херачил за любую команду и ему по кайфу было в футбол играть, прежде всего для себя. И зрителям болельщикам не надо какие то лайки ставить. Ему просто по хорошему насрать на это было, он любит играть в футбол, а остальное это уже третий вопрос.
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Вингер91
1499352245
Чуваки, полайкайте Кержа, а то у меня инстаграма нет(
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Red narva
1499352770
Кержаков,ты вообще о чем?При чем тут мы болелы?Хочешь играть,чувствуешь,что еще можешь-играй!Что за самопиар ненужный?
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Mahone
1499353655
К Аршавину в Кайрат,в Лигу Европы,давай,от души,поможешь
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Munez89
1499354428
Пусть играет конечно, в ФК *Арарат* Москва!
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diadushka
1499357102
Когда Халк только пришел в команду, недовольство твоей зарплатой и завистью к зарплате Халка, решение за тебя приняла твоя жена! Вот и сейчас, как всегда бывает у подкаблучников, решение примет она! Скажет завязывай - завяжешь, скажет играй - побежишь играть! А на мнение народа тебе и многим другим футболерам пох.....й, судя по вашей игре!
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Бриг
1499357694
Такие вещи самому решать. Аршавин играет и ни у кого разрешения не спрашивает. Ему нравится, а на пьяных депутатов насрать.
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абжора
1499360143
На жену прыгнуть тоже путем голосования))
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