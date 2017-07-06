Александр Кержаков спрашивает у болельщиков, стоит ли ему продолжать карьеру игрока

Бывший нападающий санкт-петербургского «Зенита» Александр Кержаков на собственной странице в социальной сети поинтересовался у болельщиков, стоит ли ему продолжать карьеру футболиста. Окончательное решение по этому вопросу экс-игрок сборной России обещает огласить в понедельник, 10 июля.

«А теперь голосование. Каждый ваш лайк будет означать, что вы за то, чтобы я продолжал карьеру футболиста. С удовольствием посмотрю, сколько вас! В понедельник решение. И помните, шутки типа: «А ты разве еще не закончил?!» и так далее — это плагиат», – пишет Кержаков.

На данный момент нападающий не связан контрактом ни с одним клубом, его последнее соглашение с «Зенитом» истекло 30 июня текущего года.