7 самых ярких историй, по которым мы запомним этот Кубок конфедераций

Дебют видеоповторов

Кубок конфедераций в России – первый крупный международный турнир, на котором использовались видеоповторы. Матчи наглядно продемонстрировали несовершенство этой системы: судьи все равно ошибались и даже путали игроков одной команды (как в матче Германия – Камерун). Тем не менее, помощь видеоассистентов предотвратила несколько грубых ошибок – например, судьи справедливо не засчитали гол Пепе в ворота мексиканцев, забитый из вне игры.

Подробнее о противоречиях, связанных с видеоповторами, читайте тут.

Такси за 50 тысяч

Главная дичь турнира – чилийский журналист, который доехал из «Домодедово» в гостиницу за 50 тысяч рублей. В итоге таксист извинился и объяснил ситуацию: «Он наш гость. Я не хотел его оскорбить и думал, что он дал мне чаевые». Непонятно, правда, где в Москве можно найти чаевые в 45 тысяч, но это и не важно: таксист обещал предоставить пострадавшему одну бесплатную поездку и вернуть деньги.

Роналду и девочка Полина

Красивая история о простом человеческом счастье: на матч со сборной России Криштиану Роналду вышел вместе с российской девочкой Полиной. Полина – ребенок с ограниченными возможностями здоровья; Криштиану подарил ей свою тренировочную куртку и поцеловал, и эти кадры тут же стали хитом.

Что еще особенно круто, так это эмоции Полины после встречи с лучшим игроком в мире. Посмотреть на них можно, например, вот тут.

В Россию за сигаретами

Еще одна веселая история: мексиканский болельщик сказал жене, что выйдет в магазин, а сам улетел в Россию на Кубок конфедераций. «Я сказал жене, что поеду в супермаркет за сигаретами, но не уточнил, в какой именно. Хотя супруга в конце концов узнала, что я уехал в Россию на Кубок конфедераций», – этот парень явно не обделен чувством юмора. Как оказалось, его решение бросить все и улететь было верным: Мексика выбила из турнира Россию, добралась до полуфинала и едва не выхватила бронзу.

Рыдания Смолова после игры с мексиканцами

Тут даже комментировать ничего не нужно: один из лучших нападающих сборной России был дико расстроен после поражения от Мексики.

Три сейва Браво в полуфинале

Когда вратарь отбивает три пенальти в послематчевой серии – это дико необычно. Именно таким достижением отметился капитан Чили Клаудио Браво в матче против Португалии, единолично вытащив свою команду в финал.

Браво отбил удары Куарежмы, Моутинью и Нани – что вообще может быть круче? Разве только игра Рикарду на чемпионате мира-2006: в четвертьфинале того турнира португальский вратарь не дал забить Лэмпарду, Джеррарду и Каррагеру внутри одной серии, и англичане отправились домой.

Открытое письмо Дракслера

Не так часто увидишь, что игрок национальной сборной пишет письмо целой стране. Юлиан Дракслер на правах капитана сборной Германии поблагодарил россиян за проведение Кубка конфедераций и сделал это очень тепло. «Если мы говорим, что Кубок конфедераций – это репетиция чемпионата мира, то ее Россия выдержала с честью. Нам нравилось быть с русскими фанатами – в Сочи, Казани. Здесь есть на что посмотреть, и это всех приводит в настоящий восторг», – написал Дракслер.

Полностью письмо Дракслера можно прочитать тут.

Сборная Германии – победитель Кубка конфедераций

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