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    Курточка моя так хорошо сидит на ней. Как Роналду осчастливил ребенка-инвалида


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    Голосов: 8
    23.06.2017 10:00
    История о том, что Криштиану может дарить людям положительные эмоции не только с помощью голов.

    Вчера Криштиану Роналду забил победный гол в ворота сборной России, а перед матчем поучаствовал в трогательной акции: вместе с капитаном португальской команды на поле появилась девочка в инвалидной коляске. Ее зовут Полина Хаерединова, ей 10 лет, и ее случай – первый в истории турниров ФИФА, когда игрок появился на поле с ребенком с ограниченными возможностями здоровья.

    Вот что сказала Полина после встречи с Криштиану:

    «Я не ожидала, что это будет так здорово, а Криштиану Роналду замечательный! Он подарил мне свою куртку и поцеловал на удачу. Я оказалась в самом центре невероятных эмоций, болела за Россию! Я никогда не испытывала такое!».

    Полина получила от Криштиану курточку, а сам футболист принял в подарок браслет из бисера с португальским флагом. Его девочка смастерила сама.

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    Публикация от Хаерединова Полина (@khaeredinova)

    В матче Мексика – Новая Зеландия на поле также появилась девочка с ограниченными возможностями здоровья – 13-летняя Гера Аристова. К слову, если вы часто смотрите российское телевидение, то можете ее помнить по конкурсу талантов на канале «Россия» (вот, например, видео с участием Геры).

    Полина, Гера и множество других детей получили возможность пообщаться с лучшими футболистами мира благодаря программе «На Кубок Конфедераций FIFA 2017 вместе с Макдоналдс!». Примерно половина из них – это воспитанники детских домов, а также дети из приемных и малообеспеченных семей.

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    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 3 Голосов: 8
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    Комментарии27
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      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite 24 июня 2017, 06:20

      Как бы Европу ни хаяли, а благотворительность у них в крови, чуть ли не как долг. Толстосумам с нашего чемпионата, всяким Сашам и Пашам есть у кого поучиться. Они только в Монако провал сборной отмечать умеют.
      А Роналду - молодец, и таких поступков у него на каждом шагу. Как и у Месси. И у любого другого нормального человека.

      0
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      Рейтинг: +2161

      Алекc 23 июня 2017, 16:42

      подарил ребенку счастье))) такие счастливые глаза у нее просто с ума сойти))) молодцы все, кто организовал и конечно Роналду

      0
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      Рейтинг: +17971

      арейская 23 июня 2017, 01:51

      Здорово, рада за девочку, ну а Роланду уважуха...

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +17971

      арейская > арейская 23 июня 2017, 01:52

      Роналду конечно-же, ошибочка вышла...

      1
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      Рейтинг: +36

      Rubin_kzan 22 июня 2017, 23:45

      Мужик

      2
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      Рейтинг: +2306

      4agaaa 22 июня 2017, 22:57

      Аш до слез!!! Спасибо Роналдо! Сколько же счастья в Ее глазах!

      5
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      Рейтинг: +58

      Nooki 22 июня 2017, 22:52

      Как же у нее горят глаза!!!))) Роналду красава!!))

      5
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      Рейтинг: +2888

      absent32 22 июня 2017, 22:39

      вот поэтому CR7 величайший, за это я его уважаю... кто бы что не говорил... а Полине крепкого здоровья!!!

      4
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      Рейтинг: +246

      RLoko 22 июня 2017, 20:41

      Это очень хорошая идея. Главное, что дети получили незабываемые впечатления.

      6
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      Рейтинг: +7720

      mihail200606 22 июня 2017, 20:12

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      бОльшая доля пиара в этом..15 млн все равно придется платить... надеюсь, это было сделано не с подачи адвокатов , чтобы потом в суде рассказывать посмотрите какой он добренький.. курточку подарил...

      -7
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      Рейтинг: +81

      Kugal > mihail200606 22 июня 2017, 20:59

      думаю просто он заметил, что было немного прохладно, а ребенок в майке...

      4
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      Рейтинг: +576

      Hala Madrid > mihail200606 22 июня 2017, 22:00

      А просто человеческое отношение исключается? Не надо по себе всех мерить.

      2
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      Рейтинг: +1450

      Sedoi_Goblin 22 июня 2017, 18:43

      Мужик...

      10
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