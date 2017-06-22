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    «Играли плохо, но не стыдно». Как страна реагировала на поражение сборной России


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    Голосов: 1
    22.06.2017 10:10
    Дудь, Уткин, Черчесов и другие – в подборке «Бомбардира».

    Автору книги «Как возрождали «Спартак» не понравилась игра Кудряшова.

    Главный интервьюер российской журналистики Юрий Дудь нашел небольшой повод для оптимизма.

    А Георгий Черданцев вообще всех обнадежил.

    Василий Уткин был как всегда метафоричен.

    А Василий Конов просто констатировал невеселые факты.

    Да, за команду действительно не стыдно. Но за это не начисляют очки.

    И еще несколько реплик из твиттера – в основном ироничных.

    Игорь Акинфеев сыграл 100-й матч за сборную и несколько раз реально выручил, но все равно пропустил от Роналду.

    Порцию огня добавил Станислав Черчесов на послематчевой пресс-конференции. Отвечая на вопрос, был ли у его игроков стартовый мандраж, тренер сборной сказал следующее:

    «У кого что болит, как говорится. У вас был мандраж, значит, раз спрашиваете. Гол? Была подача, мы прозевали игрока. И не только мы его зеваем, судя по «Золотым мячам». Португальцы хорошо играли и забили гол».

    Давайте выясним, у кого все-таки был мандраж.

    Ну и да: Шишкин в опорной зоне – это вообще что такое было?

    Россия проиграла Португалии. В чем дело?

    Кошмар Ярцева и класс Широкова. Как Россия раньше играла с Португалией

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 1 Голосов: 1
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +11479

      alex1951 23 июня 2017, 09:06

      Выигрывает,тот, кто бьет по воротам из
      любых положений, а не мудят перед воротами,
      подачи,финты,отпасовки - все это тормозит атаку,
      народ не видит ударов по воротам! Думай Черчесов,Мексика это не Н.Зеландия,
      твоя карьера на волоске!

      1
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      Рейтинг: +3020

      Nesterenko 23 июня 2017, 06:11

      Шишкин между прочим в бронзовом Локомотиве Кучука очень хорош был в опорной зоне. Но в сборной к сожалению ничего не получилось. Надеюсь против Мексики такой оборонительный состав Черчесов больше не выпустит, терять уже нечего, нужно идти вперёд и забивать!

      2
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      Рейтинг: -4772

      карасевщина 22 июня 2017, 23:12

      дудь черчесов уткин всех сжечь

      0
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      Рейтинг: +7720

      mihail200606 22 июня 2017, 19:32

      мутко сказал придавили португальцев, значит придавили...

      0
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      Рейтинг: +590

      mihail1980 22 июня 2017, 17:34

      тяжело и с мексикой нам будет

      0
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      Рейтинг: +42

      Баден 22 июня 2017, 17:08

      Про какие отработанные комбинации на тренировке вы говорите.У нас тренер вратарь,вот мы так и играем как вратарь,тупые забросы вперёд, каким комбинациям он их может научить

      -1
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      Рейтинг: +979

      TUMS 22 июня 2017, 15:19

      Из этой сборной может быть что-нибудь еще может получиться.

      0
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      Рейтинг: +496

      firs04 22 июня 2017, 13:23

      А Федя вообще знает, что передачи надо отдавать партнерам, а не лупить куда попало

      0
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      Рейтинг: +112

      Boniel+ 22 июня 2017, 12:34

      Глубокому сожалению игроки сборной не обучены такой игре как футбол.Ну столько ляпов,пасов в никуда,обводок нет,ударов по воротам нет,пасов на свободное место нет,открываний нет,навесов точных нет......!!!!???? С этими людьми на ЧМ делать нечего.Вчера Новая Зеландия смотрелась лучше,ребята очень старались,а наши отбывают номер!

      2
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      Рейтинг: +628

      somn 22 июня 2017, 11:53

      Играли не плохо. Просто соперник был на голову сильнее. А наши - грудью на амбразуру, а техники нет, отсюда карточки.

      1
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