«Играли плохо, но не стыдно». Как страна реагировала на поражение сборной России

Автору книги «Как возрождали «Спартак» не понравилась игра Кудряшова.
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— Igor Rabiner (@IgorRabiner) June 21, 2017
Главный интервьюер российской журналистики Юрий Дудь нашел небольшой повод для оптимизма.
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— Юрий Дудь (@yurydud) June 21, 2017
А Георгий Черданцев вообще всех обнадежил.
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— Георгий Черданцев (@cherdantsev) June 21, 2017
Василий Уткин был как всегда метафоричен.
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— Василий Уткин (@radioutkin) June 21, 2017
А Василий Конов просто констатировал невеселые факты.
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— Василий Конов (41+) (@VasilyKonov) June 21, 2017
Да, за команду действительно не стыдно. Но за это не начисляют очки.
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— Держи передачу (@Boogaard_2) June 21, 2017
И еще несколько реплик из твиттера – в основном ироничных.
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— Петр Кузнецов (@peterkuznetsov) June 21, 2017
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— Anton Mikhashenok (@mikhashenok) June 21, 2017
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— Монтгомери (@ARSempire) June 21, 2017
Игорь Акинфеев сыграл 100-й матч за сборную и несколько раз реально выручил, но все равно пропустил от Роналду.
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— Sports.ru (@sportsru) June 21, 2017
Порцию огня добавил Станислав Черчесов на послематчевой пресс-конференции. Отвечая на вопрос, был ли у его игроков стартовый мандраж, тренер сборной сказал следующее:
«У кого что болит, как говорится. У вас был мандраж, значит, раз спрашиваете. Гол? Была подача, мы прозевали игрока. И не только мы его зеваем, судя по «Золотым мячам». Португальцы хорошо играли и забили гол».
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— Дмитрий Зеленов (@ZelenovZ) June 21, 2017
Давайте выясним, у кого все-таки был мандраж.
Ну и да: Шишкин в опорной зоне – это вообще что такое было?
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— Андрей Пономарев (@codfo18) June 21, 2017
Россия проиграла Португалии. В чем дело?
Кошмар Ярцева и класс Широкова. Как Россия раньше играла с Португалией