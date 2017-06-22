«Играли плохо, но не стыдно». Как страна реагировала на поражение сборной России

Дудь, Уткин, Черчесов и другие – в подборке «Бомбардира».

Автору книги «Как возрождали «Спартак» не понравилась игра Кудряшова.

twit text — Igor Rabiner (@IgorRabiner) June 21, 2017

Главный интервьюер российской журналистики Юрий Дудь нашел небольшой повод для оптимизма.

twit text — Юрий Дудь (@yurydud) June 21, 2017

А Георгий Черданцев вообще всех обнадежил.

twit text — Георгий Черданцев (@cherdantsev) June 21, 2017

Василий Уткин был как всегда метафоричен.

twit text — Василий Уткин (@radioutkin) June 21, 2017

А Василий Конов просто констатировал невеселые факты.

twit text — Василий Конов (41+) (@VasilyKonov) June 21, 2017

Да, за команду действительно не стыдно. Но за это не начисляют очки.

twit text — Держи передачу (@Boogaard_2) June 21, 2017

И еще несколько реплик из твиттера – в основном ироничных.

twit text — Петр Кузнецов (@peterkuznetsov) June 21, 2017

twit text — Anton Mikhashenok (@mikhashenok) June 21, 2017

twit text — Монтгомери (@ARSempire) June 21, 2017

Игорь Акинфеев сыграл 100-й матч за сборную и несколько раз реально выручил, но все равно пропустил от Роналду.

twit text — Sports.ru (@sportsru) June 21, 2017

Порцию огня добавил Станислав Черчесов на послематчевой пресс-конференции. Отвечая на вопрос, был ли у его игроков стартовый мандраж, тренер сборной сказал следующее:

«У кого что болит, как говорится. У вас был мандраж, значит, раз спрашиваете. Гол? Была подача, мы прозевали игрока. И не только мы его зеваем, судя по «Золотым мячам». Португальцы хорошо играли и забили гол».

twit text — Дмитрий Зеленов (@ZelenovZ) June 21, 2017

Давайте выясним, у кого все-таки был мандраж.

Ну и да: Шишкин в опорной зоне – это вообще что такое было?

twit text — Андрей Пономарев (@codfo18) June 21, 2017

Россия проиграла Португалии. В чем дело?

Кошмар Ярцева и класс Широкова. Как Россия раньше играла с Португалией