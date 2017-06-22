«Играли плохо, но не стыдно». Как страна реагировала на поражение сборной России

Автору книги «Как возрождали «Спартак» не понравилась игра Кудряшова.
Главный интервьюер российской журналистики Юрий Дудь нашел небольшой повод для оптимизма.
А Георгий Черданцев вообще всех обнадежил.
Василий Уткин был как всегда метафоричен.
А Василий Конов просто констатировал невеселые факты.
Да, за команду действительно не стыдно. Но за это не начисляют очки.
И еще несколько реплик из твиттера – в основном ироничных.
Игорь Акинфеев сыграл 100-й матч за сборную и несколько раз реально выручил, но все равно пропустил от Роналду.
Порцию огня добавил Станислав Черчесов на послематчевой пресс-конференции. Отвечая на вопрос, был ли у его игроков стартовый мандраж, тренер сборной сказал следующее:
«У кого что болит, как говорится. У вас был мандраж, значит, раз спрашиваете. Гол? Была подача, мы прозевали игрока. И не только мы его зеваем, судя по «Золотым мячам». Португальцы хорошо играли и забили гол».
Давайте выясним, у кого все-таки был мандраж.
Ну и да: Шишкин в опорной зоне – это вообще что такое было?
Россия проиграла Португалии. В чем дело?
Кошмар Ярцева и класс Широкова. Как Россия раньше играла с Португалией