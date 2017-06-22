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  • «Играли плохо, но не стыдно». Как страна реагировала на поражение сборной России

«Играли плохо, но не стыдно». Как страна реагировала на поражение сборной России

Автору книги «Как возрождали «Спартак» не понравилась игра Кудряшова.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Главный интервьюер российской журналистики Юрий Дудь нашел небольшой повод для оптимизма.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

А Георгий Черданцев вообще всех обнадежил.

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Василий Уткин был как всегда метафоричен.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

А Василий Конов просто констатировал невеселые факты.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Да, за команду действительно не стыдно. Но за это не начисляют очки.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

И еще несколько реплик из твиттера – в основном ироничных.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Игорь Акинфеев сыграл 100-й матч за сборную и несколько раз реально выручил, но все равно пропустил от Роналду.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Порцию огня добавил Станислав Черчесов на послематчевой пресс-конференции. Отвечая на вопрос, был ли у его игроков стартовый мандраж, тренер сборной сказал следующее:

«У кого что болит, как говорится. У вас был мандраж, значит, раз спрашиваете. Гол? Была подача, мы прозевали игрока. И не только мы его зеваем, судя по «Золотым мячам». Португальцы хорошо играли и забили гол».

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Давайте выясним, у кого все-таки был мандраж.

Ну и да: Шишкин в опорной зоне – это вообще что такое было?

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Комментарии (10)
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somn
1498121620
Играли не плохо. Просто соперник был на голову сильнее. А наши - грудью на амбразуру, а техники нет, отсюда карточки.
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Boniel+
1498124098
Глубокому сожалению игроки сборной не обучены такой игре как футбол.Ну столько ляпов,пасов в никуда,обводок нет,ударов по воротам нет,пасов на свободное место нет,открываний нет,навесов точных нет......!!!!???? С этими людьми на ЧМ делать нечего.Вчера Новая Зеландия смотрелась лучше,ребята очень старались,а наши отбывают номер!
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firs04
1498127004
А Федя вообще знает, что передачи надо отдавать партнерам, а не лупить куда попало
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TUMS
1498133960
Из этой сборной может быть что-нибудь еще может получиться.
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Баден
1498140481
Про какие отработанные комбинации на тренировке вы говорите.У нас тренер вратарь,вот мы так и играем как вратарь,тупые забросы вперёд, каким комбинациям он их может научить
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mihail1980
1498142094
тяжело и с мексикой нам будет
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mihail200606
1498149127
мутко сказал придавили португальцев, значит придавили...
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карасевщина
1498162361
дудь черчесов уткин всех сжечь
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Nesterenko
1498187472
Шишкин между прочим в бронзовом Локомотиве Кучука очень хорош был в опорной зоне. Но в сборной к сожалению ничего не получилось. Надеюсь против Мексики такой оборонительный состав Черчесов больше не выпустит, терять уже нечего, нужно идти вперёд и забивать!
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alex1951
1498197973
Выигрывает,тот, кто бьет по воротам из любых положений, а не мудят перед воротами, подачи,финты,отпасовки - все это тормозит атаку, народ не видит ударов по воротам! Думай Черчесов,Мексика это не Н.Зеландия, твоя карьера на волоске!
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