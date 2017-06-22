«Играли плохо, но не стыдно». Как страна реагировала на поражение сборной России

Автору книги «Как возрождали «Спартак» не понравилась игра Кудряшова.

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Главный интервьюер российской журналистики Юрий Дудь нашел небольшой повод для оптимизма.

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А Георгий Черданцев вообще всех обнадежил.

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Василий Уткин был как всегда метафоричен.

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А Василий Конов просто констатировал невеселые факты.

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Да, за команду действительно не стыдно. Но за это не начисляют очки.

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И еще несколько реплик из твиттера – в основном ироничных.

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Игорь Акинфеев сыграл 100-й матч за сборную и несколько раз реально выручил, но все равно пропустил от Роналду.

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Порцию огня добавил Станислав Черчесов на послематчевой пресс-конференции. Отвечая на вопрос, был ли у его игроков стартовый мандраж, тренер сборной сказал следующее:

«У кого что болит, как говорится. У вас был мандраж, значит, раз спрашиваете. Гол? Была подача, мы прозевали игрока. И не только мы его зеваем, судя по «Золотым мячам». Португальцы хорошо играли и забили гол».

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Давайте выясним, у кого все-таки был мандраж.

Ну и да: Шишкин в опорной зоне – это вообще что такое было?

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Россия проиграла Португалии. В чем дело?

Кошмар Ярцева и класс Широкова. Как Россия раньше играла с Португалией