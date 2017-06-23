Курточка моя так хорошо сидит на ней. Как Роналду осчастливил ребенка-инвалида

Вчера Криштиану Роналду забил победный гол в ворота сборной России, а перед матчем поучаствовал в трогательной акции: вместе с капитаном португальской команды на поле появилась девочка в инвалидной коляске. Ее зовут Полина Хаерединова, ей 10 лет, и ее случай – первый в истории турниров ФИФА, когда игрок появился на поле с ребенком с ограниченными возможностями здоровья.

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Вот что сказала Полина после встречи с Криштиану:

«Я не ожидала, что это будет так здорово, а Криштиану Роналду замечательный! Он подарил мне свою куртку и поцеловал на удачу. Я оказалась в самом центре невероятных эмоций, болела за Россию! Я никогда не испытывала такое!».

Полина получила от Криштиану курточку, а сам футболист принял в подарок браслет из бисера с португальским флагом. Его девочка смастерила сама.

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В матче Мексика – Новая Зеландия на поле также появилась девочка с ограниченными возможностями здоровья – 13-летняя Гера Аристова. К слову, если вы часто смотрите российское телевидение, то можете ее помнить по конкурсу талантов на канале «Россия» (вот, например, видео с участием Геры).

Полина, Гера и множество других детей получили возможность пообщаться с лучшими футболистами мира благодаря программе «На Кубок Конфедераций FIFA 2017 вместе с Макдоналдс!». Примерно половина из них – это воспитанники детских домов, а также дети из приемных и малообеспеченных семей.

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