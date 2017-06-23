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  • Курточка моя так хорошо сидит на ней. Как Роналду осчастливил ребенка-инвалида

Курточка моя так хорошо сидит на ней. Как Роналду осчастливил ребенка-инвалида

Вчера Криштиану Роналду забил победный гол в ворота сборной России, а перед матчем поучаствовал в трогательной акции: вместе с капитаном португальской команды на поле появилась девочка в инвалидной коляске. Ее зовут Полина Хаерединова, ей 10 лет, и ее случай – первый в истории турниров ФИФА, когда игрок появился на поле с ребенком с ограниченными возможностями здоровья.

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Вот что сказала Полина после встречи с Криштиану:

«Я не ожидала, что это будет так здорово, а Криштиану Роналду замечательный! Он подарил мне свою куртку и поцеловал на удачу. Я оказалась в самом центре невероятных эмоций, болела за Россию! Я никогда не испытывала такое!».

Полина получила от Криштиану курточку, а сам футболист принял в подарок браслет из бисера с португальским флагом. Его девочка смастерила сама.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

В матче Мексика – Новая Зеландия на поле также появилась девочка с ограниченными возможностями здоровья – 13-летняя Гера Аристова. К слову, если вы часто смотрите российское телевидение, то можете ее помнить по конкурсу талантов на канале «Россия» (вот, например, видео с участием Геры).

Полина, Гера и множество других детей получили возможность пообщаться с лучшими футболистами мира благодаря программе «На Кубок Конфедераций FIFA 2017 вместе с Макдоналдс!». Примерно половина из них – это воспитанники детских домов, а также дети из приемных и малообеспеченных семей.

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Комментарии (29)
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vanchope34
1498143164
Человечище!!!
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Luccot
1498145077
бля, ну саму фразу инвалид думаю стоит запретить, нельзя было написать ребенка с ограниченными возможностями? позорище
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MaxiPostal
1498145414
Роналду красавчегггг) много кому он не нравится и много кому он нравится, но его поступки добовляют добра в этот мир) главное что бы это был не пиар!
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Sedoi_Goblin
1498146232
Мужик...
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mihail200606
1498151540
бОльшая доля пиара в этом..15 млн все равно придется платить... надеюсь, это было сделано не с подачи адвокатов , чтобы потом в суде рассказывать посмотрите какой он добренький.. курточку подарил...
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RLoko
1498153268
Это очень хорошая идея. Главное, что дети получили незабываемые впечатления.
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absent32
1498160377
вот поэтому CR7 величайший, за это я его уважаю... кто бы что не говорил... а Полине крепкого здоровья!!!
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Nooki
1498161152
Как же у нее горят глаза!!!))) Роналду красава!!))
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4agaaa
1498161434
Аш до слез!!! Спасибо Роналдо! Сколько же счастья в Ее глазах!
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арейская
1498171903
Здорово, рада за девочку, ну а Роланду уважуха...
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